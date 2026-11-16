Azt hitted, hogy vége van a megélhetési válságnak Magyarországon? Hát nincsen

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Ha emelkedik az emberek jövedelme, akkor arányaiban kevesebb pénzt költenek élelmiszerre, és több jut más, nem létfenntartáshoz szükséges fogyasztási cikkre. Magyarországon azonban egyre nagyobb szeletet hasított ki az elmúlt 15 évben a fogyasztásból az élelmiszerek vásárlása, miközben a társadalom teljesen szétszakadt. Úgy néz ki, a magyar gazdaság súlyosabb válsággal néz szembe, mint azt a felszínes adatokból látni lehet, a rezsicsökkentés elengedése pedig szinte elképzelhetetlen. Ugyanis ez volt az egyetlen tényező, ami valamelyest mérsékelte az egyre szélesebben jelentkező megélhetési válságot.

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Ha ezt Engel látná...

Minél alacsonyabb egy háztartás jövedelme, annál nagyobb arányban költi élelmiszerre a pénzét. Ernst Engel az 1800-as években rájött, hogy a családok jövedelmének növekedésével az élelmiszerre fordított kiadások aránya jellemzően csökken, miközben több pénz jut szabadidőre, kultúrára, utazásra, szórakozásra, vagyis a "nem létfontosságú" fogyasztási cikkekre.

Az élelmiszer ugyanis alapvető szükséglet, amelyből egy ponton túl nem lehet vagy nem érdemes többet fogyasztani. Ebben az értelemben az élelmiszer-kiadások aránya a jólét egyik fontos mutatójának tekinthető.

Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy a magasabb jövedelműek kevesebbet költenek élelmiszerre forintban kifejezve. Sőt, nominálisan többet költenek erre. De a teljes fogyasztási kiadásaikhoz képest kisebb súlyt képvisel náluk az étkezés.

Ez jól illeszkedik Abraham Maslow elméletéhez (a Maslow-piramishoz), amely szerint az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítését követően egyre nagyobb szerepet kapnak a magasabb rendű igények, például a biztonság, a társas kapcsolatok, az önbecsülés és az önmegvalósítás.

Vagyis ahogy javul az életszínvonal, a fogyasztás súlypontja fokozatosan eltolódik a létfenntartástól az életminőséget, a kényelmet és az egyéni vágyak kiteljesedését szolgáló javak felé. Alacsony jövedelem mellett azonban még a fiziológiai–biztonsági szükségletek kielégítése is kérdéses.

Éppen ezért különösen aggasztó, ha egy országban a jövedelem egyre nagyobb részét költik élelmiszerre a háztartások, ez ugyanis a megfizethetőségi problémák egyik fontos jelzése.

Magyarországon most pontosan ezt látjuk. A háztartások élelmiszerekre és alkoholmentes italokra fordított kiadásainak aránya 2010-ben még 23% alatt volt, tizenöt évvel később viszont már csaknem 30%. Vagyis másfél évtized alatt közel 7%-pontot nőtt az élelmiszerek súlya, amiből 5 az elmúlt hat évre esett.

Ezzel a magyar családok fogyasztási szerkezetében az élelmiszer vált a legmeghatározóbb kiadási tétellé. A folyamat különösen a 2022–2023-as inflációs sokk idején gyorsult fel, amikor az élelmiszerárak emelkedése Magyarországon európai összehasonlításban is extrém mértékű volt. Ez nem csupán a globális helyzettel, hanem a magyar élelmiszeripar versenyképtelenségével és a kormány gazdaságpolitikájával függött össze.

A rezsicsökkentés a "megmentő"

A háztartási kiadások szerkezetének van egy másik, legalább ennyire fontos oldala. Miközben az élelmiszer egyre nagyobb részt követel magának, a lakásfenntartás és a háztartási energia kiadási súlya látványosan csökkent. Amíg 2010-ben még a teljes fogyasztási kiadások több mint 25%-át tette ki a lakhatás, addig tavaly már csak 16,4%-át. Tizenöt évvel ezelőtt tehát még ez a komponens jelentette a legnagyobb terhet, most viszont már visszafogottabb a súlya a rezsicsökkentés hatására.

A támogatott energiaárak érdemi védőhálót jelentettek a családoknak. Az OECD arra jutott, hogy a rendszer hozzájárult a rezsihátralékok mérséklődéséhez, illetve azoknak az arányának csökkenéséhez, akik nem tudják megfelelően fűteni az otthonukat. A szervezet szerint a legkiszolgáltatottabb háztartásoknak a támogatás nélkül akár magas kamatozású hitelt kellett volna felvenniük, vagy tartósan vissza kellett volna fogniuk a fogyasztásukat.

A fogyasztási szerkezet változása (az élelmiszerek súlyának növekedése) tehát nem csupán a megélhetési válság kiteljesedését mutatja meg, hanem azt is, hogy a negatív trendet milyen nagymértékben lassította a rezsicsökkentés.

Nem néz ki jól a Maslow-piramisunk

Nézzük meg mindezt a Maslow-piramis oldaláról. Maslow szükséglethierarchiájában a fiziológiai szükségletek – így az élelmezés és a lakhatás – jelentik az alapot, amelyek kielégítése teremti meg a lehetőséget a magasabb rendű igények, például a biztonság, a társas kapcsolatok, az elismerés és az önmegvalósítás felé való továbblépésre.

Bár a piramis nem egy minden emberre azonos módon érvényes lépcsősor, jól érzékelteti, hogy a megélhetési kényszerek tartós erősödése beszűkíti a magasabb rendű szükségletek kielégítésére rendelkezésre álló mozgásteret.

Vagyis ha a családi költségvetés nagy részét elviszi az élelmiszer és a lakhatás, akkor nem marad több forrás kultúrára, szórakozásra, utazásra, vendéglátásra vagy éppen az önfejlesztésre.

Összességében az emberek jövedelmükhöz képest ugyanannyi pénzt fordítottak az alapszükségletekre (élelmiszer, lakhatás, közlekedés), mint 15 évvel ezelőtt, a helyzet viszont annyival rosszabb, hogy ezt csak a hosszú távon kártékony és piacellenes intézkedéssel, a rezsicsökkentéssel sikerült fenntartani. Nélküle az élelmiszerek árának elszállása még rosszabb helyzetet teremtene.

De mi történt?

A magyar élelmiszerárak elszállásának egyik fontos magyarázata, hogy a hazai élelmiszeripar versenyképessége és hatékonysága messze nem olyan erős, amilyennek egy jelentős mezőgazdasággal rendelkező országban lennie kellene.

Az élelmiszeripar munkatermelékenységi mutatója, energiahatékonysága régiós viszonylatban alacsonynak számít, ami egyrészt visszafogja az ágazat (és ezáltal a gazdaság) hozzáadottérték-teremtő képességét, másrészt növeli a külső sokkoknak való kitettségét a statisztikai hivatal tanulmánya szerint.

A különbség az energiafelhasználásban különösen látványos. Egy magyarországi vállalat körülbelül kétszer annyi energiát használ fel ugyanannyi hozzáadott érték előállításához, mint Szlovákiában, Csehországban vagy Lengyelországban. Mindez pedig azt is jelenti, hogy a

világpiaci árak alakulása tekintetében a hazai kitettség jóval nagyobb, mint a régiós versenytársaké.

Ha egy élelmiszeripari vállalat több energiát, munkaerőt és importált alapanyagot használ fel ugyanannyi termék előállításához, akkor nehezebben tudja elviselni a termelési tényezők árainak emelkedését, és kevésbé képes versenyképes áron értékesíteni. Ez pedig a fogyasztói árakban is megjelenik.

Az élelmiszerárak alakulásában a feldolgozóipar mellett a kiskereskedelemnek is fontos szerepe van. Az Orbán-kormány az elmúlt években nem a verseny erősítésével, az üzleti környezet javításával és a beruházások ösztönzésével próbálta olcsóbbá tenni az élelmiszert. A kiskereskedelmi szektor működését különadók, árszabályozási intézkedések és gyakran változó szabályok nehezítették. A nagyobb árbevételű üzletláncokat sújtó kiskereskedelmi különadó mértéke nagyobb volt, mint a szektor elvárt árbevétel-arányos nyeresége.

A bolthálózat zsugorodása is jól mutatja, hogy a kiskereskedelem nincs könnyű helyzetben. Az élelmiszer- és élelmiszerjellegű üzletek száma 2019-ben még 38 ezer felett volt, tavaly év végére viszont 31 ezer alá csökkent. Ez hat év alatt közel 20%-os visszaesés. A kisebb boltok helyzetét természetesen a diszkontláncok térnyerése és az online kereskedelem is rontja, a káros szabályozás azonban sokat hozzátett a szektor zsugorodásához és így a verseny visszaszorulásához. Az OECD szerint az alacsonyabb árak hosszabb távú biztosításának legjobb módja a verseny ösztönzése, miközben a tartós árszabályozás visszafoghatja a beruházásokat és az új vállalkozások piacra lépését.

Extrém szétszakadás

Talán mindezek után már nem is meglepő, hogy az elmúlt 15 évben teljesen szétszakadt a társadalom. A háztartások közötti fogyasztási különbséget az mutatja meg legjobban, hogy az alsó és a felső jövedelmi ötöd között mekkora a különbség. Amíg 2010-ben a legfelső jövedelmi ötödben élők 3-szor annyit költöttek egyéni fogyasztásukra, mint a legalsó ötödbe tartozók, addig 2025-ben már 4-szeresre nőtt a különbség.

Vagyis a fogyasztási lehetőségek közötti távolság az elmúlt években óriásit nőtt.

Ez az Engel-törvény érvényesülésével együtt különösen beszédes: miközben a legszegényebb háztartások kiadásainak közel 38%-át már az élelmiszerek teszik ki, a legmagasabb jövedelműeknél ugyanez az arány mindössze 25,5%. Az alacsonyabb jövedelmű családok tehát nemcsak lényegesen kevesebbet tudnak fogyasztani, hanem a rendelkezésükre álló pénz nagyobb részét is kénytelenek alapvető szükségletekre fordítani.

Emiatt jóval kisebb mozgásterük marad a kultúrára, a vendéglátásra, a szórakozásra vagy más, az életminőséget javító kiadásokra. A legalsó ötöd fogyasztási kiadásainak mindössze 3,3%-a jutott kultúrára és szórakozásra, a legfelső ötödben viszont 8,1% volt ez az arány. Vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra a szegényebbek 4,5, a leggazdagabbak 7,1%-ot fordítottak.

Az élelmiszerárak drágulását nem tudta követni a jövedelmek növekedése, miközben minden évben rengetegen vannak, akiknek egyáltalán nem emelkedik a bérük. Ahogy az alábbi ábrán is látszik, a 2022-23-as inflációs válság során rengeteg dolgozónak esett vissza a reálbére, de még a jobb években is úgy néz ki, hogy az emberek 20-30%-a rosszul jár.

A fogyasztási folyamatok döntően a jövedelmi folyamatokból vezethetőek le, amelyek azt mutatják, hogy a gazdagok és a szegények közötti különbség drasztikusan emelkedik. A jövedelmek elosztása egyre egyenlőtlenebbé válik:

a legfelső jövedelmi ötöd jövedelme már csaknem 5-szöröse a legalsó jövedelmi ötödének.

De mit tanulhatunk mindebből?

Elsősorban azt, hogy a magyar gazdaság válsága mélyebb, mint azt eddig sokan gondolták. A háztartások a jövedelmük extrém magas arányát fordítják alapvető szükségleteik kielégítésére.

A rezsicsökkentés tompítja, elfedi a problémát, épp ezért különösen fontos, hogy miképp nyúl hozzá a szabályozáshoz a kormány. Ha növekedtek volna a rezsiárak az elmúlt időszakban, akkor a háztartásoknak, különösen az alacsony jövedelműeknek, még kevesebb pénzük lett volna nem alapvető szükségleteik kielégítésére. Éppen ezért fontos, hogy célzottabban, de fennmaradjon a rezsiköltségek támogatása.

A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzete siralmas, az elmúlt 15 év szabályozása eddig a kereskedelem szempontjából piacellenes volt. Érdemes alaposan újragondolni ezt a történetet, hogy az áremelkedés és a boltbezárási hullám lassuljon, illetve az élelmiszeriparunk versenyképesebbé váljon.

Az árrésstop megszüntetése az első lépés a jó irányba, azonban a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar átfogó, fájdalmas reformjára (méretgazdaságosság, hatékonyságjavulás) és a piac helyreállítására (pl. különadó, plázastop kérdése) lenne szükség ahhoz, hogy a hazai élelmiszerárak ne legyenek ennyire elrugaszkodottak a lakosság pénztárcájától.

A fent bemutatott torz fogyasztásszerkezet alapján a 2027-es költségvetés számos eleme jól működhet: az alacsony jövedelműek szja-csökkentése támogatni fogja a fogyasztás növekedését, az egészségesebb szerkezet kialakulását, illetve segíthet abban, hogy a szegényebbeknek több pénzük maradjon a nem alapvető szükségletük kielégítésére. A családi pótlék emelése is hasonló történet, hiszen a gyermekes háztartások jobban ki vannak téve a szegénység kockázatának.

Van néhány olyan lépés, amivel Magyarország jobb hellyé fog válni a következő években. De a neheze csak ezután következik. Az elmúlt 15 év súlyos örökségét nem egy-két esztendő alatt tudhatjuk magunk mögött.

Ha a Maslow-piramis magasabb fokaira is fel szeretnénk lépni, akkor alapvető gazdaságszerkezeti változásra és piacpárti elkötelezettségre lesz szükség.

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