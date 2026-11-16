A védelmi ipar húzhatja magával Európa technológiai fejlesztéseit

Portfolio: Az orosz-ukrán háború kapcsán egyre többen vetik fel egy jövőbeli konfliktus lehetőségét. Reális veszély, hogy a következő években az EU területén háború törjön ki?

Antal Ferenc: Óvatos lennék az ilyen előrejelzésekkel. Egy ország akár húsz évre előre tervezi a hadereje fejlesztését. A szövetségeseivel együtt mérlegeli, milyen geopolitikai fenyegetésekre kell felkészülnie. Ebből indul ki, amikor eldönti, milyen feladatokra kell felkészítenie a saját védelmi iparát. Európa számára most az egyik legfontosabb kérdés, hogyan alakul az orosz–ukrán háború, és ez hogyan érinti a kontinens biztonságát. Amerikai hírszerzési értékelések szerint Oroszország akár 2029 előtt is megpróbálhatja korlátozott katonai akcióval tesztelni a NATO védelmét. Hasonló kockázatokra figyelmeztetett a német hírszerzés és a NATO vezetése is. Ezeket azonban szakértői kockázati forgatókönyvként, nem pedig egy háború biztos előrejelzéseként kezelném.

A jelenlegi kockázatokról sokat mondanak a drónészlelések. A brit IISS kutatóintézet 2024 augusztusa és 2026 februárja között 144 feltételezett észlelést vett számba Európában. A kutatók valószínűnek tartják, hogy egyes drónokat az orosz árnyékflotta hajóiról indítottak, az egyik lehetséges céljuk a kritikus infrastruktúra és a védelmi ipari üzemek feltérképezése volt. Franciaországban nemrég egy kibertámadás több száz üzlet hűtőrendszerét érintette. Átírták a távolról vezérelhető hűtők és fagyasztók beállításait, emiatt rengeteg árut kellett kidobni.

Első hallásra különös célpontnak tűnhet egy szupermarket hűtőrendszere, pedig egy ilyen üzemzavar akár millió eurós nagyságrendű kárt is okozhat. Európában már most látszanak a hibrid hadviselés jelei.

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Hogyan reagált erre Európa az utóbbi években?

Antal Ferenc: A közelünkben zajló háború miatt egyre fontosabb az elrettentés. A haderőfejlesztés célja, hogy egy lehetséges támadó számoljon azzal, milyen védelemmel találja szembe majd magát, ezzel pedig csökkenhet a fegyveres konfliktusok esélye. A világ katonai kiadásai a Krím 2014-es annektálása után emelkedni kezdtek, az Ukrajna elleni orosz invázió után pedig felgyorsult a növekedés. A költések emelkedése összefügg azzal, hogy az országok erősíteni akarják az elrettentést.

Európában ma már akkora a fejlesztési igény, hogy a tagállamok csak egy részét tudják a költségvetésükből fedezni, ha közben meg akarják őrizni a gazdaságuk versenyképességét. A magánpiaci forrásokat is be kell vonni, ebben a kereskedelmi bankok hitelei és a tőkealapok egyaránt szerepet kaphatnak.

Dr. Antal Ferenc Halftermayer & Partners, Vezető Partner Dr. Antal Ferenc a Halftermayer & Partners vezető partnere, nemzetközi pénzügyi és tranzakciós szakember, jogász, adószakértő és okleveles könyvvizsgáló. Szakmai pályafutását a KPMG, az EY és a De … Tovább

Az EU 2022-től több programot indított. Az elején a fogyó raktárkészleteket kellett visszatölteni, viszont ahogy rendelkezésre állt a pénz és egyszerre érkezett be egyre több megrendelés, kiderült, hogy több területen a gyártókapacitás szab határt a beszerzéseknek. A későbbi ASAP-program már a lőszergyártás bővítését támogatta, hogy a gyártók teljesíteni tudják a megrendeléseket. Közben külön eszköz jött létre arra is, hogy az országok összehangolják, mire van szükségük. A SAFE keretében közös védelmi beszerzésekhez kaphatnak hitelt.

A források alakulása miatt is érdemes erre figyelni. Németország például azt szeretné, hogy a védelem kiemelt szerepet kapjon az EU következő költségvetésében. A mostani tagállami kiadások és az eszközök iránti kereslet alapján arra számítok, hogy a védelmi ipar a következő öt-tíz év egyik meghatározó európai ágazata lesz. Jelentős uniós források juthatnak ide, más ipari fejlesztésekre pedig kevesebb maradhat.

Látszik ezek szerint valamiféle egységesedés?

Antal Ferenc: Korábban gyakran egy-egy tételről szólt a beszerzés, egy ország rendelt mondjuk húsz harckocsit vagy ötezer darab tüzérségi lőszert. Most egyre több az öt-tíz évre szóló program. A tagállamok, az EU és a NATO hosszabb távú terveiből a gyártók és a beszállítók előre láthatják, milyen eszközökre lehet kereslet a következő években.

Ez egy kisebb beszállítónak sokat számít. A gyártókapacitást még azelőtt ki kell építeni, hogy bevétele lenne a megrendelésekből. Ha egy évre lát előre, nehezebben szánja rá magát a beruházásra. Ha több évre látja, milyen típusú és mekkora megrendelésekre lehet esélye, könnyebben eldönti, mire elég a meglévő kapacitása, és mibe kell még beruháznia.

Ukrajnában az is kiderült, hogy egy technológiai változás milyen komoly változásokat hozhat, például jelentős károkat lehet okozni olcsó drónokkal. Lépést tud tartani az európai ipar a globális technológiai versenyben?

Antal Ferenc: Szerintem igen. Érdemes területenként nézni a piacot. Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Svédországban is vannak védelmi vállalatcsoportok, amelyek számottevő forgalmat érnek el és jövedelmezően működnek a világpiacon. A szárazföldi eszközök, a lőszerek és a kézifegyverek mellett a drónoknál és az űriparban is vannak erős európai szereplők.

Az olcsó drónok egy régi hadiipari kérdést tesznek újra aktuálissá. A második világháborúban a német Tigris nagy harcértékű, de drága és összetett harckocsi volt. Az amerikai Shermanból viszont sokkal többet lehetett gyártani, és az alkatrészellátása, javítása is egyszerűbb volt. Egy háborúban ugyanis nemcsak az számít, melyik eszköz az erősebb, hanem az is, hogy mennyi áll rendelkezésre, és milyen gyorsan lehet pótolni a veszteségeket. Az olcsó drónok ma ugyanezt a kérdést vetik fel.

Itt jönnek képbe a kisebb beszállítók. Ha egy alkatrészt a világ másik végéről kell hozni, nehezebb gyorsan pótolni. Számít, hogy a beszállítók elérhető közelségben legyenek, és működjenek a szállítási útvonalak. A cserealkatrészeknek időben oda kell érniük, ahol szükség van rájuk. Kell olyan cég is, amelyik helyben meg tudja oldani a javítást és a karbantartást.

Ezért tartom fontosnak a közös uniós projekteket.

A gyártókapacitás mellé a beszállítókat és a javítási hátteret is oda kell szervezni. Ez teszi lehetővé, hogy egy ország válsághelyzetben is gyorsan és elfogadható költséggel pótolja a kieső eszközeit.

Hol tudnak mindebbe bekapcsolódni a magyar beszállítók?

Antal Ferenc: A magyar ipar évtizedek óta szorosan kapcsolódik a német járműgyártáshoz. Érdemes tehát megnézni, mi történik ott. A Rheinmetall példája mutatja, hogy az autóipari gyártási tudásra a védelmi iparban is lehet kereslet. A gyengélkedő európai autóipar mellett az a kérdés, hogy a magyar beszállítók mennyit tudnak a meglévő kapacitásaikból védelmi célú gyártásra átállítani.

Itthon megvan a gyártási tapasztalat is. Az egyik nagy feladat a következő években, hogy védelmi gyártókapacitást és hozzá hazai beszállítói láncokat építsünk. Ha ez sikerül, a magyar kis- és középvállalkozások új megrendelésekhez juthatnak, és javulhat a versenyképességük. Azokban az országokban, amelyek kimaradnak a bővülésből, nagyobb a piacvesztés kockázata, ami a GDP-ben is meglátszhat.

A járműgyártás az egyik lehetőség. De van olyan mérnöki tudásunk a szoftverfejlesztésben, a kibervédelemben, az ipari rendszerek ellenálló képességének javításában vagy a drónfejlesztésben is, amelyre építeni lehet. A német piacon például látunk sikeres drónelhárító céget magyar résztulajdonossal. Nagy igény van új megoldásokra, ebből pedig jövedelmező üzlet lehet azoknak a magyar cégeknek, amelyek érdemi védelmi problémát tudnak megoldani.

Egy civil piacon működő cégnek mi kell ahhoz, hogy védelmi megrendeléshez jusson?

Antal Ferenc: Elsőként azt kell tisztázni, milyen konkrét védelmi igényre tud választ adni egy cég. Egy szoftverfejlesztőnél ez lehet kettős felhasználású – vagyis polgári és védelmi célra is alkalmas – technológia, egy autóipari beszállítónál pedig a meglévő gyártási kapacitás átalakítása.

Ezután következnek a minőségi követelmények, a szükséges tanúsítások és engedélyek. A mérce szigorú, hiszen olyan eszközökről és szolgáltatásokról van szó, amelyek emberéleteket és országok biztonságát szolgálják.

Magyarországon is vannak fórumok, ahol a cégek felvehetik a kapcsolatot az állammal. Bemutathatják a fejlesztéseiket, tájékozódhatnak a beszállítófejlesztési lehetőségekről, vagy megbeszélhetik az állami szereplőkkel, hogy a meglévő kapacitásaikkal milyen ipari együttműködésbe tudnak bekapcsolódni.

Erre időt és pénzt kell szánni. Külföldi megrendelések teljesítésére is fel kell készülni, mert ez nemzetközi piac. Nagy a kereslet, és ebből azok a cégek tudnak megrendelést szerezni, amelyek a saját kapacitásaikat a védelmi piac követelményeihez tudják igazítani.