7°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében
Átalakul a német gazdaság, már békeidőben is csökken az energiafogyasztás
Gazdaság

Átalakul a német gazdaság, már békeidőben is csökken az energiafogyasztás

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magas energiaárak és az energiaintenzív ágazatok termelésének visszaesése miatt 2025-ben 2,9 százalékkal csökkent a német ipar energiafelhasználása az előző évhez képest - közölte hétfőn a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.

A német ipar tavaly összesen 3248 petajoule energiát használt fel. A legutóbbi csökkenés előtt a mutató 2024-ben még 1,9 százalékkal emelkedett, miután 2022-ben és 2023-ban jelentős visszaesést regisztráltak.

Az energiafelhasználás 88,8 százalékát villamos energia és hő előállítására fordították, míg 11,2 százalékát nem energetikai célokra, például műanyagok, műtrágyák és egyéb vegyipari termékek gyártásához használták fel.

A legnagyobb energiafogyasztó továbbra is a vegyipar maradt, amely az ipari energiafelhasználás 28,6 százalékát adta. Az ágazatban a felhasznált energiahordozók több mint egyharmadát, 35,3 százalékát közvetlenül vegyipari termékek előállítására használták fel.

Továbbra is a földgáz a legfontosabb energiahordozó

Az energiahordozók közül a földgáz maradt a legfontosabb, részesedése 29,2 százalék volt annak ellenére, hogy felhasználása 2,6 százalékkal csökkent. A második legjelentősebb energiaforrás a villamos energia volt 21,2 százalékos aránnyal, ezt követték a kőolaj- és kőolajszármazékok 17,2 százalékkal.

Még több Gazdaság

Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében

„Az euró jó kényszerzubbony lehet” - Magyarországnak is fontos útravalót adott a szlovák euró atyja

Áttörés a agykutatásban: egy különleges hang segíthet korunk népbetegségeinél

A szén szerepe tovább mérséklődött: felhasználása 12,4 százalékkal visszaesett, részesedése pedig 13,1 százalékra csökkent. Eközben a megújuló tüzelőanyagok és a környezeti hő részaránya rekordmagas, 5,3 százalékra emelkedett, bár a teljes ipari energiamixben továbbra is viszonylag csekély szerepet játszanak.

A statisztikai hivatal szerint az energiaintenzív iparágak az ipari energiafelhasználás 82 százalékát adták.

A fémgyártás és -feldolgozás energiaigénye éves összevetésben 6,1 százalékkal csökkent, míg a vegyipar energiafelhasználása 0,3 százalékkal mérséklődött.

A megújuló energiaforrások közül a hőszivattyúk használata 21,8 százalékkal, a biometáné pedig 12,4 százalékkal nőtt 2025-ben. A Destatis ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ipari energiaellátásban ezek csak kiegészítő szerepet töltenek be.

A 2025-ös adatok - amely még nem tartalmazza az iráni háború miatt megugró energiaárak keresleti hatásait - megerősítik, hogy folytatódik a német gazdaság szerkezetváltása. A magas energiaárakhoz való gazdasági alkalmazkodás ugyanakkor lassú folyamat, ami arra enged következtetni, hogy a német gazdaság a következő években is komoly szerkezeti nehézségekkel lesz kénytelen megküzdeni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Évtizedek óta nem látott jelenség terjed a munkaerőpiacon – A fiatalok és a karrierépítők járhatnak a legrosszabbul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility