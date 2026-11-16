Az AI-sztori még pöröghet tovább, az infláció magasan ragadhat - Ez várható jövőre a világgazdaságban

Lassulhat a globális növekedés
„Arra számítunk, hogy a világgazdaság növekedési üteme az idei rendkívül erősnek tekinthető szinthez képest – ami elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásoknak, valamint az európai, azon belül különösen a német védelmi kiadásoknak köszönhető – 2027-ben valamelyest lassulni fog, és visszatér a trend körüli szintre” – nyilatkozta a Portfolio-nak Salman Ahmed, a Fidelity globális makrogazdasági elemzési részlegének vezetője.
Az elemző a jövő évi lassulás okaként azt emelte ki, hogy a pénzügyi kondíciók világszerte szigorodtak, és a kamatemelések hatásai érezhetővé is váltak. „A kamatérzékeny ágazatok nem teljesítenek jól, az ingatlanpiac és az építőipar nyomás alá került” – mondta Salman Ahmed.
Mindamellett azt is kihangsúlyozta, hogy a Fidelity nem vár recessziót jövőre, elsősorban azért, mert
a mesterséges intelligenciára épülő növekedési sztori továbbra is erős.
Lassulhat ugyan az AI-beruházások üteme, azonban a mesterséges intelligencia terén folyó amerikai-kínai rivalizálás továbbra is érezteti majd hatását, így a kormányok továbbra is ösztönözni fogják az AI-beruházásokat. Salman Ahmed hozzátette: a Fidelity elemzői azért sem számítanak nagyobb növekedési visszaesésre, mert nem várható a geopolitikai környezet megváltozása, így a védelmi költések jelentős visszaesésével sem kell számolni.
Tartósan magasan ragadhat az infláció
Az inflációra vonatkozó előrejelzés kapcsán azt emelte ki az elemző, hogy az infláció várhatóan tartósan magasabb szinten maradhat, és a kínálati oldali sokkok is gyakoribbá válhatnak. „Ha valóban megindul az olajárak csökkenése, az segíthet, ugyanakkor a Hormuzi-szoros továbbra is iráni ellenőrzés alatt áll. Az olajkészletek alacsonyak, és a jövőben további geopolitikai feszültségek is kialakulhatnak” – tette hozzá. Összességében úgy véli, hogy
a vezető gazdaságokban az infláció tartósan a jegybanki célok felett maradhat.
A Fed kamatpolitikája kapcsán elmondta: a szeptemberi kamatemelés és a ráta októberi szinten tartása után a Fidelity elemzői decemberre és februárra várnak két szigorítást. Annak ellenére, hogy az AI-részvényeknél eladási hullámot lehetett látni az elmúlt időszakban, Salman Ahmed nem gondolja, hogy a Fed leállítaná a kamatemeléseket. Hozzátette: az amerikai munkaerőpiaci adatok meglehetősen erősek, a gazdasági növekedési adatok szintén nagyon kedvezőek.
Ahhoz, hogy a Fed leállítsa a kamatemeléseket, az AI-részvények piacán a mostaninál jóval nagyobb mértékű árfolyamesésre lenne szükség
– emelte ki az elemző.
Magyarországon az eurókonvergencia a fő sztori
Azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi befektetői környezet miként tekint most Magyarországra, Salman Ahmed elmondta: a befektetők számára jelenleg és várhatóan a következő pár évben a legfontosabb témát az euróbevezetés, illetve az arra való felkészülés folyamata (eurókonvergencia) jelenti.
„Ennek keretében különösen a költségvetés helyzetét fogják szigorúan vizsgálni. Pozitívum ugyanakkor, hogy a fejlett világban jelenleg senki sem akar szigorú költségvetési politikát folytatni. Azok számára, akik Magyarország euróbevezetés felé vezető útját értékelik, a költségvetési konszolidáció és az államadósság alakulása a legfontosabb figyelemmel kísérendő tényezők közé tartoznak” – jegyezte meg az elemző.
Kiemelkedő a tech szektor nyereségnövekedése
Az eseményen több előadás is elhangzott; az egyiket Matt Egerton, a Fidelity portfoliómenedzsere tartotta a technológiai befektetési lehetőségekről, illetve az AI-sztori jövőjéről.
A technológiai szektor globális részvénypiacokon betöltött súlyáról szólva a szakértő kiemelte: a ráta éppen most érte el a 2000-ben látott csúcsot.
A technológiai szektor nyereségnövekedése az elmúlt 20 évből 17-ben meghaladta a teljes piacét, vagyis a technológiai befektetések térnyerését és növekvő jelentőségét a szektor kiemelkedő eredménynövekedése is alátámasztja
– hangsúlyozta Matt Egerton, aki arra számít, hogy ez a tendencia 2027-ben, sőt valószínűleg 2028-ban is folytatódik.
Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy vajon megtérülnek-e az AI-ba történő jelentős befektetések, biztató jelként értékelte, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása még nagyon korai szakaszban jár. A vállalati felhasználási lehetőségek jelentős része egyelőre csak kísérleti fázisban van, és még nem jutott el az éles alkalmazásig.
Egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy már vannak arra utaló jelek, hogy az AI alkalmazásának gazdasági hatásai kezdenek megmutatkozni. Erre példaként az Egyesült Királyságot hozta fel, amelyet a világ egyik leginkább szolgáltatásorientált országának nevezett. Kiemelte: ha valahol várható, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása érdemi hatást gyakorol a gazdaságra, akkor annak mindenképpen egy ilyen országban kell megmutatkoznia.
Azt látjuk, hogy az elmúlt néhány hónapban a brit gazdasági növekedés rendre felülmúlta az előzetes várakozásokat. Bár ez egyelőre csak rövid távú fejlemény, ennek egyik lehetséges magyarázata az AI alkalmazásából eredő termelékenységjavulás lehet
– magyarázta a portfoliómenedzser.
2028-ban tetőzhetnek az amerikai adatközpont-építések
Az adatközpontok építésével kapcsolatban kihangsúlyozta: várhatóan ez a folyamat 2028-ban tetőzhet, különösen az Egyesült Államokban. Európában talán nem ez lesz a helyzet, mivel a kontinensen később kezdték meg a kapacitások kiépítését, ezért itt a beruházási hullám hosszabb ideig tarthat.
Az USA-ban azonban valószínűleg 2028-ban érheti el csúcsát az adatközpont-építési folyamat.
A szakértő kiemelte, hogy már a mostani félidős választások előtt is komoly viták övezték az USA-ban az adatközpontok építését. A választáson három olyan államban is (Texas, Ohio és Georgia) a demokraták szerezték meg a kormányzói posztot a republikánusoktól, amelyek az adatközpont-építési hullám középpontjában állnak, miután a tervezett adatközpont-kapacitás közel egyharmadát adják. Az adatközpont-építések visszafogásával kampányoló demokrata kormányzók várhatóan további moratóriumokat és korlátozásokat vezetnek be az új engedélyekre, valamint védelmi intézkedéseket hoznak a vízellátás, az energiaköltségek és a beruházási ösztönzők terén. Mindez jelentősen befolyásolhatja az AI-hoz kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat. A Fidelity elemzői szerint azonban ezek a kockázatok elsősorban tagállami, nem pedig szövetségi szinten jelentkeznek. Mivel azonban az amerikai választók érzékenyen reagálnak erre a kérdésre, az szövetségi szinten is nagyobb hangsúlyt kaphat, különösen a 2028-as választások előtt.
A félidős választás eredményei így tovább növelték annak valószínűségét, hogy 2028-ban tetőzhetnek az adatközpont-építési beruházások, hangsúlyozta Matt Egerton. A szakértő azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a cégek még csak az út elején járnak az AI azon felhasználási lehetőségei terén, amelyek valódi megtérülést hozhatnak.
Vállalati szinten még nem látjuk az AI-ügynökök érdemi, kiterjedt alkalmazását. Így az alap várakozásom szerint az adatközpont-fejlesztések és az AI-beruházások még hosszú időn keresztül folytatódhatnak az USA-ban, még akkor is, ha 2028-ban elérik a csúcspontjukat
– hangsúlyozta a portfoliómenedzser.
A címlapképen Salman Ahmed, a Fidelity makrogazdasági elemző részlegének globális vezetője látható (Fotó: Fidelity)
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