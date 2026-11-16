Nem a termelékenységi kihívástól, hanem a bérektől tartanak a cégek az euró kapcsán

Olcsóbb hitel, kiszámíthatóbb árfolyam
A vállalatok számára az euró legkézzelfoghatóbb ígérete a finanszírozás. Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója szerint
Horvátországban és Bulgáriában a vállalati és lakossági hitelkamatok már a belépés előtt az eurózóna szintjéhez közeledtek, a hitelezés pedig nekilódult.
Amire Koji László, az ÉVOSZ elnökének véleménye később rímelt, ami szerint, hogy ha az építőiparon múlna, a lehető leggyorsabban bevezetnék az eurót, hiszen megszűnne az árfolyamkockázat, a mai 7–10 százalékos forinthitelek helyett pedig olcsóbb forráshoz juthatnának az építtetők.
A hőmérő nem gyógyít
Kolozsi Pál Péter, a GKI szakmai igazgatója óvott attól, hogy az eurót csodaszernek tekintsük. Hasonlata szerint
az árfolyam olyan, mint a hőmérő, amely a lázat mutatja, de nem okozza.
A magyar gazdaság gondjai strukturálisak és versenyképességiek, ezért az euró se nem szükséges, se nem elégséges feltétele a sikernek. Három csatornán segíthet: a bizalom megteremtésével, a változásokat kikényszerítő határidőként és a pénzügyi stabilitás növelésével. A bizalom ma egyenetlen. A befektetők lelkesek, a lakosság mintegy 80 százaléka támogatja az eurót, de csak mintegy ötöde gondolja, hogy készen állunk rá, a vállalatok pedig inkább kivárnak. Szlovákia példája szerint a belépés után is gyorsan romolhat a versenyképesség.
Hatékonyság van, megrendelés nincs
A kerekasztalok résztvevői nem vitatták, hogy javítani kell a termelékenységen, de szerintük ez nem csak a cégek akaratán múlik. Az építőipar jobb cégei az elmúlt három évben már meghozták a költséghatékonysági lépéseket. Az ágazat ma mintegy 50 ezer fővel kevesebbet foglalkoztat, mint 2024 elején, és a további hatékonyságjavulást elsősorban a megrendelések hiánya korlátozza. Ugyanis a megrendelésállomány leépülési ütemét nem követi a foglalkoztatás leépülése, így kapun belüli munkanélküliség van jelenleg az építőiparban.
A szállodaiparban a digitalizáció és a létszámcsökkentés az eurótól függetlenül már megindult. Horváth Miklós, a Ventura Zrt. elnöke, az MGYOSZ alelnöke szerint a termelékenység a tulajdonosok és a vezetés szintjén dől el. Molnár László, a GKI vezető kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a legnagyobb lemaradás a kis- és középvállalatoknál van, a nagyvállalatok csak kissé maradnak el az uniós átlagtól.
A valódi félelem: bér euróban
A tényleges aggodalom a bérköltségekhez kötődik. Zovát Csaba, a Futureal-csoport pénzügyi igazgatója szerint a nominális bérek öt év alatt mintegy 70 százalékkal nőttek, miközben az euró árfolyama ma alig tér el a 2022 végi szinttől. Eddig a gyengülő forint kompenzálta a bérdrágulást, a fedezeti ügyletek pedig csak átmeneti megoldást kínálnak.
Flesch Tamás, a Continental Group vezérigazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége képviselője szerint a szállodaipar árai már euróban vannak, így az átállás egyetlen valódi kockázata a bérszint.
Ha a szobalány bérét is euróban kell meghatározni, az közvetlenül összevethető lesz az osztrák vagy a szlovák fizetésekkel, felerősítve a munkaerő-elvándorlást.
Szepesi Balázs, az MCC Vállalkozáskutató Műhelyének vezetője szerint az euró lélektanilag is felerősíti ezt a bérnyomást. Szlovákiában az eurós időszakban a reálbérek mintegy kétszer gyorsabban nőttek, mint Magyarországon, így
a cégek a csökkenő kamatokon ugyan nyerhetnek, az emelkedő béreken viszont veszíthetnek.
Losoncz Miklós, a Budapesti Gazdasági Egyetem professzora szerint mindezek miatt olyan érdekegyeztetésre van szükség, amely a reálbérek emelkedését a termelékenység növekedéséhez köti, például a spanyol Moncloa-paktum mintájára. A GKI elemzői szerint a legnagyobb kihívás fiskális, mert a hiánycsökkentést a közszféra béremelési igényeivel is össze kell egyeztetni.
A konferencia üzenete az, hogy
a csatlakozási árfolyam rögzítése előtt a bérek és a termelékenység viszonyát kell rendezni.
Az euró ugyanis a hőmérőt veszi el, a lázat nem.
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