Megszólalt a magyar euróról Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

A kormány jelenlegi tervei alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit, majd a gyakorlatban legkorábban 2032 januárjában vezetheti be a közös devizát. Ehhez azonban legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II. árfolyamrendszerbe, ez távolinak tűnik, de valójában nincs olyan messze – mondta hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) tartott konferencián Kurali Zoltán.
Az MNB alelnöke kiemelte, hogy az ERM-II. árfolyamrendszerhez való csatlakozás lesz a „nagy tárgyalás”, onnantól csak teljesíteni kell a vállalásokat.
Arra nézve nincs egységes gyakorlat, hogy ezeken a tárgyalásokon milyen feltételeket támaszt az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság, a horvát és bolgár tapasztalatok alapján szóba kerülhet a szabályozott árú szolgáltatások árának kiigazítása, az állami vállalatok hatékonyabb működése, illetve részben jogszabályi előírások lehetnek.
Minden feltétel tárgyalható, jól kell tárgyalni, ez lesz majd az MNB és a Pénzügyminisztérium szakembereinek feladata
- szögezte le Kurali.
Az euró előnyei kapcsán a szakember kiemelte, hogy már maga a konvergencia folyamata elhozza a horgonyzott inflációs- és kamatvárakozásokra, ha jól csináljuk. Ez csökkenő hatást gyakorol a hozamokra és az elvárt reálkamatszintre is. Előny, hogy az árfolyamkockázat és az átváltási költség kérdése kikerül a képből a befektetők és a reálgazdasági szereplők szemében.
Kurali Zoltán szerint mostanra a forinteszközök piaca sokkal nagyobbra nőtt, mint az indokolt lenne vagy amekkora volt a korábbi euróbevezetések idején. Van olyan nap, amikor az éves magyar GDP akár 10%-a is megfordul ezekben az eszközökben.
Az MNB alelnöke hozzátette, hogy tévedés lenne azt gondolni, hogy az euróbevezetési tervek miatt kellene kiigazítani a költségvetést. Szerinte hosszú évekig nem tartható, hogy egy ország 5-7%-os GDP-arányos nettó finanszírozási költséggel működjön, ezért így is-úgy is szükség lenne kiigazításra. Kiemelte, hogy a gazdasági szereplők számára fontos lesz az átváltási árfolyam, de ennél is fontosabb a kiszámítható árfolyampálya.
Kurali Zoltán szerint az árfolyam sokkelnyelő képessége akkor működik, ha egy országnak kicsi az államadóssága, de nem működik, ha magas az államadósság és jórészt külföldről finanszírozza magát kis, nyitott gazdaságként. Amíg forintunk van, addig komoly probléma a magas államadósság, amikor eurónk lesz, akkor ugyanez a szint kisebb probléma lesz.
A korábbi tapasztalatok alapján az euróbevezetésig csökkenhet az infláció, majd fennmaradt egy inflációs folyamat, ami később konszolidálódott. Ezt kell majd alaposan megterveznünk, hogy az inflációs sokk a lehető legkisebb legyen – szögezte le az MNB alelnöke.
Címlapkép forrása: Portfolio
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