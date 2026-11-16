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Meglépi az állam: gomba módra szaporodnak a konténeriskolák Magyarországon
Gazdaság

Meglépi az állam: gomba módra szaporodnak a konténeriskolák Magyarországon

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Folytatódik a korábbi gyakorlat, miután az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ újabb közbeszerzést írt ki konténertantermek bérlésére. A november elején meghirdetett és decemberig nyitott eljárás keretében 17 magyarországi településen összesen 167 konténerelemmel orvosolnák az intézmények férőhelyhiányát, ami a fenntartó szerint költséghatékony és ideiglenes megoldást jelent a problémára - közölte az Átlátszó.

A "Konténertantermek szállítása a Klebelsberg Központ részére bérleti konstrukció keretében" elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárást november 2-án tették közzé, a pályázók ajánlatait pedig december 3-ig várják. A tervek szerint az ország 17 különböző pontján – többek között Pécsen, Hódmezővásárhelyen, Nagykátán és Budakeszin –, továbbá opciós helyszínként Érden és Etyeken állítanák fel az újabb mobil tantermeket, valamint a hozzájuk tartozó szanitereket és folyosókat.

A beruházás okairól a közbeszerzést kiíró Klebelsberg Központ (KK) és felettes szerve, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is kapott kérdéseket, de érdemi választ csupán a KK adott. Tájékoztatásukban hangsúlyozták, hogy

a konténerek telepítésének elsődleges célja a diákok oktatásának költséghatékony biztosítása a lakóhelyükhöz közel.

Kiemelték azt is, hogy a fűthető és hűthető, modern elvárásoknak megfelelő egységek rövid és középtávon nyújtanak segítséget, így a férőhelyhiány ideiglenes megoldásaként szolgálnak, később pedig szükség esetén máshová is áttelepíthetők.

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A kapacitáshiányos vagy rossz állapotú iskolaépületek fémkonténerekkel történő kiváltása nem új keletű jelenség, az előző, Fidesz vezette kormányzat alatt vált bevett gyakorlattá. Míg 2023 őszén hivatalos adatok szerint 119 ilyen tanterem volt használatban az országban, 2024 májusában az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor négymilliárd forintot irányzott elő a halaszthatatlan férőhelybővítésekre. Ebből a keretből a KK 1,1 milliárd forintért vásárolt 137 elemet. Egy évvel később, 2025-ben az állam már közel kétmilliárd forintot költött 214 konténerelem hároméves bérletére.

Az előző évek tenderein a budapesti székhelyű KR Építő Kft. szerepelt a legsikeresebben. Míg a 2024-es eljárást egyedül, a 2025-ös – a versenytársak formai hibái miatt kizárásokkal végződő – közbeszerzést már egy partnercéggel közösen nyerték el. A vállalkozás számára rendkívül jövedelmezőnek bizonyult az állami megbízássorozat, hiszen a 2019 és 2023 közötti időszak nettó 300-600 millió forintos éves árbevétele 2024-re 1,6 milliárdra ugrott, majd 2025-ben is magas, 714 millió forintos szinten maradt. Ezzel párhuzamosan a cég nyeresége is megugrott, a korábbi évek szerényebb, 7-18 millió forintos adózott eredményével szemben 2024-ben 301 millió, 2025-ben pedig 129 millió forint profitot termelt a tulajdonosának.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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