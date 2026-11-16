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Bóka János: Akik visszaélnek a közbizalommal és közvagyonnal, nincsen helyük semmilyen politikai közösségben
Gazdaság

Bóka János: Akik visszaélnek a közbizalommal és közvagyonnal, nincsen helyük semmilyen politikai közösségben

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés háromnapos rendkívüli ülése, amelyen a képviselők megkezdik a 2027-es költségvetés általános vitáját. A kormányfő beszédében élesen bírálta a korábbi kormányzatot a Seszták Miklóshoz köthető nyomozás során lefoglalt 6,5 milliárd forint miatt, lemondásra szólította fel a Fidesz-KDNP képviselőit, és beszámolt a kormányváltás óta indított átvilágítások eredményeiről is: elmondása szerint a minisztériumok eddig 64 ügyben tettek feljelentést, amelyek közül 24-ben már nyomozás indult. Magyar Péter a korábban nyilvánosságra került, általa hamisítványnak nevezett "Tisza-adócsomag" miatt is bocsánatkérést követelt az ellenzéktől. Bóka János fideszes frakcióvezető reakciójában kijelentette, hogy a közvagyonnal való visszaélést egyértelműen elítéli, a felelősség megállapítását azonban a hatóságoktól, és nem Magyar Pétertől várják. A parlamenti felszólalásról élőben tudósítottunk.
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Bóka János: Vállalhatatlan minden visszaélés a közbizalommal és a közvagyonnal

"Vállalhatatlan minden visszaélés a közbizalommal és a közvagyonnal" – kezdte felszólalását Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.

Akik visszaélnek a közbizalommal és közvagyonnal, nincsen helyük semmilyen politikai közösségben

– erősítette meg. Azt, hogy kit és miért terhel felelősség, a független hatóságoknak kell megállapítania. Mi ezeket a megállapításokat nem Magyar Pétertől várjuk. Mindenkit megillet, hogy tisztességes eljárásban védje meg magát. A miniszterelnöknek nincsen joga felelősöket megneveznie, és egész politikai közösségeket megbélyegeznie. Bóka szerint a kormányfőt felelősség terheli a "politikai lincselés" szervezéséért, miközben őt és képviselőtársait több mint 1 millió magyar választotta meg.

Ha akarja, rám küldheti az új ÁVH-t, ha akarja, ráküldheti az összes képviselőtársamra – jelentette ki Bóka, aki ezek szerint továbbra is ÁVH-nak hívja az NVVH-t.

Ezzel lezárjuk a parlamenti, napirend előtti felszólalásokról szóló tudósításunkat.

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Rétvári Bence: "ugyanaz a műsor"

Csak a Fidesz-KDNP-t támadja Magyar Péter, ahelyett, hogy a kormányzati munkáról beszélne – kérte számon Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető, aki szerint hiteltelen a kormányfő. Szerinte azért van "ez a filmszínház", hogy ne kelljen arról beszélni, hogy "hogyan játsszák át az országot a külföldi befektetőknek".

Kollektív bűnösségről is beszélt, Magyar Péter szerinte eszerint az elv szerint ítélte el a frakciót, és visszautasította, hogy bűnszervezet lennének. A felszólalását egyébként folyamatosan közbekiabálások szakították félbe, Forsthoffer Ágnes házelnök többször rendet kért. A miniszterelnök "vége van" közbekiabálása többször is behallatszódott.

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Toroczkai fontos elemeket hiányol a kormányfői beszédből

Nem mondja el, hogy miről van szó – vetette Magyar Péter szemére Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője. Így például nem említette, hogy az ügyben főszereplő Jellinek Dániel is, valamint, hogy akkor még fideszes volt (mármint a miniszterelnök). "Ön a Volánbusz Zrt. igazgatósági tagja volt, miközben az egész ügy a Volánbuszhoz kötődik" – tette hozzá. Érti, hogy néhány hónappal később került ebbe a pozícióba, tette hozzá Magyar Péter közbevetésére, azonban a felelősség szerinte őt is terheli, hiszen nem vette észre az adófizetők megkárosítását. Ezért ugyan egyetért azzal, hogy a Fidesz-KDNP képviselőinek le kellene mondania, de szerinte Magyarnak is.

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Vége a miniszterelnöki felszólalásnak

A felszólalást Magyar Péter a költségvetés főbb intézkedéseinek sorolásával zárta.

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Magyar Péter: vegyék le Sesztákot a politikai foglyok közül

Kezdjék azzal, hogy Seszták Miklóst leveszik a politikai foglyok közül, és nem fenyegetik tovább a hatóságokat – tanácsolta Magyar Péter a Fidesznek, hol kellene kezdenie a szembenézést és a magyar társadalom megbékélésének elősegítését.

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Kiskirályok

Ha átgondolnák, milyen volt ilyen kiszolgáltatottságban élni, talán megértenének valamit április 12.-éből is – mondta Magyar Péter az ellenzéki képviselőknek a "kiskirályokra" utalva.

A miniszterelnök szerint nem meglepő, hogy az "orbáni propaganda hazudik", most már-már azt találták ki, hogy ő maga ásta el a milliárdokat. Pedig "a törvény, akármilyen furcsa is, mindenkire vonatkozik."

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Lemondásra szólította fel a Fidesz-KDNP képviselőit Magyar Péter

Tisztességes gesztusnak nevezte Magyar Péter, hogy Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól. Szerinte azonban ez csak egy ember, aki egy ügyben kért bocsánatot: ő ezt a teljes frakciótól elvárná, valamint a lemondásukat is.

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Magyar Péter számot adott az átvilágításokról

A minisztériumok a kormányváltás óta 64 ügyben tettek feljelentést, összesen több mint 4000 milliárd forint készpénzt érintő ügyekben.

24 ügyben már megindult a nyomozás, és az átvilágítások még tartanak.

Példaként hozta az Alapjogokért Központ támogatása, a honvédelmi tanácsadói szerződések, a mentőautó beszerzések, az autópálya-koncesszió és a Déli Körvasút ügyében indult feljelentéseket.

A miniszterelnök szerint mindez megkérdőjelezi, hogy Seszták ügye elszigetelt eset lett volna.

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Makulátlan Seszták?

A nyomozók már nagyban ásták ki a pénzkötegeket a földből, mikor Orbán Viktor azt állította, a miniszterei makulátlanok – kérte számon Magyar Péter.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Seszták Miklóst Bóka János lemondásra szólította fel, miközben elvileg minden tárcavezető "makulátlan".

Ezután feltette a kérdést, mennyi vagyon lehet még máshol, ha egy ember ennyi pénzt el tudott ásni.

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Magyar Péter a "Tisza-adócsomagról": kérjenek bocsánatot

Odahamisították a pártunk nevét egy soha nem létezett programra. Azt hazudták róla, hogy mi írtuk.

Most már a bíróság is kimondta róla, hogy ez nem igaz, amit az Index péntek esti helyreigazításában be is ismert. Magyar Péter azt mondta, a frakció tagjai bocsánatkéréssel tartoznak a magyar embereknek.

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Nem öröm nemet mondani egy jogos igényre, egy elmaradt, késő fejlesztés pótlására. (...) Nem mindenre maradt annyi, amennyit szerettünk volna – mondta a miniszterelnök a költésgvetésről. Az emiatti kritikákat állítása szerint elfogadja Magyar Péter, mindenkitől, csak a Fidesz-KDNP-től nem.

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Magyar Péter: Borzasztó ez a szembesülés

Magyar Péter meg is kezdte a napirend előtti felszólalást, ahol felidézte, hogy az országjárása során az egyik gyermekotthonban látta, hogy penészes falak közt élnek a gyerekek. A felújításhoz 5 millió forint hiányzott volna, amit a miniszterelnök kontrasztba állított a megtalált 6,5 milliárd forinttal. Hozzátette, az NVVH által talált összeg több, mint amennyit egy évben szociális tűzifára költött az előző kormány.

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Kezdődik az ülés

Most foglaltak helyet a képviselők.

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Nemsokára felszólal Magyar Péter a parlamentben

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) több mint 6 milliárd forintnak megfelelő készpénzt foglalt le a Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszterhez kapcsolódó büntetőeljárásban – előreláthatólag ez lesz az országgyűlés egyik legfontosabb napirend előtti témája. A különböző devizákban felhalmozott pénzre részben az erdőben elásva, részben rejtett széfekben bukkantak rá a hatóságok. Unger Anna, az NVVH elnöke vasárnap hangsúlyozta, egyelőre nem tudni, pontosan kié a lefoglalt összeg, amely jelenleg bűnügyi letétben van. Az ügy politikai következményekkel is járt: a Fidesz és a KDNP egyaránt felszólította Sesztákot parlamenti mandátumának visszaadására.

Hétfőn megkezdődik a 2027-es központi költségvetés általános vitája is az Országgyűlés háromnapos rendkívüli ülésén.

A képviselők összesen 30 órás időkeretben tárgyalják a jövő évi büdzsét: hétfőn 9, kedden 12, szerdán pedig további 9 órát szánnak a vitára. A költségvetés végszavazását várhatóan december 11-én vagy 14-én tartják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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