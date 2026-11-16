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A Tisza Párt erősödött, a Fidesz gyengült
Gazdaság

A Tisza Párt erősödött, a Fidesz gyengült

Portfolio
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A 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint ismét nő a különbség a kormányzó Tisza és a Fidesz között, ami a Medián múlt heti eredményeit is megerősíti.  A biztos szavazó pártválasztók körében a kormánypárt szeptember óta 62-ről 68 százalékra erősödött, míg a Fidesz 26-ról 24 százalékra gyengült, a Mi Hazánk pedig 6 százalékra esett vissza. A friss felmérés trendfordulót jelez, hiszen a Tisza óriási előnye májustól lassan apadt, november elején viszont újra nőni kezdett. Róna Dániel, a kutatóközpont vezetője úgy látja, hogy a volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet középpontjában maradhat.

A Medián múlt heti felmérésével összhangban a 21 Kutatóközpont is a Tisza erősödését, illetve a Fidesz támogatottságának gyengülését mérte. A friss felmérés szerint

a teljes népességben a kormánypárt 56 százalékon áll, a Fideszt mindössze 21 százalék támogatja.

A felmérés megállapítja, hogy az új adatok trendfordulót jeleznek. Májusban ért csúcsra a győzteshez húzás jelensége, onnantól lassú apadásnak indult a Tisza amúgy óriási előnye. A november eleji számok viszont azt mutatják, hogy ismét nyílni kezdett az olló. (A felmérés még a Seszták-ügy legújabb fejleményei előtt készült.)

A 21 Kutatóközpont szeptemberi felméréséhez képest a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 6 százalékpontot erősödött (62-ről 68%-ra), a Fidesz 2 százalékpontot gyengült (26-ról 24%-ra). Ezúttal a Mi Hazánk is támogatottságot vesztett: a legkisebb parlamenti pártot a legutóbbi felmérések inkább erősödni látták, most viszont a 21 Kutatóközpont ebben a körben mindössze 6 százalékra mérte.

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Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont vezetőjével a hétvégén jelent meg egy interjú a Portfolio-n. Ebben a szakértő úgy fogalmaz, hogy a volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet fókuszában maradhat, mert a Tisza Párt szavazói ebben látják az igazságos elégtételt. Az elmúlt két hét közvélemény-kutatási eredményei bizonyára megerősítik ezt a vélekedést a politikusokban.

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Címlapkép forrása: EU

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