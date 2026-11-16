Egy egész európai ország kibocsátását érik el az amerikai adatközpontok

Egy egész európai ország éves kibocsátásával ér fel az Egyesült Államokban működő óriási adatközpontok környezetterhelése egy frissen közzétett tanulmány szerint. A Harvard Egyetem kutatói kimutatták, hogy a legnagyobb amerikai létesítmények szén-dioxid-kibocsátása néhány év alatt a háromszorosára ugrott, miközben a technológiai szektor terjeszkedése egyre komolyabb politikai ellenállásba ütközik.

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A Nature Sustainability című tudományos folyóiratban hétfőn megjelent, szakmai lektoráláson átesett kutatás szerint a jelenleg működő 403 amerikai hyperscaler adatközpont

évente annyi üvegházhatású gázt juttat a légkörbe, mint egész Dánia.

A felmérésből kiderül, hogy ezek a hatalmas szerverparkok 2024 májusa és 2025 áprilisa között összesen 25,7 millió tonna szén-dioxidot bocsátottak ki. Ez a mennyiség pontosan a háromszorosa a 2018-ban mért értéknek, amikor utoljára készült hasonló, tudományosan ellenőrzött felmérés a szektor környezeti hatásairól.

A tanulmány megjelenése egybeesik azzal a társadalmi és politikai elégedetlenséggel, amely a hatalmas adatközpontok terjedését övezi az Egyesült Államokban. Az ügy súlyát jól mutatja, hogy a demokraták jelentős győzelmével zárult választások legnagyobb nyertesei között szép számmal voltak olyan politikusok, akik e létesítmények kritikájára építették a kampányukat. Sokuk kifejezetten az újabb építkezések felfüggesztésének ígéretével vagy a működési szabályok szigorításával szerzett magának többséget.

Gianluca Guidi, a Harvard mesterséges intelligenciával és közegészségüggyel foglalkozó kutatója, a jelentés egyik vezető szerzője hangsúlyozta, hogy a munkájukkal az volt a céljuk, hogy tényekkel és átláthatósággal segítsék az adatközpontok, valamint a mesterséges intelligencia körül zajló vitákat. Ennek érdekében egy tudományosan megalapozott módszertant dolgoztak ki a pontos mérésekhez, amely hozzájárulhat a közbizalom erősítéséhez is.

A jelentés arra is rámutat, hogy a létesítmények áramfogyasztása és az ezzel járó károsanyag-kibocsátás rendkívül egyenlőtlenül oszlik el az országban. A vizsgált adatközpontok teljes villamosenergia-felhasználásának több mint a fele mindössze négy államra – Virginiára, Oregonra, Ohióra és Iowára – koncentrálódik, a szerverparkok többségét pedig gáztüzelésű erőművekben megtermelt árammal működtetik.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio