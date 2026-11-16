Kongatják a vészharangot az amerikai egyetemek: súlyos árat fizethetnek a szigorú szabályok miatt

A világ legnagyobb gazdasága hosszú időn keresztül vezető szerepet töltött be a nemzetközi diákok bevonzásában. Az elmúlt időszakban ez a tendencia megfordulni látszik, ugyanis több politikai döntés következtében a külföldi beiratkozók száma országszerte csökkenőben van. A lap úgy véli, hogy a szigorú vízumkorlátozások, átvilágítási eljárások, valamint a felvételi eljárásban tapasztalt állandó elakadások hatására idén ősszel meredeken csökkenni fog a külföldi hallgatók beiratkozásának száma. Az amerikai kormányzat lépései egyértelműen tudatosak: szeretnék a bevándorlási lehetőségeket csökkenteni, valamint a felsőoktatási intézmények régóta kritizált költségeit visszafogni. Nem mindenki boldog ettől:
Nagyszerű dolog az Egyesült Államok számára, hogy pénzt költenek itt, hogy tanulnak a kultúránkról és az országunkról. Hogy valamiféle nacionalizmus nevében nehezítsük meg a dolgunkat, úgy tűnik, mintha csak azért lövünk magunknak lábat, hogy lássuk, milyen jók a cipőink
– emelte ki Michael Roth, a Wesleyan Egyetem, egy magán bölcsészettudományi egyetem elnöke a témában.
A beiratkozási adatok egyelőre nem nyilvánosak, de a szakmabeliek visszaesésekre számítanak. Két példát is felhoztak: az egyik a Washington-i Egyetemé, ahol egy évtizede ne látott szintre zuhant vissza a külföldi diákok száma, míg az Ohio Állami Egyetemen 13 százalékos csökkenést regisztráltak. A felsőfokú intézmények vezető viszont figyelmeztetnek, hogy a kormányzat szigorú politikája tartósan ronthatja az Egyesült Államok vonzóképességét, valamint az intézmények pénzügyi helyzetét is felboríthatják. A külföldi diákok gyakran teljes tandíjat fizetnek, ezért komoly bevételi forrást jelentenek az egyetemeknek. Tim Walberg, a Képviselőház Oktatási és Munkaügyi Elnöke szerint a jelenlegi rendszer a hazai diákoknak kedvez:
Jelenleg abban segítenek, hogy az iskolák azok számára legyenek ott, akiknek valók
– mondta, hozzátéve, hogy szerinte nagyon kevés az elérhető helyek száma.
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