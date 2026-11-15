Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?

Seszták-ügy

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, tegnap Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, az NVVH közleménye nyomán, hogy 2026. november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtottak végre összehangolt nyomozási cselekményeket a Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szembeni eljárás részeként.

A kutatás során a hivatal munkatársai

nagy mennyiségű készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

Az NVVH az esetről képeket és videókat is megosztott, amelyeken látható a forintban, dollárban és euróban tartott összeg, hatalmas stócokba rendezve.

A hírekre a nemzetközi sajtó is felfigyelt és tegnap éjjel, valamint ma eset olyan, nagy külföldi lapok cikkeztek az esetről, mint a Reuters, a Bloomberg, a BBC, vagy az Al Dzazíra.

A fejleményekkel kapcsolatban Fülöp Botond ügyvéd, akit a nyilvánosság "Vidéki prókátorként" is ismer, a közösségi oldalán fejtette ki a véleményét. Meglátása szerint a rejtekhelyek sikeres feltárása mögött vádalku állhat, amelyet vagy maga Seszták Miklós, vagy az ügy egy másik gyanúsítottja köthetett a hatóságokkal. Ha valóban született ilyen egyezség, a következő napokban derülhet ki, hogy az alku a pénz hollétének felfedésén túl tartalmazott-e az üggyel kapcsolatos egyéb elemeket is. Az ügyvéd szerint a másik lehetséges magyarázat az, hogy egy olyan informátor vallomása vezette nyomra a nyomozókat, aki pontos ismeretekkel rendelkezett a vagyon elhelyezéséről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila