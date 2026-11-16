„Az euró jó kényszerzubbony lehet” - Magyarországnak is fontos útravalót adott a szlovák euró atyja

Idefelé jövet azt hallottam, hogy már Magyarországon is van euró, csak ásó kell hozzá
- kezdte előadását hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján Ódor Lajos utalva az elmúlt napok közéleti híreire.
A volt szlovák miniszterelnök és jegybanki alelnök jelenleg az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának alelnöke kiemelte, hogy Szlovákiában a 2009-es euróbevezetés után mára az üzleti szféra és a társadalom 80-90%-a támogatja az eurót, szinte senki nem érzi úgy, hogy rossz döntés lett volna a korona lecserélése, és egyetlen jelentős politikai párt sem beszél a hátrányokról.
Ódor szerint nagyon nagy szerencséje volt Szlovákiának, mivel a kétezres évek elején nagyon le volt maradva gazdaságilag, még az sem volt biztos az ezredforduló környékén, hogy felveszik az Európai Unióba.
Nem szerettünk volna még egyszer lemaradni, már minden országnak volt euróbevezetési stratégiája a cseheken és rajtunk kívül
- vázolta fel a helyzetet. Hozzátette, hogy a csehekkel való rivalizálás extra motivációt is jelentett számukra. Ugyanakkor Szlovákia sem akart mindenáron belépni az eurózónába, a gazdasági reformcsomag volt a prioritás, az euró egyfajta kényszerzubbonyként működött, hogy végrehajtsák a költségvetési konszolidációt.
Azt tapasztaltuk, hogy ha a piacok hisznek az euróbevezetésben, akkor nehéz megállítani az árfolyam felértékelődését, részben ez magyarázta a korona 25%-os nominális erősödését a bevezetés előtt – hangsúlyozta Ódor Lajos. Ráadásul ez fontos segítség volt az inflációs kritérium teljesítésében, ezért az egyik kiemelt kérdés az volt, mekkora az árfolyam szerepe az inflációban. Eleinte az Európai Központi Banknak is komoly aggályai voltak azzal kapcsolatban, fenntartható-e az alacsony infláció hosszútávon.
A szlovák szakember kiemelte, hogy a gyakorlati átállás a koronáról az euróra problémamentes volt, nem volt inflációs sokk, de ehhez kellett az is, hogy a pénzügyi válságot követően a világgazdasági helyzet is kedvező volt ebből a szempontból. A szolgáltatások közül egyedül a taxizásnál tapasztaltak hirtelen áremelést, mivel a sofőrök hosszú idő után emelhették meg szabályozott áraikat, ami egybeesett az euró bevezetésével.
Ki kell használni az eurót kényszerzubbonyként rögtön a folyamat elején, ezzel lehet érvelni a gazdaság megreformálása mellett
- szögezte le. Szerinte fontos, hogy a reformokat vegye előre egy ország, utána érdemes csak a közös deviza bevezetésén gondolkodni.
Ódor szerint az eurózónában négy dolog fontos a sikeres gazdaságpolitikához:
- az egészséges bankrendszer,
- a rugalmas munkaerőpiac,
- a hatékony makroprudenciális politika és
- az alacsony államadósság.
Ha ezek megvannak, akkor a szuverén monetáris politika elvesztése nem jelent nagy hátrányt.
Az euró nem cél önmagában, megfelelő gazdaságpolitika mellett azonban gyorsabb felzárkózást és nagyobb stabilitást eredményezhet
- hangsúlyozta Ódor. Hozzátette, hogy Szlovákia számára az euró most egy fontos geopolitikai horgony is. Az Európai Unióból ugyanis akár holnap ki lehet lépni minden gond nélkül, de az eurózónából való kilépés esetén összeomlana a bankrendszer és a vállalati szektor, így azt senki nem kockáztatná meg.
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