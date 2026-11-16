Kilép a KDNP-ből a mátészalkai polgármester, mert a választások után "azt éltük meg, hogy magunkra hagytak bennünket"

Október végén megszűnt a KDNP mátészalkai alapszervezete, ezzel együtt Hanusi Péter polgármester párttagsága és helyi elnöki tisztsége is véget ért – jelentette be a városvezető hétfőn Facebook-oldalán. Hanusi szerint a választások után számos kérdésükre nem kaptak választ a párton belül, és úgy érezték, magukra hagyták őket. A polgármester hangsúlyozta, hogy csapatával továbbra is együtt dolgoznak Mátészalkáért.

Hanusi Péter közleményében azt írta, hogy a helyi KDNP-szervezet megszüntetéséről október 27-i ülésükön döntöttek, és a lépést ő maga is támogatta. A döntés indokaként a választások utáni időszakot és a párton belüli párbeszéd hiányát nevezte meg.

A választások után nagyon sok kérdés merült fel bennünk, amelyekre nem kaptunk válaszokat

– mondta a polgármester, aki szerint érdemi párbeszédre, őszinte számvetésre és közösségi támogatásra lett volna szükségük, ehelyett azonban azt tapasztalták, hogy magukra maradtak.

A városvezető szerint helyben továbbra is nekik kellett képviselniük a közösséget, és válaszolniuk a lakosság kérdéseire, miközben saját kérdéseik is megválaszolatlanok maradtak. Hozzátette, hogy az alapszervezet tagjai számára egyre nehezebbé vált összeegyeztetni a pártpolitikai elvárásokat saját meggyőződésükkel.

Hanusi a nyilvánosságra kerülő súlyos ügyekre is kitért, hangsúlyozva, hogy ezekben a tények teljes feltárására és a felelősség következetes megállapítására van szükség. Konkrét ügyet ugyanakkor nem nevezett meg.

A tisztesség és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapvető követelmény, amely mindenkire egyformán vonatkozik

– írta, hozzátéve, hogy a büntetőjogi felelősségről az igazságszolgáltatásnak kell döntenie.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a szervezet megszüntetéséről szóló döntés már hosszabb ideje érlelődött, és azt az október 27-i ülésen hozták meg. A bejelentéssel azért vártak mostanáig, mert időre volt szükségük a lezárás és a nyilvánosság tájékoztatásának átgondolásához. Hanusi szerint a múlt heti események megerősítették abban, hogy személyesen is beszélnie kell a történtekről.

A városvezető egyúttal jelezte, hogy a pártból való távozása nem jelenti az önkormányzati csapatának felbomlását.

"A csapatom egyben marad. Továbbra is elszántan dolgozunk együtt Mátészalkáért" – közölte. Hanusi Péter azt is kiemelte, hogy keresztény értékrendje változatlan, és polgármesterként továbbra is a város egészéért kíván dolgozni.

Címlapkép: Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, Mátészalka polgármestere beszédet mond Az önkormányzatok a mi erőnk című, a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban 2026. január 19-én. Forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán