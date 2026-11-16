Londoni makrogazdasági elemzők egybehangzó hétfői előrejelzései szerint jól viseli a világgazdaság a geopolitikai sokkokat, és stabil, sőt várhatóan valamelyest gyorsuló globális növekedés várható az idén és jövőre.

Az egyik legtekintélyesebb pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics Londonban bemutatott átfogó prognózisában közölte: a megugró olajárak, a mesterséges intelligenciához (AI) kötődő befektetési láz keltette bizonytalanságok és a kötvénypiaci hozamok emelkedése ellenére is

2,7 százalékos világgazdasági növekedéssel számol az idén.

A ház hangsúlyozza: ez megfelel a tavaly decemberben 2026-ra összeállított globális növekedési előrejelzésének.

A világgazdaság ellenállóképesnek bizonyult a különböző sokkhatásokkal szemben, és sikerült fenntartani az elmúlt évekre jellemző szűk növekedési sávot - fogalmaznak a cég elemzői.

Az Oxford Economics alapeseti előrejelzése ebben a környezetben azt valószínűsíti, hogy 2027-ben 3 százalékra gyorsul a globális szinten számolt hazai össztermék (GDP) átlagos egész évi növekedési üteme.

A ház hangsúlyozza: ez a prognózisa arra a feltételezésre épül, hogy a nyersolaj világpiaci árfolyama fokozatos csökkenésnek indul, sikerül elkerülni a kötvénypiaci hozamok újabb megugrását, és folytatódik az AI-szektorban a beruházások robbanásszerű növekedése.

Az Oxford Economics szerint azonban az alapeseti előrejelzést övező bizonytalanság a szokásosnál is erősebb, mivel éppen ez az a három tényező, amelyben nehéz előrejelezni a folyamatokat, sőt a korábbi világgazdasági recessziók előjelei között is prominensen jelen volt a magas olajár, a kamatok emelkedése és egyes gazdasági szektorok aktivitásának féktelen élénkülése, és ezek most is jelen vannak.

Az Oxford Economics ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 2027-ben a közel-keleti energiahordozó-exportban keletkezett fennakadások enyhülésére és ennek nyomán az energiahordozó-infláció folyamatos csökkenésére számít.

A nyersolaj legutóbbi árfolyammozgásait tekintve a piaci szereplők arra a következtetésre juthattak, hogy a republikánusok által a félidős amerikai kongresszusi választásokon elszenvedett veszteségek az iráni konfliktus gyors rendezésére szorítják az Egyesült Államokat - áll az Oxford Economics hétfői elemzésében.

A ház ugyanakkor megjegyzi: saját geopolitikai helyzetmegítélése szerint lehetséges, hogy a nyersolaj árfolyama túl nagyot zuhant.

Az viszont igaz, hogy az öböltérségből máris jelentős mennyiségű olaj kerül ismét a világpiacra, és az Oxford Economics az innen származó export mennyiségének további növekedésére számít - áll az elemzésben.

A Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő ugyancsak hétfőn Londonban bemutatott heti globális helyzetértékelésében közölte: megítélése szerint folytatódik a világgazdaság stabil növekedése, miután a beruházások folyamatos bővülése, a jól működő hitelpiacok és a magánszektorban lezajlott alkalmazkodási folyamatok hajtóereje meghaladja a globális sokkok visszahúzó hatását.

A Moody's ebben a környezetben azzal számol, hogy a világgazdaság az idén 2,6 százalékkal bővül, és a globális növekedés a 2027-2028-as időszakban is ehhez hasonló szinteken stabilizálódik.

A hitelminősító prognózisa szerint a globális átlagon belül a feltörekvő gazdaságok az idén átlagosan 3,8 százalékkal növekednek, és növekedésük jövőre 4 százalék környékére gyorsul.

A Moody's az euróövezetben az idei évre általa várt 1,1 százalék után 2028-ig 1,4 százalékra gyorsuló növekedést valószínűsít.

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