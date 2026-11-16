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Csődeljárás indul egy magyar város ellen, 288 milliót követel az Államkincstár
Gazdaság

Csődeljárás indul egy magyar város ellen, 288 milliót követel az Államkincstár

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Adósságrendezési eljárást kezdeményezett Heves önkormányzata, miután a Magyar Államkincstár 288 millió forintos inkasszót nyújtott be a város költségvetési számlájára – jelentette be hétfőn Sveiczer Sándor polgármester. A település pénzügyi nehézségei nem teljesen előzmény nélküliek: az idei költségvetésben már jelentős működési hiánnyal számoltak, és néhány nappal ezelőtt rendkívüli állami támogatásról is beszámoltak. Az önkormányzat azt ígéri, hogy a közszolgáltatások, a szociális ellátások és a bérek kifizetését továbbra is biztosítani igyekszik.

Heves Város Önkormányzatának képviselő-testülete hétfőn döntött az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről, miután a Magyar Államkincstár a múlt héten 288 millió forint erejéig inkasszót bocsátott ki az önkormányzat költségvetési számlájára – derül ki Sveiczer Sándor polgármesternek a Hevesi Hírportálon megjelent közleményéből, amit a Telex szúrt ki.

A városvezető tájékoztatása szerint az eljárás megindítására irányuló kérelmet az Egri Törvényszékhez nyújtják be, amelynek döntését később a Cégközlönyben teszik közzé.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a kötelező közszolgáltatások és a szociális ellátások fenntartásáért, valamint azért, hogy az önkormányzati dolgozók és az intézmények munkavállalói megkapják bérüket.

A szerződéses partnerek felé fennálló fizetési kötelezettségeiket is teljesíteni kívánják. A polgármester külön kiemelte, hogy a folyamatban lévő pályázatokat az eljárás nem érinti.

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Már korábban is pénzügyi nehézségekkel küzdött a város

A mostani helyzet hátterében korábban kialakult finanszírozási problémák is állhatnak. Heves 2026-os költségvetése ugyanis már jelentős működési hiánnyal számolt.

A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető önkormányzati rendelet szerint a város idei költségvetési bevételeit 4,61 milliárd, kiadásait 4,53 milliárd forintban állapították meg. A költségvetés egészében így ugyan 88,6 millió forintos többlet szerepelt, a működési egyenleg 135,4 millió forintos hiányt mutatott, amelyet a felhalmozási bevételek többlete ellensúlyozott.

A pénzügyi nehézségekre utal az is, hogy a Hevesi Hírportál november 11-én arról számolt be: a város valamivel több mint 20,1 millió forintos rendkívüli önkormányzati támogatást kapott. A Belügyminisztérium által biztosított forrást a nehéz helyzetben lévő települések a működőképesség megőrzésére és a felhalmozódott kiadások rendezésére fordíthatják.

A Magyar Államkincstár által benyújtott, 288 millió forintos beszedési megbízás pontos jogcímét Sveiczer Sándor közleménye nem részletezi, így egyelőre nem állapítható meg, hogy milyen fizetési kötelezettség vezetett a mostani intézkedéshez.

A 2026-os állami költségvetés alapján Hevesnek 9,1 millió forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az idén, ami jóval elmarad az inkasszó összegétől.

A szolidaritási hozzájárulás önmagában tehát nem ad magyarázatot a 288 milliós követelésre.

A költségvetésben szereplő működési hiány, a likviditási hitelkeret lehetősége és a rendkívüli állami támogatás ugyanakkor azt jelzi, hogy az önkormányzat finanszírozási helyzete már a mostani intézkedés előtt is feszített lehetett.

Az adósságrendezési eljárás célja az önkormányzat fizetőképességének helyreállítása, miközben biztosítani kell a kötelező feladatok ellátását. A bírósági eljárás megindulását követően a törvényi szabályok alapján pénzügyi gondnok közreműködésével rendezhetik a település tartozásait és gazdálkodását. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy önkormányzati intézményeket zárnak be vagy közszolgáltatásokat szüntetnek meg. Az eljárás ugyanakkor korlátozhatja a város gazdálkodási mozgásterét, és szükségessé teheti egy pénzügyi rendezési program kidolgozását.

Címlapkép forrása: Róka László

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