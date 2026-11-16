Meglépi az állam: gomba módra szaporodnak a konténeriskolák Magyarországon

A "Konténertantermek szállítása a Klebelsberg Központ részére bérleti konstrukció keretében" elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárást november 2-án tették közzé, a pályázók ajánlatait pedig december 3-ig várják. A tervek szerint az ország 17 különböző pontján – többek között Pécsen, Hódmezővásárhelyen, Nagykátán és Budakeszin –, továbbá opciós helyszínként Érden és Etyeken állítanák fel az újabb mobil tantermeket, valamint a hozzájuk tartozó szanitereket és folyosókat.
A beruházás okairól a közbeszerzést kiíró Klebelsberg Központ (KK) és felettes szerve, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is kapott kérdéseket, de érdemi választ csupán a KK adott. Tájékoztatásukban hangsúlyozták, hogy
a konténerek telepítésének elsődleges célja a diákok oktatásának költséghatékony biztosítása a lakóhelyükhöz közel.
Kiemelték azt is, hogy a fűthető és hűthető, modern elvárásoknak megfelelő egységek rövid és középtávon nyújtanak segítséget, így a férőhelyhiány ideiglenes megoldásaként szolgálnak, később pedig szükség esetén máshová is áttelepíthetők.
A kapacitáshiányos vagy rossz állapotú iskolaépületek fémkonténerekkel történő kiváltása nem új keletű jelenség, az előző, Fidesz vezette kormányzat alatt vált bevett gyakorlattá. Míg 2023 őszén hivatalos adatok szerint 119 ilyen tanterem volt használatban az országban, 2024 májusában az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor négymilliárd forintot irányzott elő a halaszthatatlan férőhelybővítésekre. Ebből a keretből a KK 1,1 milliárd forintért vásárolt 137 elemet. Egy évvel később, 2025-ben az állam már közel kétmilliárd forintot költött 214 konténerelem hároméves bérletére.
Az előző évek tenderein a budapesti székhelyű KR Építő Kft. szerepelt a legsikeresebben. Míg a 2024-es eljárást egyedül, a 2025-ös – a versenytársak formai hibái miatt kizárásokkal végződő – közbeszerzést már egy partnercéggel közösen nyerték el. A vállalkozás számára rendkívül jövedelmezőnek bizonyult az állami megbízássorozat, hiszen a 2019 és 2023 közötti időszak nettó 300-600 millió forintos éves árbevétele 2024-re 1,6 milliárdra ugrott, majd 2025-ben is magas, 714 millió forintos szinten maradt. Ezzel párhuzamosan a cég nyeresége is megugrott, a korábbi évek szerényebb, 7-18 millió forintos adózott eredményével szemben 2024-ben 301 millió, 2025-ben pedig 129 millió forint profitot termelt a tulajdonosának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a jelzés: ebbe az 5 részvénybe menekülnek most a profik!
Rendkívüli bizonytalanságok közepette is van miből válogatni.
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Tovább nő a káosz: teljesen elzárta az alkotmánybíróság pénzcsapjait a jegybank Lengyelországban
Nem csitul a politikai perpatvar a taláros testület körül.
Hatalmas átrendeződés Ukrajnában: elképesztő drágulás a főváros környékén
A biztonság és az energiafüggetlenség a lakhatásban a legfőbb döntési szempont.
A tőzsde elhagyását fontolgatja egy magyar cég a vagyonadó miatt
Decemberi rendkívüli közgyűlésen szavazhatnak róla.
Meglépi az állam: gomba módra szaporodnak a konténeriskolák Magyarországon
Összesen 17 településre jöhetnek a konténerek.
Nem a termelékenységi kihívástól, hanem a bérektől tartanak a cégek az euró kapcsán
A GKI és az NKE közös konferenciáján vitatták meg az euróbevezetés hatásait.
Megéri-e, ha zöld az iroda? - Hatalmas felárat fizetnek a cégek, de van, ahol ez már alapkövetelmény
Van olyan irodapiac, ahol a zöld prémium eléri a 23 százalékot.
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?