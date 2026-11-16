Minimálbér 2027: pillanatokon belül megszülethet az egyezség

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kedden délután találkoznak a munkaadói, a munkavállalói, illetve a kormány képviselői, hogy megállapodjanak a 2027-es minimálbérről és a garantált bérminimumról. A munkavállalói oldal és a kormány számára megfelelő a minimálbér 7,5, illetve a garantált bérminimum 6,5%-os emelése. A vállalatok azonban ezt túl soknak tartják.

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.

A bruttó minimálbér 347 ezer forintra, míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben adható legkisebb fizetés 397 ezer forintra emelkedhet 2027-ben – értesült a Portfolio több forrásból.

Ez azt jelenti, hogy a minimálbér 7,5%-kal, míg a bérminimum 6,5%-kal nőhet.

Úgy tűnik, hogy a vállalati szektor bérelvárásaihoz közelebb lehet a legkisebb fizetések emelésének a mértéke 2027-ben, mégis a cégvezetők képviselői azok, akik nem akarják elfogadni a minimálbér 7,5, illetve a garantált bérminimum 6,5%-os emelését.

A vállalatok ragaszkodnak ahhoz, hogy csak 4-5%-os emelés legyen a jövő évben, mert szerintük sem a magyar gazdaság helyzete, sem a vállalatok pozíciója nem enged nagyobb mértékű emelést. A vállalati szektor képviselői a bértárgyalásokon minden alkalommal felhozzák, hogy a vagyonadó milyen nagy terhet jelent jövőre a cégek számára. Ezért sem szeretnének nagyobb béremelést adni.

Mindez annak tükrében igencsak érdekes, hogy egyrészt a kormány jelentős mértékben kiveszi a részét az alacsony jövedelműek nettó bérének emeléséből, másrészt a munkavállalói képviseletek jelentősen engedtek a korábbi, 10% feletti béremelési elvárásaikból.

Összességében tehát az látszik, hogy a munkavállalói oldal érdemben csökkentette a tárgyalások elején elvárt, 10-14%-os béremelési elvárását, miközben a vállalati szektor szinte egyáltalán nem mozdult el a korábbi, 4%-os javaslatától.

A kormányzat és a munkavállalói oldal számára támogatható 6,5, illetve a 7,5%-os emelés jó kompromisszum lehet. Ha a magyar gazdaság 3% körül növekszik, miközben az infláció is hasonló mértékű lehet, akkor a valóságtól egyáltalán nem elrugaszkodott ez az emelési ütem.

Ha abból indulunk ki, hogy a minimálbér 7,5%-kal, bruttó 347 ezer forintra, míg a garantált bérminimum 6,5%-kal, 397 500 forintra nő, akkor a minimálbéren dolgozók nettója 251 500 forintra, 17,2%-kal nőhet, a garantált bérminimum esetében pedig 282 ezer forintra, azaz 13,7%-kal emelkedhet. A nettó bérek nagyobb növekedését az adójóváírási javaslat magyarázza. Az adójóváírás a minimálbér felett fokozatosan csökken, a minimálbér kétszeresénél pedig megszűnik.

A vállalatok extrém befeszülése nem tűnik jó pontnak az új kormány szemében, különösen nem abban a tekintetben, hogy részben a vagyonadóra hivatkozva (amely a Tisza „szent tehene” lehet) utasítják el a kompromisszumos béremelési javaslatot.

Nem lenne már jó sokáig húzni a tárgyalásokat. (…) Mindenki várja, hogy kiderüljön, mennyi lesz a 2027-es bér

– mondta egyik forrásunk.

A jövő évi minimálbér és bérminimum kifejezetten fontos az egész munkaerőpiac szempontjából. A vállalatoknak ugyanis a költségterveikben egyáltalán nem mindegy, hogy mivel számolnak, illetve nemcsak a legalacsonyabb bérű dolgozók fizetését befolyásolja a béralku, hanem a magasabb bérszinten lévőkét is. Ugyanis ahhoz, hogy ne csússzanak össze a bérsávok, a többi munkavállaló bérét is meg kell emelni.

A tárgyalásokra rálátó forrásaink szerint végül a vállalatok könnyen lehet, hogy bele fognak egyezni a kompromisszumba, hiszen ha nem teszik meg, akkor a kormányzat akár egyoldalúan – pontosabban a munkavállalókkal együtt – is kihirdetheti az új béreket. Ezt minden bizonnyal vannak, akik el szeretnék kerülni. A vállalati szektor egyik képviselője kérdésünkre úgy fogalmazott: "bízunk a megállapodásban".

Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségi tagja a múlt héten a Klubrádióban arról beszélt, hogy a kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést ajánlott 2027-re.

A megszólalás meglepte a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tagjait, hiszen előzetesen arról egyeztek meg, hogy amíg nincs megállapodás, nem beszélnek konkrét számokról. A kormányzat sem közölt konkrét számokat.

"A cél, hogy olyan megállapodás szülessen, amely érdemben hozzájárul a munkavállalók jövedelmi helyzetének javításához, ugyanakkor figyelembe veszi a vállalkozások teherbíró képességét is" - közölte a múlt heti ülés után a kabinet.

Címlapkép forrása: Shutterstock