6°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Elárulta a Pénzügyminisztérium államtitkára, mikor lehet hivatalos magyar euróbevezetési céldátum
Gazdaság

Elárulta a Pénzügyminisztérium államtitkára, mikor lehet hivatalos magyar euróbevezetési céldátum

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Olyan időpontot szeretne kijelölni a kormány az ERM-II. árfolyamrendszerbe való belépésre és az euró bevezetésére, amit tartani tud. Akkor fog ilyen hivatalos céldátumot közzétenni, ha ezt már biztosan tudjuk vállalni – mondta egy hétfői konferencián Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A szakember szerint a felelős és tudatos gazdaságpolitika már önmagában elvezet a csatlakozási feltételek teljesítéséhez, Magyarországnak már ahhoz is a GSP 3 százalékra környékére kell leszorítania a költségvetési hiányt, hogy megálljon az államadósság emelkedése.

Jelen állás szerint a kormány célja, hogy 2030-ig teljesítse az euró bevezetésének feltételeit, de ez nem tekinthető hivatalos bevezetési céldátumnak – mondta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hétfői konferenciáján Barabás Gyula. A Pénzügyminisztérium államtitkára szerint csak olyan hivatalos euróbevezetési célt akarnak megfogalmazni, amit tartani is tudnak, akkor állnak elő ilyen dátummal, ha azt már biztosan tudják vállalni.

Jelenleg dolgozunk az ERM-II. árfolyamrendszerbe való belépés előkészítésén, ha olyan kijelentéseket tudunk tenni, amik vállalhatók, akkor azt meg fogjuk tenni

- szögfezte le. Hozzátette: a következő publikus mérföldkő a szándéknyilatkozat kiküldése lesz majd, de addig még nagyon sok munka vár rájuk az MNB-vel.  

Barabás szerint az euró bevezetése szükséges ahhoz, hogy közép-és hosszútávon a költségvetés kamatkiadásait meg tudják felezni, így több forrás jusson egyéb területekre. Kiemelte, hogy az előző kormány három területen, a nyugdíjak, a személyi jövedelemadó és az otthontámogatás területén olyan felelőtlen ígéreteket tett, melyek négy év alatt több mint 1600 milliárd forinttal növelték volna az egyébként is magas költségvetési hiányt.

Még több Gazdaság

Bóka János: Akik visszaélnek a közbizalommal és közvagyonnal, nincsen helyük semmilyen politikai közösségben

Tény vagy városi legenda? Az árak elszállását kockáztatjuk, ha bevezetjük az eurót?

Tisza-kormány: Magyar Péter felszólalásával indul a hét, terítéken a költségvetés és Seszták

A felelős és tudatos gazdaságpolitika önmagában elvezet az euróbevezetés feltételeinek teljesítéséhez. A deficit 3% környékére csökkentése már azért is szükséges, hogy megálljon az államadósság emelkedése – emelte ki Barabás Gyula.

Az önálló monetáris politikával, a forint gyengítésének lehetőségével a magyar gazdaságpolitika az elmúlt években nem élt, hanem visszaélt. Az euró bevezetésével a forint gyengülése és az extrém magas infláció lehetősége is kikerül a képből

- véli a PM államtitkára.

Barabás Gyula arra is kitért, hogy az euró bevezetése melletti elköteleződésnek köszönhető, hogy Magyarország ma majdnem olyan hozam mellett tud eladósodni, mint a gazdaságilag erősebb és jobb besorolással rendelkező Csehország. Szerinte az euró melletti kiállás nélkül nem lennének a jelenlegi szinten a magyar hozamok.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a magyar euróról Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Nagy változás jön az időjárásban, hatalmas légköri folyó tart Európa felé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility