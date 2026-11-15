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Vitézy Dávid új budapesti fejlesztéseket jelentett be
Gazdaság

Vitézy Dávid új budapesti fejlesztéseket jelentett be

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Kiírta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közbeszerzést a budai fonódó villamoshálózat déli, Budafoki úti meghosszabbításának tervezésére, amely a kormány által biztosított európai uniós forrásokból valósul meg – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
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Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy a projekt keretében új villamospályát terveznek a Budafoki út mentén, amely az első ütemben az Építész utcáig, a másodikban pedig egészen a budafoki vasútállomásig ér majd el. A munka magában foglalja majd az Irinyi József utcánál hiányzó vágánykapcsolatok előkészítését, valamint a kapcsolódó csomópontok és végállomások fejlesztését is. Emellett a Budafoki út teljes közterületi megújítását is előkészítik, ami a zöldfelületek növelését, továbbá a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra javítását jelenti. A tárcavezető hozzátette, hogy a minisztérium irányításával rövidesen a hálózat Műegyetem rakparti meghosszabbításának kivitelezése is elindul, szintén uniós finanszírozásból.

Az intézkedéseket Vitézy Dávid azzal indokolta, hogy a dél-budai térségben az elmúlt években jelentős ingatlanfejlesztések zajlottak, az újonnan felépült lakóházakba több mint tízezren költöztek be.

A nagy kapacitású közösségi közlekedés hiánya miatt azonban állandósultak a közúti torlódások, miközben további lakóparkok építése szerepel a tervekben.

Bár a kormányzat felülvizsgálta a beruházásokat nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánító korábbi rendeleteket, Újbuda önkormányzata nemrég úgy adott engedélyt egy 2400 lakásos projektnek a területen, hogy nem írt elő közlekedésfejlesztési kötelezettséget a beruházó számára. Vitézy Dávid szerint indokolt, hogy az ingatlanfejlesztők is hozzájáruljanak az infrastrukturális beruházásokhoz, ezért a Balaton környéki beépítéseket is korlátozó törvényjavaslatban kezdeményezték, hogy a jövőben a Fővárosi Önkormányzat is részes fél lehessen az ilyen településrendezési és fejlesztési szerződésekben.

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A miniszter rámutatott, hogy a fővárosban csaknem két önkormányzati ciklus óta nem épült új villamosvonal, miközben a korábbi kormányzat kifejezetten támogatta a megfelelő közlekedési infrastruktúra nélküli lakóparkok létesítését.

A tárcavezető megígérte, hogy a jelenlegi városfejlesztési stratégia szakít ezzel a gyakorlattal.

Budapest csak akkor maradhat élhető, ha úgy tudunk nagy számban új lakásokat építeni, hogy azok közelében a minőségi kötöttpályás közlekedés is rendelkezésre áll

- írta bejegyzésében Vitézy Dávid. "Ennek leghatékonyabb módja, ha a már meglévő vonalak mentén fekvő barnamezős területeket hasznosítjuk, mint ahogyan azt például Rákosrendező esetében tervezzük" – tette hozzá a miniszter, hozzátéve, hogy a most induló Budafoki úti tervezési folyamat fontos lépés a korábbi szabályozási hibák korrigálásában és a közlekedési hálózat felzárkóztatásában.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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