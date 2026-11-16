Áttörés a agykutatásban: egy különleges hang segíthet korunk népbetegségeinél

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Az agyat és a gerincvelőt körülvevő, átlátszó agy-gerincvelői folyadék (liquor) nemcsak a fizikai sérülésektől védi a központi idegrendszert, hanem tápanyagokat is szállít, miközben elvezeti a sejtek működése során keletkező melléktermékeket. Laura Lewis, a kutatás vezetője már 2019-ben kimutatta funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat (fMRI) segítségével, hogy ennek a folyadéknak az alvás közbeni áramlása szorosan követi a mélyalvásra jellemző lassú agyhullámokat. A Science Translational Medicine folyóiratban publikált vizsgálatukban a tudósok arra keresték a választ, hogy a hangingerléssel mesterségesen felerősített agyhullámok magát a folyadékáramlást is képesek-e fokozni.

A kísérlethez rendkívül rövid, mindössze 50 ezredmásodperces rózsazaj-impulzusokat használtak. A rózsazaj a fehér zajhoz hasonlóan a teljes emberi hallástartományt lefedi, ám a mélyebb frekvenciák hangsúlyosabbak benne, így a hangzása lágyabb, leginkább a csendes esőre vagy egy távoli vízesés morajlására emlékeztet. A siker kulcsa a pontos időzítés volt, a hangot ugyanis pontosan akkor kellett lejátszani, amikor az alvó alany lassú agyhullámai elérték a csúcspontjukat. Ahogy Lewis érzékeltette, a folyamat olyan, mint a hintázás, ahol a megfelelő pillanatban adott lökéssel lehet egyre magasabbra hajtani a hintát.

A pontos időzítés komoly technikai kihívást jelentett, mivel a kutatóknak az agy elektromos aktivitását mérő elektroenkefalográfot (EEG) és a folyadékáramlást figyelő fMRI-t egyszerre kellett használniuk. Az fMRI erős mágneses tere azonban zavarja az EEG-felvételeket, ami megnehezíti a valós idejű szinkronizálást. A csapat ezért kifejlesztett egy eljárást, amely kevesebb mint 100 ezredmásodperc alatt kiszűri az interferenciát az EEG-jelekből, egy új algoritmussal pedig előre jelezték a következő hullámcsúcs várható idejét, kompenzálva a jelfeldolgozásból adódó minimális késést.

A módszert tizennégy egészséges önkéntesen tesztelték, az eredmények pedig

igazolták, hogy a pontosan időzített, az alvókat fel nem ébresztő hangok hatására mind a lassú agyhullámok, mind az agy-gerincvelői folyadék hullámai nagyobbra nőttek.

A felvételek a folyamat pontos mechanizmusára is rávilágítottak, miszerint a mélyülő, nem-REM-alvási szakaszban jelentkező lassú elektromos hullámok hatására az agyi vérerek összehúzódnak és kitágulnak. Ez a folyamat egyfajta pumpaként működik, amely kipréseli a folyadékot az agyból, az elektromos jelek felerősítésével pedig ez a pumpáló hatás is intenzívebbé vált.

Bár a mostani vizsgálat azt még nem mérte közvetlenül, hogy az erősebb áramlás ténylegesen több salakanyagot távolít-e el, a módszer különösen fontos lehet a demencia és az Alzheimer-kór kutatásában. Ezek a betegségek ugyanis részben a káros fehérjék, például a béta-amiloid és a tau-fehérjék agyi felhalmozódására vezethetők vissza. A technológia a laboratóriumokon kívül is elérhetővé válhat, mivel a tanulmány vezető szerzője, a Bostoni Egyetemen doktorált Joshua Levitt már megalapított egy vállalatot. Ennek célja

egy olyan otthoni, fejpánt jellegű eszköz kifejlesztése, amely alvás közben, a megfelelő pillanatokban kibocsátott hangokkal serkenti az agy-gerincvelői folyadék áramlását.

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