Bóka Jánost megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek

A közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn, Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ügyével kapcsolatban.
Bóka János kiemelte, a történtek pontos felderítését a hatóságoktól és a független, pártatlan bíróságoktól várják, de addig is úgy vélik, hogy a politikai közösségük érdekét az szolgálja legjobban, ha Seszták Miklós lemond a mandátumáról.
A Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal (NVVH) Seszták Miklós korrupciós ügyeivel kapcsolatosan egy razzia keretében mintegy 6 milliárd forintnyi készpénzt talált széfekben, különböző mezőgazdasági ingatlanokban elrejtve, valamint erdőben elásva múlt héten. A harmadik Orbán-kormány egyik korábbi, jelenleg letartóztatásban lévő miniszterének ügyére a nemzetközi sajtó is felfigyelt.
Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz-KDNP képviselőit lemondásra és a párttársuktól való elhatárolódásra szólította fel. A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte ezután Seszták Miklóst, hogy mondjon le mandátumáról és tisztázza magát a bíróságon. Hasonlóan cselekedett Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is.
Török Gábor politikai elemző szerint a képek az elásott és elrejtett milliárdokról, annyira erősek és beszédesek, hogy szerinte nyugodtan kijelenthető: ha a Fidesz-KDNP továbbra is csak a "makulátlan miniszterek" és a "politikai foglyok" keretében tud politizálni, a sorsa minden bizonnyal megpecsételődött.
Kitért arra is, hogy eddig is a reménytelen vagy a borzalmas jelzőkön lehetett csak vitatkozni, amikor a volt kormánypárt helyzetéről beszéltünk.
A jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, mi történt pontosan – vélekedett a frakcióvezető.
Bóka János hangsúlyozta, hogy a politikai közösségük tiszta, és ezt világossá szeretnék tenni, ugyanakkor Seszták Miklós természetesen tisztázhatja magát a vádak alól.
A Fidesz-KDNP célja, hogy megőrizze a politikai közösség méltóságát és cselekvőképességét – jelentette ki a politikus.
Bóka János elmondta azt is, hogy őt személy szerint megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek, nem gondolta, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy milliárdos összegű készpénzt ásnak el az erdő mélyén.
A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy szerinte a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás is politikai célokat szolgál, hiszen a politikai közösségük szétzúzását akarják elérni vele.
Mint arról írtunk, a közélet egyik leghangosabb botránya robbant ki azután, hogy több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós, a Fidesz-KDNP egykori minisztere ellen folyó büntetőügyben. A különböző devizákban felhalmozott, hatalmas összegekre elásva, valamint rejtett széfekben bukkantak rá a hatóságok. Unger Anna, az NVHH elnöke a Seszták-ügy kapcsán interjút adott az RTL Klubnak.
Mint mondta, nem tudják, hogy ez pontosan kinek a pénze.
Ezt az összeget a Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között a vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során találtuk meg és tároltuk el. Senkinek nincs rajta az óvodai jele, a nyomozás és az eljárás későbbi szakasza fogja eldönteni, hogy pontosan kié a vagyon.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi
Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők
Történelmi rekordnak számít a több mint kétmilliárd eurós büdzsé.
Örömhíreket közölt a bankokról a Moody's
Lát azért némi kockázatot is a hitelminősítő.
Súlyos: teljesen védtelenül érte az amerikai bázist az ellenséges támadás - Sok katona meghalt
A Kongresszus előtt az ügy.
Önéletrajz alapján dönteni egyre nagyobb kockázat – sok cég azt sem tudja, pontosan kit keres
Horváth Tamás munkaerőpiaci és szervezetfejlesztési szakembert kérdeztük.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Megjöttek a friss adatok.
Milliárdos, gyanús kifizetésekkel dagad a fideszes exminiszter botránya
Az átvizsgált pályázatokban fideszes kampányeseményekhez mehetett közpénz.
Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről
A Concorde felhalmozásra ajánlja a légitársaság részvényeit.
Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.