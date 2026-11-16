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Egymilliárd dolláros illegális kriptobizniszre bukkantak a tengerparti kaszinókban: tömegével vonják vissza az engedélyeket
Gazdaság

Egymilliárd dolláros illegális kriptobizniszre bukkantak a tengerparti kaszinókban: tömegével vonják vissza az engedélyeket

Portfolio
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Idén több mint egymilliárd dollárnyi kriptovaluta áramlott a kambodzsai Sihanoukville engedéllyel rendelkező kaszinóihoz köthető digitális tárcákba, noha a helyi szabályozás szigorúan tiltja a virtuális eszközök használatát a szerencsejáték-iparban - jelentette a Nikkei Asia.

A TRM Labs blokkláncadatokra és helyszíni kutatásokra támaszkodó elemzése szerint január 1. és szeptember 7. között összesen 1,07 milliárd dollárnyi kriptovaluta érkezett a tengerparti város 34 kaszinójához köthető tárcákba. Az összegek szinte teljes egészében az amerikai dollár árfolyamához kötött USDT stabilcoinban, a Délkelet-Ázsiában különösen népszerű TRON blokkláncon keresztül futottak be. A jelenség azért figyelemre méltó, mert a Kambodzsai Kereskedelmi Szerencsejáték-felügyeleti Bizottság (CGMC) megerősítette, hogy

az engedéllyel rendelkező létesítményeknek szigorúan tilos kriptovalutát használniuk a működésükhöz.

Bár a blokkláncadatok önmagukban nem bizonyítják, hogy a pénzek bűncselekményekből származnak, a TRM Labs alelnöke, Ari Redboard szerint a hagyományos játéktevékenység mellett több tranzakció is kapcsolatba hozható csalásokra szakosodott hálózatokkal és más magas kockázatú szereplőkkel. A vizsgált kaszinók között ráadásul legalább kettő olyan található – a Xihu Resort Hotel és a Huan Hai Hotel –, amelyek anyavállalatait az amerikai pénzügyminisztérium áprilisban szankciós listára tette, miután kiderült, hogy közük van az online csalásokhoz.

A tranzakciók volumene júliusban és augusztusban némileg visszaesett az első féléves szinthez képest, ami egybeesett a kormányzati szigorításokkal, a pénzáramlás azonban így sem állt le, csupán néhány kaszinó váltott új tárcacímekre. Az online csalások elleni átfogó kampány részeként a felügyelet húsz kaszinó engedélyét vonta vissza, és tizenöt másikét függesztette fel szabálytalanságok vagy bűncselekmények gyanúja miatt. A felfüggesztett sihanoukville-i létesítmények között van a Xin Hao Peak és a Jin Yu Man Tang kaszinó, valamint a Prince Group cégcsoporthoz köthető több játékterem is.

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A visszaélések visszaszorítása érdekében Kambodzsa megtiltotta a hagyományos kaszinóknak az online szerencsejátékok szervezését, és szigorítja az engedélyek kiadásának, illetve megújításának feltételeit is.

Emellett a kambodzsai jegybank és a tőkepiaci felügyelet közös munkacsoportot állított fel, amely jelenleg a virtuális eszközök átfogó törvényi szabályozását készíti elő.

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