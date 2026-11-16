Megint összeül az MNB, de a kockázatok miatt kivárhat – Mikor jön el a kamatcsökkentés ideje?

Kedden megint kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, mely a globális kockázatok miatt várhatóan 5,5%-on tartja majd az alapkamatot. Amíg a nagy nemzetközi jegybankok esetében továbbra is kamatemelési várakozások vannak többségben, addig a kedvező hazai inflációs folyamatok mellett is nehéz lazítania az MNB-nek.

Hiába az alacsony árnyomás, fő az óvatosság!

Az októberi infláció az előzetes várakozásoknak megfelelően további emelkedést mutatott, az előző havi 1,6%-ról 2%-ra kúszott fel az áremelkedési ütem. Utoljára áprilisban volt példa ennél magasabb éves inflációra Magyarországon.

Az emelkedés nagyrészt az üzemanyagok drágulásának volt köszönhető, ezt leszámítva továbbra is kifejezetten alacsony az árnyomás a magyar gazdaságban. Vagyis, ha csak a hazai inflációs folyamatokat néznénk, akkor a nyári „mini kamatcsökkentési ciklus” után ismét lenne lehetőség az 5,5%-os alapkamat mérséklésére.

Azonban már az elmúlt két hónapban is a globális fejlemények tartották vissza az MNB-t a kamatvágástól. Egyrészt a tartósan magas energiaárak fokozzák az inflációs kockázatokat, ami miatt a nagy fejlett jegybankok és a közép-európai jegybankok esetében is kamatemelésekre került sor, és további szigorításra van kilátás. Másrészt a kötvénypiacon a fejlett hozamok emelkedése egyre nagyobb nyomást helyezett a kormányokra. Emiatt pedig az MNB-nek is óvatosnak kell lennie.

A Portfolio által megkérdezett elemzők éppen ezért kivétel nélkül a kamat szinten tartására számítanak.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. nov. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 5,50 5,50 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 5,50 5,50 4,75 Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 5,50 5,50 4,75 Jobbágy Sándor Concorde 5,50 5,25 4,75 Kiss Péter Amundi 5,50 5,50 4,50 Németh Dávid K&H Bank 5,50 5,50 5,00 Nyeste Orsolya Erste Bank 5,50 5,50 4,75 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 5,50 5,50 5,00 Szigel Gábor OTP Bank 5,50 5,50 4,75 Török Zoltán Raiffeisan Bank 5,50 5,25 4,50 Varga Z. - Aradványi P. Equilor 5,50 5,25 4,75 Virovácz Péter ING Bank 5,50 5,50 5,00 konszenzus (medián) 5,50 5,50 4,75 Forrás: Portfolio

A teljes inflációs mutató kedvező állása jelentős részben a tavasszal bekövetkezett forinterősödésnek tudható be, amely kedvezően hat az importált árucikkek árára, illetve lefelé húzta a mutatót az élelmiszerárak csökkenése is. Előretekintve azonban mindkét hatás kifuthat a következő fél évben. Közben az általunk használt trendinflációs mutató, amely kiszűri a visszatekintő árazást alkalmazó pénzügyi is telekommunikációs szektor áremeléseit és az árrés stop hatását, havi évesített növekedési üteme 4,5%-os volt, a szolgáltatások maginflációs mutatója pedig ennél is jobban nőtt rövid bázison. különösen utóbbival kapcsolatban nagy kérdés a jövő évi bérdinamika alakulása, ami nagyban függ a minimálbér tárgyalások kimenetelétől, ahol jelenleg még távolinak tűnik a munkaadói és munkavállalói oldal álláspontja - foglalta össze Szigel Gábor, az OTP elemzési központ szakembere.

A keddi ülésen nem az lesz a fő kérdés, hogy változik-e az alapkamat - ezt teljesen kizártnak tartja Regős Gábor. A nagyobb kérdés a Gránit Alapkezelő szakembere szerint az, hogy mi lesz decemberben és hogy ezzel kapcsolatban ad-e meg valamilyen konkrétabb szempontot vagy iránymutatást a jegybanki vezetés.

Az elmúlt hetekben javult a nemzetközi befektetői hangulat, leginkább a félidei amerikai választások eredményének köszönhetően, a befektetők szerint ugyanis megnőtt az esélye egy gyorsabb megállapodásnak Iránnal, ami levitte az energiaárakat és a forintpiaci kamatvárakozások is mérséklődtek. A pozitív piaci hangulatnak azonban tartósan fenn kellene állnia, hogy az MNB kamatot csökkentsen, még nem telt ehhez elég idő – vélekedik Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzési központjának vezetője szerint az energiaárak esése ellenlére Amerikában és az eurózónában továbbra is kitartanak a kamatemelési várakozások, ami miatt az MNB is óvatos maradhat.

Az októberi ülés óta nem történt olyan változás, amely indokolná a monetáris politika irányváltását. A hazai fundamentumok alapján továbbra is lenne tér a lazításra, a külső környezet azonban egyelőre zárva tartja a kamatcsökkentéshez vezető ajtót – foglalta össze Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A mérséklődő energiaárak és az ezáltal javuló hazai inflációs kilátások hatása egyelőre nem indokolja a monetáris kondíciók lazítását. Így a kamatcsökkentés további elhalasztását és az alapkamat tartását gondoljuk a valószínűbb forgatókönyvnek. Várakozásaink szerint a monetáris lazítás érdemi folytatására legkorábban jövőre kerülhet újra sor - tette hozzá Biró Domonkos, a Századvég elemzője.

Jövőre felbátorodhat a jegybank?

Érdekes, hogy nemrég még több kamatcsökkentés lehetősége is szóba került az év végéig, mostanra viszont kisebbségben vannak azok a szakemberek, akik további lazítást várnak az idén. Ráadásul ők is már csak egy 25 bázispontos vágásra látnak esélyt decemberben, vagyis a várt kamatpálya kissé felfelé tolódott.

A kedvezőtlen nemzetközi környezet miatt azt gondoljuk, hogy az idén már nem nyúl a kamathoz a Monetáris Tanács, majd januárban lehetséges először a kamat csökkentése. Azt követően pedig nagyjából negyedévente jöhet 25 bázispontos vágás 2027-ben – emelte ki kérdésünkre Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Regős Gábor szerint óvatosságra intheti a jegybankot az árrésstop várt kivezetésének hatása - ennek inflációs hatása tág határok között mozoghat, így a jegybankot kivárásra ösztönözheti az év első hónapjaiban. A másik tényező az év eleji átárazások kérdése - ez általában az az időszak, amikor a legtöbb áremelkedés történik, így ezek mértéke meghatározhatja az év egészének inflációját, azaz a jegybank is kiemelt figyelemmel kíséri. Ebből tehát az következik, hogy

ha decemberben nem vág a jegybank, akkor januárban és februárban sem fog

- teszi hozzá a Gránit Alapkezelő elemzője.

A jövő év közepéig már nem várunk kamatcsökkentést. A monetáris enyhítő lépések 2027 második felében indulhatnak meg újra – tette hozzá Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Továbbra is elképzelhetőnek tartunk egy 25 bázispontos kamatvágást decemberben, amennyiben a világpiaci energiaárak stabilizálódnak a következő hetekben – vázolta fel Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

A Monetáris Tanácsnak a jövő év eleji átárazásokat is érdemes kielemeznie, főleg, hogy az árakat érintő számos kormányzati intézkedés történt a közelmúltban, illetve nem ismert még a minimálbér-emelés mértéke – vélekedik Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint az intézkedések hatásait legkorábban februárban lehet majd látni, elméletileg ekkor jöhetne el az első alkalom a kamatvágásra, de véleménye szerint az infláció alakulása nyárra fogja kitolni az első vágást.

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