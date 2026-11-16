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Milliárdos, gyanús kifizetésekkel dagad a fideszes exminiszter botránya
Gazdaság

Milliárdos, gyanús kifizetésekkel dagad a fideszes exminiszter botránya

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Újabb dunántúli megyékben derült fény arra, hogy a választás előtt kiosztott kulturális támogatásokból jelentős összegek jutottak Fidesz-közeli szervezetekhez. A 24.hu Fejér, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében több mint 1,2 milliárd forintnyi ilyen támogatást azonosított, így kilenc megyében összesen mintegy 1,8 milliárd forintra jutott. A legnagyobb tételek között szerepel az L. Simon Lászlóhoz köthető népfőiskolai alapítvány és cége, amelyek együtt 200 millió forintot kaptak. A vizsgálat az áprilisban kirobbant NKA-botrány hátterét árnyalja, amelyben az ügyészség 1079 támogatás és 17,3 milliárd forint felhasználását vizsgálja, a gyanú szerint Hankó Balázs akkori miniszter irányításával. A volt miniszter letartóztatását februárig meghosszabbították.

Egyre jobban eszkalálódik az áprilisban kirobbant NKA-botrány, amelynek lényege, hogy a gyanú szerint a kulturális támogatásokból a Fidesz kampányában szereplő előadók és a párthoz köthető szervezetek is jelentős összegekhez jutottak. Az ügyészség szerint Hankó Balázs akkori miniszter irányításával olyan rendszert alakíthattak ki, amelyben politikai szempontok alapján döntöttek a pénzekről.

Összesen 1079 támogatásnál, 17,3 milliárd forint értékben vizsgálják a kulturális céloktól eltérő felhasználást, köztük a kampányfinanszírozás gyanúját. Hankó letartóztatását februárig meghosszabbították.

A 24.hu most öt újabb dunántúli megyében vizsgálta meg a választás előtt kiosztott támogatásokat. Fejér, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében több mint 1,2 milliárd forintnyi támogatást azonosított a lap által Fidesz-közelinek minősített kedvezményezetteknél. A korábbi gyűjtéssel együtt kilenc dunántúli megyében mintegy 1,8 milliárd forintra jutottak.

Az összesítésben politikusokhoz köthető egyesületek és alapítványok mellett fideszes vezetésű vagy többségű önkormányzatok cégei, intézményei is szerepelnek. A besoroláshoz a lap például vezetői, tulajdonosi kapcsolatokat, nyilvános politikai támogatást vagy visszatérő közös rendezvényeket vett alapul. A mostani gyűjtés azt nem állapítja meg, hogy a támogatásokból mennyit fordíthattak kampányra, csak a kapcsolatokat tárta fel.

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Az L. Simon Lászlóhoz köthető Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány 120 millió forintot kapott Fejér megyében.

A hozzá tartozó céghálózat részeként működő szombathelyi Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. további 80 millióhoz jutott. A lap az alapítványhoz kapcsolódó politikusok között Lezsák Sándort és Tessely Zoltánt is megnevezte.

Gencsapátiban a Pannon Térségfejlesztő Egyesület 50 millió, a Kezdőkör Képzőművészeti és Baráti Egyesület 56 millió forintot kapott.

A két szervezet választás előtti koncertjein Ágh Péter fideszes politikus is színpadra lépett.

Vezetőjük a helyi sajtónak azt mondta, hogy a politikus előzetes jelzés nélkül jelent meg, kampányszöveg nem hangzott el, a támogatásból pedig 23 millió forintot visszautaltak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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