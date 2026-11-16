Elárulta a Pénzügyminisztérium államtitkára, mikor lehet hivatalos magyar euróbevezetési céldátum

Olyan időpontot szeretne kijelölni a kormány az ERM-II. árfolyamrendszerbe való belépésre és az euró bevezetésére, amit tartani tud. Akkor fog ilyen hivatalos céldátumot közzétenni, ha ezt már biztosan tudjuk vállalni – mondta egy hétfői konferencián Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A szakember szerint a felelős és tudatos gazdaságpolitika már önmagában elvezet a csatlakozási feltételek teljesítéséhez, Magyarországnak már ahhoz is a GSP 3 százalékra környékére kell leszorítania a költségvetési hiányt, hogy megálljon az államadósság emelkedése.

Jelen állás szerint a kormány célja, hogy 2030-ig teljesítse az euró bevezetésének feltételeit, de ez nem tekinthető hivatalos bevezetési céldátumnak – mondta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hétfői konferenciáján Barabás Gyula. A Pénzügyminisztérium államtitkára szerint csak olyan hivatalos euróbevezetési célt akarnak megfogalmazni, amit tartani is tudnak, akkor állnak elő ilyen dátummal, ha azt már biztosan tudják vállalni.

Jelenleg dolgozunk az ERM-II. árfolyamrendszerbe való belépés előkészítésén, ha olyan kijelentéseket tudunk tenni, amik vállalhatók, akkor azt meg fogjuk tenni

- szögfezte le. Hozzátette: a következő publikus mérföldkő a szándéknyilatkozat kiküldése lesz majd, de addig még nagyon sok munka vár rájuk az MNB-vel.

Barabás szerint az euró bevezetése szükséges ahhoz, hogy közép-és hosszútávon a költségvetés kamatkiadásait meg tudják felezni, így több forrás jusson egyéb területekre. Kiemelte, hogy az előző kormány három területen, a nyugdíjak, a személyi jövedelemadó és az otthontámogatás területén olyan felelőtlen ígéreteket tett, melyek négy év alatt több mint 1600 milliárd forinttal növelték volna az egyébként is magas költségvetési hiányt.

A felelős és tudatos gazdaságpolitika önmagában elvezet az euróbevezetés feltételeinek teljesítéséhez. A deficit 3% környékére csökkentése már azért is szükséges, hogy megálljon az államadósság emelkedése – emelte ki Barabás Gyula.

Az önálló monetáris politikával, a forint gyengítésének lehetőségével a magyar gazdaságpolitika az elmúlt években nem élt, hanem visszaélt. Az euró bevezetésével a forint gyengülése és az extrém magas infláció lehetősége is kikerül a képből

- véli a PM államtitkára.

Barabás Gyula arra is kitért, hogy az euró bevezetése melletti elköteleződésnek köszönhető, hogy Magyarország ma majdnem olyan hozam mellett tud eladósodni, mint a gazdaságilag erősebb és jobb besorolással rendelkező Csehország. Szerinte az euró melletti kiállás nélkül nem lennének a jelenlegi szinten a magyar hozamok.

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