Nagyot ugrott a magyar fogyasztás, de ettől még maradtak sérülékeny pontok

Az adatok alapján 2024-ben és 2025-ben a magyar fogyasztás reálvolumene gyorsabban nőtt az uniós átlagnál. Ez erős helyreállást jelez a 2022–2023-as inflációs sokk után, de a volumenadatok rávilágítanak, hogy egyes fogyasztási területeken mennyire más dinamikák jellemezték a poszt-Covid időszakot.
Erősebb magyar helyreállás látszik, mint az EU-ban
Az Eurostat közlése szerint az Európai Unióban a háztartások végső fogyasztási kiadásainak inflációval korrigált volumene 2025-ben 1,6%-kal nőtt, a 2024-es 1,8%-os bővülés után. Magyarországon a csatolt Eurostat-adatok alapján ennél jóval erősebb volt a dinamika: 2024-ben 6,0%-kal, 2025-ben pedig további 3,4%-kal emelkedett a háztartási fogyasztás reálvolumene.
A 2024-es magyar visszapattanás mögött részben a reáljövedelmek helyreállása állhatott. A KSH összefoglalója szerint 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók reálkeresete 9,0%-kal nőtt, az inflációs nyomás enyhülése pedig támogatta a fogyasztás élénkülését. Ez nem jelenti azt, hogy minden fogyasztási területen azonos okok álltak a növekedés mögött, de a jövedelmi háttér javulása fontos általános magyarázó tényező.
2025-ben a pénzügyi szolgáltatásoknál volt a legnagyobb magyar előny. A magyar fogyasztási volumen 2025-ben több kategóriában is gyorsabban nőtt az EU-átlagnál. A legnagyobb eltérések ezek voltak:
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Pénzügy és biztosítás: Magyarország +11,2%, EU +1,1%, különbség +10,0 százalékpont. Ez volt a legnagyobb magyar–uniós eltérés 2025-ben. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a mutató pénzügyi és biztosítási szolgáltatások fogyasztását méri, ideértve a banki, biztosítási és közvetített pénzügyi szolgáltatásokat is, és nem azonos a háztartások hitelfelvételével vagy pénzügyi vagyonának változásával.
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Egyéb termékek és szolgáltatások: Magyarország +7,1%, EU +1,2%, különbség +5,9 százalékpont. Ez vegyes tartalmú kategória, ezért nem érdemes egyetlen makrogazdasági okkal magyarázni. Inkább azt jelzi, hogy 2025-ben a fogyasztási helyreállás több, kisebb súlyú szolgáltatási és termékcsoportban is megjelent.
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Lakberendezés, háztartás: Magyarország +7,8%, EU +2,7%, különbség +5,1 százalékpont. A lakáshoz kapcsolódó és tartósabb jellegű kiadások élénkülését támogathatta a reáljövedelmek javulása, valamint az, hogy a háztartások egy része pótolhatta a korábban elhalasztott vásárlásokat. Közvetlen oksági kapcsolatot ebből az adatból önmagában nem lehet levezetni.
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Ruházkodás: Magyarország +7,3%, EU +2,7%, különbség +4,5 százalékpont. A 2024-es kiugrás után 2025-ben mérsékeltebb, de továbbra is erős növekedés látszik. Ez összhangban van azzal, hogy a válság idején halasztható féltartós fogyasztási tételek helyreállása több évre is elnyúlhat.
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Infokommunikáció: Magyarország +7,4%, EU +3,3%, különbség +4,1 százalékpont. Az Eurostat közleménye szerint uniós szinten is ez volt az egyik legerősebb fogyasztási kategória 2025-ben. Magyarországon az EU-átlagnál is gyorsabb növekedés látszott, de a kategória mögött többféle termék- és szolgáltatásmozgás állhat.
2024-ben még nagyobb volt a magyar kilengés
A 2024/2023-as grafikon erősebb eltéréseket mutat, mint a 2025-ös. Magyarországon az összes háztartási fogyasztási kiadás reálvolumene 6,0%-kal nőtt, miközben az EU-ban 1,8%-os volt a bővülés. Ez az év volt az inflációs sokk utáni első igazán erős korrekciós időszak.
A legnagyobb magyar–EU különbségek 2024-ben:
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Ruházkodás: Magyarország +30,5%, EU +0,9%, különbség +29,6 százalékpont. Ez messze a legnagyobb eltérés. A ruházkodás féltartós fogyasztási tétel, amelyet a háztartások jövedelmi sokk idején könnyebben elhalasztanak. A 2024-es ugrás ezért elsősorban bázishatásként és a korábbi visszafogott vásárlások részleges pótlásaként értelmezhető.
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Szabadidő, sport és kultúra: Magyarország +12,3%, EU +3,2%, különbség +9,1 százalékpont. A kategória erős növekedése arra utal, hogy 2024-ben már több, életminőséghez kapcsolódó fogyasztási területen is megjelent a helyreállás. Ebből azonban nem következik automatikusan, hogy minden jövedelmi csoport fogyasztási mozgástere hasonlóan javult.
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Alkoholos italok, dohányáruk és kábítószerek: Magyarország +6,3%, EU -1,6%, különbség +7,9 százalékpont. A kategória erősen adó- és szabályozásérzékeny, így a hazai adat értelmezésénél a bázishatásokra és az összetételi hatásokra is figyelni kell, miközben az uniós átlag már csökkenést mutatott.
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Élelmiszerek és alkoholmentes italok: Magyarország +9,8%, EU +2,1%, különbség +7,6 százalékpont. A legnagyobb értelmezési óvatosság talán ennél az adatnál indokolt. Az élelmiszer-kereslet általában kevésbé rugalmas, ezért egy ekkora éves volumenugrás nem értelmezhető egyszerűen úgy, hogy a háztartások ennyivel „többet ettek”. Szerepe lehetett a 2023-as alacsony bázisnak, a vásárlási szerkezet változásának, az olcsóbb és drágább termékek közötti átrendeződésnek, valamint a vásárlások földrajzi vagy csatornák közötti elmozdulásának is. Ezek nagyságát a mostani Eurostat-adat önmagában nem bontja szét.
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Vendéglátás, szálláshely: Magyarország +7,7%, EU +2,3%, különbség +5,4 százalékpont. A hazai szolgáltatásfogyasztás élénkülése szorosan illeszkedik a 2024-es általános fogyasztási helyreállás trendjébe.
A volumenadat javulást mutat, de nem ad teljes képet a háztartások helyzetéről
A friss Eurostat-adatok alapján Magyarországon 2024–2025-ben érdemben nőtt a háztartások fogyasztási kiadásainak reálvolumene. A bővülés több alapvető és nem alapvető kategóriában is látszik, különösen a 2024-es visszapattanás volt erős.
A grafikonok értelmezésénél ugyanakkor végig szem előtt kell tartani, hogy ezek éves volumenmozgások.
Nem mutatják meg a háztartási költségvetés szerkezetét, nem választják szét a jövedelmi csoportokat, és több kategóriánál a bázishatás, a termékösszetétel változása vagy a mérési sajátosság is befolyásolhatja a képet.
Azt tudjuk viszonylag nagy magabiztossággal állítani, hogy a magyar fogyasztás volumenoldalon látványosan helyreállt az inflációs sokk után, miközben a megélhetési válságról szóló kép megítéléséhez továbbra is szükség van a kiadási arányok, az árszintek és a jövedelmi csoportok szerinti különbségek vizsgálatára.
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