Itt a hidegfront Magyarországon: jelentős esők jönnek

A meteorológiai oldal közleménye szerint az ország jelentős területén regisztrálhattak csapadékot, ugyanakkor hozzátették, hogy nem jelentős mennyiségről van szó. A közzétett térképen a Nógrád megyei Bánk vezeti a méréseket, ott 5,8 milliméter esőt tapasztaltak az automata mérőműszerek adatai alapján. Ez is jelzi, hogy a legtöbb csapadékot az Északi-Középhegység kapta az elmúlt 24 órában.
A HungaroMet arra hívja fel a figyelmet, hogy az felhős, esős időjárás a hét első felében folytatódni fog, ennél nagyobb mennyiségű csapadékra is számítani lehet. Közölték ugyanakkor, hogy ez
nem minden területet fog érinteni, az érkező gyenge hidegfront főleg az ország délkeleti felében jelenthet kiadósabb esőket.
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