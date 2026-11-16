Átalakul a német gazdaság, már békeidőben is csökken az energiafogyasztás

A német ipar tavaly összesen 3248 petajoule energiát használt fel. A legutóbbi csökkenés előtt a mutató 2024-ben még 1,9 százalékkal emelkedett, miután 2022-ben és 2023-ban jelentős visszaesést regisztráltak.
Az energiafelhasználás 88,8 százalékát villamos energia és hő előállítására fordították, míg 11,2 százalékát nem energetikai célokra, például műanyagok, műtrágyák és egyéb vegyipari termékek gyártásához használták fel.
A legnagyobb energiafogyasztó továbbra is a vegyipar maradt, amely az ipari energiafelhasználás 28,6 százalékát adta. Az ágazatban a felhasznált energiahordozók több mint egyharmadát, 35,3 százalékát közvetlenül vegyipari termékek előállítására használták fel.
Továbbra is a földgáz a legfontosabb energiahordozó
Az energiahordozók közül a földgáz maradt a legfontosabb, részesedése 29,2 százalék volt annak ellenére, hogy felhasználása 2,6 százalékkal csökkent. A második legjelentősebb energiaforrás a villamos energia volt 21,2 százalékos aránnyal, ezt követték a kőolaj- és kőolajszármazékok 17,2 százalékkal.
A szén szerepe tovább mérséklődött: felhasználása 12,4 százalékkal visszaesett, részesedése pedig 13,1 százalékra csökkent. Eközben a megújuló tüzelőanyagok és a környezeti hő részaránya rekordmagas, 5,3 százalékra emelkedett, bár a teljes ipari energiamixben továbbra is viszonylag csekély szerepet játszanak.
A statisztikai hivatal szerint az energiaintenzív iparágak az ipari energiafelhasználás 82 százalékát adták.
A fémgyártás és -feldolgozás energiaigénye éves összevetésben 6,1 százalékkal csökkent, míg a vegyipar energiafelhasználása 0,3 százalékkal mérséklődött.
A megújuló energiaforrások közül a hőszivattyúk használata 21,8 százalékkal, a biometáné pedig 12,4 százalékkal nőtt 2025-ben. A Destatis ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ipari energiaellátásban ezek csak kiegészítő szerepet töltenek be.
A 2025-ös adatok - amely még nem tartalmazza az iráni háború miatt megugró energiaárak keresleti hatásait - megerősítik, hogy folytatódik a német gazdaság szerkezetváltása. A magas energiaárakhoz való gazdasági alkalmazkodás ugyanakkor lassú folyamat, ami arra enged következtetni, hogy a német gazdaság a következő években is komoly szerkezeti nehézségekkel lesz kénytelen megküzdeni.
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