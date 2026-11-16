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Figyelmeztet a NASA: olyan El Niño jöhet, ami radikális időjárási fordulatot hozhat a világon
Gazdaság

Figyelmeztet a NASA: olyan El Niño jöhet, ami radikális időjárási fordulatot hozhat a világon

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A NASA folyamatosan figyelemmel követi az El Niño jelenséget, és számos fontos hasonlóságot, illetve néhány különbséget is felfedeztek a korábbi évek hasonlóan erős időjárási mintáival – közölte a Science Alert.

Az Egyesült Államok űrkutatási hivatala hosszú ideje figyelemmel követi a légköri jelenségeket, ami lehetőséget ad a 2026-os El Niño összehasonlítására a korábbi évek hasonló tendenciáira. A NASA kiemeli, hogy az elmúlt évtizedekben két alkalommal is rendkívül erős hatással járó jelenséget figyelhettek meg, a következmények mindkétszer széleskörűek voltak. Éppen ezért az idei évben kibontakozódó El Niño erősen foglalkoztatja a kutatókat.

Az adatok szerint a 2026-2027-es jelenség erősebb lehet az eddig megfigyelt legerősebb, egyenesen legendásnak titulált 1997-1998-ban tapasztaltál is.

Az El Niño kialakulása a tengervíz felmelegedése és a légköri szelek komplex kölcsönhatásától függ. Jellemzően néhány évente alakul ki, ilyenkor a Csendes-óceán bizonyos területein a víz hőmérséklete a normális fölé emelkedik, ami hatással van a légköri cirkulációra, ami messze az eset helyszínétől is hatással van az időjárási mintákra.

A tipikus El Niño keresése nagyon nehéz feladat. Mindegyik különbözik abban, hogy hol landolnak, és hogyan nyilvánulnak meg a hatásuk

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– jelentette ki Josh Willis, a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) tengerszint-kutatási misszióinak projektkutatója.

Az idei jelenség következményeire való felkészülésben az 1997-es események adnak mintát, akkor volt hasonlóan erős az anomália. Mindkét esetben éles különbségeket mértek a tengervíz hőmérsékletében, bár idén sokkal gyorsabb volt a változás. Közel három évtizeddel ezelőtt az El Niño jelentős csapadékot mértek az Egyesült Államok déli részén, ezért nem kizárható, hogy most is áradásokra kell felkészülni. Kiemelték ugyanakkor, hogy az egy évtizeddel ezelőtti, szintén rendkívül erős jelenség máshol okozott problémákat. Ugyanakkor azt kiemelik, hogy egyelőre lehetetlen megmondani, hogy a 2027 elején tetőző időjárási anomália pontosan hol és milyen következményekkel fog járni. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy a korábbi példák alapján a minta valamelyest ismétlődik. Mindez azt jelenti, hogy az Egyenlítő környékén erőtüzek, szárazság, aszály, csökkenő mezőgazdasági termelés jöhet, míg északabbra súlyos esőzések várhatóak, ám ennek pontos helyszíne egyelőre ismeretlen.

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