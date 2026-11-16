Megint összeül az MNB, de a kockázatok miatt kivárhat – Mikor jön el a kamatcsökkentés ideje?

Hiába az alacsony árnyomás, fő az óvatosság!
Az októberi infláció az előzetes várakozásoknak megfelelően további emelkedést mutatott, az előző havi 1,6%-ról 2%-ra kúszott fel az áremelkedési ütem. Utoljára áprilisban volt példa ennél magasabb éves inflációra Magyarországon.
Az emelkedés nagyrészt az üzemanyagok drágulásának volt köszönhető, ezt leszámítva továbbra is kifejezetten alacsony az árnyomás a magyar gazdaságban. Vagyis, ha csak a hazai inflációs folyamatokat néznénk, akkor a nyári „mini kamatcsökkentési ciklus” után ismét lenne lehetőség az 5,5%-os alapkamat mérséklésére.
Azonban már az elmúlt két hónapban is a globális fejlemények tartották vissza az MNB-t a kamatvágástól. Egyrészt a tartósan magas energiaárak fokozzák az inflációs kockázatokat, ami miatt a nagy fejlett jegybankok és a közép-európai jegybankok esetében is kamatemelésekre került sor, és további szigorításra van kilátás. Másrészt a kötvénypiacon a fejlett hozamok emelkedése egyre nagyobb nyomást helyezett a kormányokra. Emiatt pedig az MNB-nek is óvatosnak kell lennie.
A Portfolio által megkérdezett elemzők éppen ezért kivétel nélkül a kamat szinten tartására számítanak.
|Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról
|név
|intézmény
|2026. nov.
|2026. dec.
|2027. dec.
|Árokszállási Z. - Balog-Béki M.
|MBH Bank
|5,50
|5,50
|5,00
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|5,50
|5,50
|4,75
|Isépy T. - Biró D.
|Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
|5,50
|5,50
|4,75
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|5,50
|5,25
|4,75
|Kiss Péter
|Amundi
|5,50
|5,50
|4,50
|Németh Dávid
|K&H Bank
|5,50
|5,50
|5,00
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|5,50
|5,50
|4,75
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|5,50
|5,50
|5,00
|Szigel Gábor
|OTP Bank
|5,50
|5,50
|4,75
|Török Zoltán
|Raiffeisan Bank
|5,50
|5,25
|4,50
|Varga Z. - Aradványi P.
|Equilor
|5,50
|5,25
|4,75
|Virovácz Péter
|ING Bank
|5,50
|5,50
|5,00
|konszenzus (medián)
|5,50
|5,50
|4,75
|Forrás: Portfolio
A teljes inflációs mutató kedvező állása jelentős részben a tavasszal bekövetkezett forinterősödésnek tudható be, amely kedvezően hat az importált árucikkek árára, illetve lefelé húzta a mutatót az élelmiszerárak csökkenése is. Előretekintve azonban mindkét hatás kifuthat a következő fél évben. Közben az általunk használt trendinflációs mutató, amely kiszűri a visszatekintő árazást alkalmazó pénzügyi is telekommunikációs szektor áremeléseit és az árrés stop hatását, havi évesített növekedési üteme 4,5%-os volt, a szolgáltatások maginflációs mutatója pedig ennél is jobban nőtt rövid bázison. különösen utóbbival kapcsolatban nagy kérdés a jövő évi bérdinamika alakulása, ami nagyban függ a minimálbér tárgyalások kimenetelétől, ahol jelenleg még távolinak tűnik a munkaadói és munkavállalói oldal álláspontja - foglalta össze Szigel Gábor, az OTP elemzési központ szakembere.
A keddi ülésen nem az lesz a fő kérdés, hogy változik-e az alapkamat - ezt teljesen kizártnak tartja Regős Gábor. A nagyobb kérdés a Gránit Alapkezelő szakembere szerint az, hogy mi lesz decemberben és hogy ezzel kapcsolatban ad-e meg valamilyen konkrétabb szempontot vagy iránymutatást a jegybanki vezetés.
Az elmúlt hetekben javult a nemzetközi befektetői hangulat, leginkább a félidei amerikai választások eredményének köszönhetően, a befektetők szerint ugyanis megnőtt az esélye egy gyorsabb megállapodásnak Iránnal, ami levitte az energiaárakat és a forintpiaci kamatvárakozások is mérséklődtek. A pozitív piaci hangulatnak azonban tartósan fenn kellene állnia, hogy az MNB kamatot csökkentsen, még nem telt ehhez elég idő – vélekedik Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzési központjának vezetője szerint az energiaárak esése ellenlére Amerikában és az eurózónában továbbra is kitartanak a kamatemelési várakozások, ami miatt az MNB is óvatos maradhat.
Az októberi ülés óta nem történt olyan változás, amely indokolná a monetáris politika irányváltását. A hazai fundamentumok alapján továbbra is lenne tér a lazításra, a külső környezet azonban egyelőre zárva tartja a kamatcsökkentéshez vezető ajtót – foglalta össze Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.
A mérséklődő energiaárak és az ezáltal javuló hazai inflációs kilátások hatása egyelőre nem indokolja a monetáris kondíciók lazítását. Így a kamatcsökkentés további elhalasztását és az alapkamat tartását gondoljuk a valószínűbb forgatókönyvnek. Várakozásaink szerint a monetáris lazítás érdemi folytatására legkorábban jövőre kerülhet újra sor - tette hozzá Biró Domonkos, a Századvég elemzője.
Jövőre felbátorodhat a jegybank?
Érdekes, hogy nemrég még több kamatcsökkentés lehetősége is szóba került az év végéig, mostanra viszont kisebbségben vannak azok a szakemberek, akik további lazítást várnak az idén. Ráadásul ők is már csak egy 25 bázispontos vágásra látnak esélyt decemberben, vagyis a várt kamatpálya kissé felfelé tolódott.
A kedvezőtlen nemzetközi környezet miatt azt gondoljuk, hogy az idén már nem nyúl a kamathoz a Monetáris Tanács, majd januárban lehetséges először a kamat csökkentése. Azt követően pedig nagyjából negyedévente jöhet 25 bázispontos vágás 2027-ben – emelte ki kérdésünkre Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.
Regős Gábor szerint óvatosságra intheti a jegybankot az árrésstop várt kivezetésének hatása - ennek inflációs hatása tág határok között mozoghat, így a jegybankot kivárásra ösztönözheti az év első hónapjaiban. A másik tényező az év eleji átárazások kérdése - ez általában az az időszak, amikor a legtöbb áremelkedés történik, így ezek mértéke meghatározhatja az év egészének inflációját, azaz a jegybank is kiemelt figyelemmel kíséri. Ebből tehát az következik, hogy
ha decemberben nem vág a jegybank, akkor januárban és februárban sem fog
- teszi hozzá a Gránit Alapkezelő elemzője.
A jövő év közepéig már nem várunk kamatcsökkentést. A monetáris enyhítő lépések 2027 második felében indulhatnak meg újra – tette hozzá Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.
Továbbra is elképzelhetőnek tartunk egy 25 bázispontos kamatvágást decemberben, amennyiben a világpiaci energiaárak stabilizálódnak a következő hetekben – vázolta fel Varga Zoltán, az Equilor elemzője.
A Monetáris Tanácsnak a jövő év eleji átárazásokat is érdemes kielemeznie, főleg, hogy az árakat érintő számos kormányzati intézkedés történt a közelmúltban, illetve nem ismert még a minimálbér-emelés mértéke – vélekedik Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint az intézkedések hatásait legkorábban februárban lehet majd látni, elméletileg ekkor jöhetne el az első alkalom a kamatvágásra, de véleménye szerint az infláció alakulása nyárra fogja kitolni az első vágást.
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