7°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében
Kongatják a vészharangot az amerikai egyetemek: súlyos árat fizethetnek a szigorú szabályok miatt
Gazdaság

Kongatják a vészharangot az amerikai egyetemek: súlyos árat fizethetnek a szigorú szabályok miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Politico arról ír, hogy az Egyesült Államokban a felsőoktatái intézmények komoly kihívással néznek szembe, a változást pedig Donald Trump amerikai elnök politikájának tudják be.

A világ legnagyobb gazdasága hosszú időn keresztül vezető szerepet töltött be a nemzetközi diákok bevonzásában. Az elmúlt időszakban ez a tendencia megfordulni látszik, ugyanis több politikai döntés következtében a külföldi beiratkozók száma országszerte csökkenőben van. A lap úgy véli, hogy a szigorú vízumkorlátozások, átvilágítási eljárások, valamint a felvételi eljárásban tapasztalt állandó elakadások hatására idén ősszel meredeken csökkenni fog a külföldi hallgatók beiratkozásának száma. Az amerikai kormányzat lépései egyértelműen tudatosak: szeretnék a bevándorlási lehetőségeket csökkenteni, valamint a felsőoktatási intézmények régóta kritizált költségeit visszafogni. Nem mindenki boldog ettől:

Nagyszerű dolog az Egyesült Államok számára, hogy pénzt költenek itt, hogy tanulnak a kultúránkról és az országunkról. Hogy valamiféle nacionalizmus nevében nehezítsük meg a dolgunkat, úgy tűnik, mintha csak azért lövünk magunknak lábat, hogy lássuk, milyen jók a cipőink

– emelte ki Michael Roth, a Wesleyan Egyetem, egy magán bölcsészettudományi egyetem elnöke a témában.

A beiratkozási adatok egyelőre nem nyilvánosak, de a szakmabeliek visszaesésekre számítanak. Két példát is felhoztak: az egyik a Washington-i Egyetemé, ahol egy évtizede ne látott szintre zuhant vissza a külföldi diákok száma, míg az Ohio Állami Egyetemen 13 százalékos csökkenést regisztráltak. A felsőfokú intézmények vezető viszont figyelmeztetnek, hogy a kormányzat szigorú politikája tartósan ronthatja az Egyesült Államok vonzóképességét, valamint az intézmények pénzügyi helyzetét is felboríthatják. A külföldi diákok gyakran teljes tandíjat fizetnek, ezért komoly bevételi forrást jelentenek az egyetemeknek. Tim Walberg, a Képviselőház Oktatási és Munkaügyi Elnöke szerint a jelenlegi rendszer a hazai diákoknak kedvez:

Még több Gazdaság

Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében

„Az euró jó kényszerzubbony lehet” - Magyarországnak is fontos útravalót adott a szlovák euró atyja

Áttörés a agykutatásban: egy különleges hang segíthet korunk népbetegségeinél

Jelenleg abban segítenek, hogy az iskolák azok számára legyenek ott, akiknek valók

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte nagyon kevés az elérhető helyek száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Évtizedek óta nem látott jelenség terjed a munkaerőpiacon – A fiatalok és a karrierépítők járhatnak a legrosszabbul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility