Bóka Jánost megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint Seszták Miklósnak le kell mondania országgyűlési mandátumáról, miután a hatóságok több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglaltak le az ellene folyó büntetőügyben. A politikus hétfőn a Kossuth rádióban azt mondta, hogy aki visszaél a közbizalommal és a közvagyonnal, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez.

A közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn, Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ügyével kapcsolatban.

Bóka János kiemelte, a történtek pontos felderítését a hatóságoktól és a független, pártatlan bíróságoktól várják, de addig is úgy vélik, hogy a politikai közösségük érdekét az szolgálja legjobban, ha Seszták Miklós lemond a mandátumáról.

A Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal (NVVH) Seszták Miklós korrupciós ügyeivel kapcsolatosan egy razzia keretében mintegy 6 milliárd forintnyi készpénzt talált széfekben, különböző mezőgazdasági ingatlanokban elrejtve, valamint erdőben elásva múlt héten. A harmadik Orbán-kormány egyik korábbi, jelenleg letartóztatásban lévő miniszterének ügyére a nemzetközi sajtó is felfigyelt.

Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz-KDNP képviselőit lemondásra és a párttársuktól való elhatárolódásra szólította fel. A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte ezután Seszták Miklóst, hogy mondjon le mandátumáról és tisztázza magát a bíróságon. Hasonlóan cselekedett Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is.

Török Gábor politikai elemző szerint a képek az elásott és elrejtett milliárdokról, annyira erősek és beszédesek, hogy szerinte nyugodtan kijelenthető: ha a Fidesz-KDNP továbbra is csak a "makulátlan miniszterek" és a "politikai foglyok" keretében tud politizálni, a sorsa minden bizonnyal megpecsételődött.

Kitért arra is, hogy eddig is a reménytelen vagy a borzalmas jelzőkön lehetett csak vitatkozni, amikor a volt kormánypárt helyzetéről beszéltünk.

A jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, mi történt pontosan – vélekedett a frakcióvezető.

Bóka János hangsúlyozta, hogy a politikai közösségük tiszta, és ezt világossá szeretnék tenni, ugyanakkor Seszták Miklós természetesen tisztázhatja magát a vádak alól.

A Fidesz-KDNP célja, hogy megőrizze a politikai közösség méltóságát és cselekvőképességét – jelentette ki a politikus.

Bóka János elmondta azt is, hogy őt személy szerint megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek, nem gondolta, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy milliárdos összegű készpénzt ásnak el az erdő mélyén.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy szerinte a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás is politikai célokat szolgál, hiszen a politikai közösségük szétzúzását akarják elérni vele.

Mint arról írtunk, a közélet egyik leghangosabb botránya robbant ki azután, hogy több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós, a Fidesz-KDNP egykori minisztere ellen folyó büntetőügyben. A különböző devizákban felhalmozott, hatalmas összegekre elásva, valamint rejtett széfekben bukkantak rá a hatóságok. Unger Anna, az NVHH elnöke a Seszták-ügy kapcsán interjút adott az RTL Klubnak.

Mint mondta, nem tudják, hogy ez pontosan kinek a pénze.

Ezt az összeget a Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között a vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során találtuk meg és tároltuk el. Senkinek nincs rajta az óvodai jele, a nyomozás és az eljárás későbbi szakasza fogja eldönteni, hogy pontosan kié a vagyon.

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