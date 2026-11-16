Melegfront és kiadós eső érkezik Magyarországra

Az ország délkeleti felét jelenleg érintő csapadékrendszer késő estére kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte ugyan tovább szakadozik és csökken a felhőzet, ezzel párhuzamosan azonban egyre többfelé romlanak a látási viszonyok, párássá válik a levegő, és köd képződik. Az éjszaka nagyrészt fagymentes lesz, gyenge fagyra csupán a nyugati, valamint az északi-északkeleti határvidéken kell számítani.

Kedden hajnaltájt északnyugat felől ismét egyre több felhő sodródik fölénk. A nap első fele még kevésbé lesz csapadékos, ekkor főként az északi országrészben valószínű kisebb eső, záporeső, míg délen átmenetileg elvékonyodhat a felhőzet, és a nap is előbukkanhat.

Délutántól növekszik majd a csapadék területi kiterjedése és intenzitása, este már sok helyen eshet

– hangzott el a HungaroMet előrejelzésében.

A melegfronttal érkező déli, délnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúlon pedig több helyen erős széllökésekre is készülni kell. A széllel érkező enyhébb léghullámok hatására jelentősen melegszik az idő, a nappali csúcsértékek általában 11 és 17 fok között alakulnak. Ennél alacsonyabb hőmérsékletet csak az északnyugati határvidéken, valamint az ország északkeleti harmadában mérhetünk.

A változékony időjárás a hét közepén sem ér véget.

Ez a hét az átlagoshoz képest több csapadékot tartogat, főként szerdán, illetve csütörtökön eshet nagyobb területen és akár jelentős mennyiségű eső

– összegezték a kilátásokat a videóban.

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