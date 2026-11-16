Bóka János: Akik visszaélnek a közbizalommal és közvagyonnal, nincsen helyük semmilyen politikai közösségben

"Vállalhatatlan minden visszaélés a közbizalommal és a közvagyonnal" – kezdte felszólalását Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.

Akik visszaélnek a közbizalommal és közvagyonnal, nincsen helyük semmilyen politikai közösségben

– erősítette meg. Azt, hogy kit és miért terhel felelősség, a független hatóságoknak kell megállapítania. Mi ezeket a megállapításokat nem Magyar Pétertől várjuk. Mindenkit megillet, hogy tisztességes eljárásban védje meg magát. A miniszterelnöknek nincsen joga felelősöket megneveznie, és egész politikai közösségeket megbélyegeznie. Bóka szerint a kormányfőt felelősség terheli a "politikai lincselés" szervezéséért, miközben őt és képviselőtársait több mint 1 millió magyar választotta meg.

Ha akarja, rám küldheti az új ÁVH-t, ha akarja, ráküldheti az összes képviselőtársamra – jelentette ki Bóka, aki ezek szerint továbbra is ÁVH-nak hívja az NVVH-t.

Ezzel lezárjuk a parlamenti, napirend előtti felszólalásokról szóló tudósításunkat.