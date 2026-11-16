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Melegfront és kiadós eső érkezik Magyarországra
Gazdaság

Melegfront és kiadós eső érkezik Magyarországra

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A következő napokban is marad a borongós, frontokkal tarkított novemberi időjárás, kedden pedig egy melegfront hatására újabb hullámban érkezik csapadék, amelyet jelentős enyhülés kísér – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

Az ország délkeleti felét jelenleg érintő csapadékrendszer késő estére kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte ugyan tovább szakadozik és csökken a felhőzet, ezzel párhuzamosan azonban egyre többfelé romlanak a látási viszonyok, párássá válik a levegő, és köd képződik. Az éjszaka nagyrészt fagymentes lesz, gyenge fagyra csupán a nyugati, valamint az északi-északkeleti határvidéken kell számítani.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
16
hétfő
Borult
7°C
3°C
0.5 mm
17
kedd
Erősen fátyolfelhős
12°C
2°C
1.2 mm
18
szerda
Eső
12°C
6°C
2.3 mm
19
csütörtök
Eső
12°C
4°C
2.5 mm
20
péntek
Kissé felhős
14°C
7°C
0 mm
21
szombat
Fátyolfelhős
7°C
4°C
0 mm
22
vasárnap
Kissé felhős
8°C
1°C
0 mm
23
hétfő
Derült
6°C
-1°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Kedden hajnaltájt északnyugat felől ismét egyre több felhő sodródik fölénk. A nap első fele még kevésbé lesz csapadékos, ekkor főként az északi országrészben valószínű kisebb eső, záporeső, míg délen átmenetileg elvékonyodhat a felhőzet, és a nap is előbukkanhat.

Délutántól növekszik majd a csapadék területi kiterjedése és intenzitása, este már sok helyen eshet

– hangzott el a HungaroMet előrejelzésében.

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A melegfronttal érkező déli, délnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúlon pedig több helyen erős széllökésekre is készülni kell. A széllel érkező enyhébb léghullámok hatására jelentősen melegszik az idő, a nappali csúcsértékek általában 11 és 17 fok között alakulnak. Ennél alacsonyabb hőmérsékletet csak az északnyugati határvidéken, valamint az ország északkeleti harmadában mérhetünk.

A változékony időjárás a hét közepén sem ér véget.

Ez a hét az átlagoshoz képest több csapadékot tartogat, főként szerdán, illetve csütörtökön eshet nagyobb területen és akár jelentős mennyiségű eső

– összegezték a kilátásokat a videóban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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