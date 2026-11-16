Olyan közlekedési újítást vezettek be az egyik vidéki magyar városban, amire eddig csak Budapesten volt példa

A most bevezetett digitális fejlesztésnek köszönhetően a székesfehérvári helyi autóbuszok jelentős részén

már külön regisztráció, alkalmazás és papírjegy nélkül, egyszerű bankkártyás érintéssel, illetve okostelefonnal vagy okosórával is megváltható a menetjegy.

A tervek szerint a rendszert fokozatosan a teljes flottára kiterjesztik. Emellett Székesfehérvár az első olyan vidéki város, ahol a helyi járatok mindegyike valós időben, online nyomon követhető a MÁV-applikációban, hasonlóan ahhoz, ahogyan a fővárosi járművek láthatók a BudapestGO felületén.

A digitális újítások mellett egy régóta tervezett, európai uniós forrásból megvalósuló infrastrukturális beruházás is elindul a városban. Jelenleg a vasútállomásnál csak a helyi buszok állnak meg, míg a Fejér vármegyei településeket kiszolgáló helyközi járatok végállomása távolabb, a piactéren található.

"Ma számos településről és számos környékéről Székesfehérvárnak nincsen közvetlen kapcsolata a vasúthoz, miközben 160 kilométer/órával járó, jó minőségű vasúti közlekedés van Székesfehérvár és Budapest között, és innen a Balaton felé is jó a vasúti közlekedés. Ez a kapcsolat ma hiányzik, egyszerűen szétszakad a Volánbusz és a MÁV rendszere

– indokolta a fejlesztés szükségességét a tárcavezető.

A probléma orvoslására a helyközi buszpályaudvart a vasútállomás mellé, a jelenlegi parkoló helyére költöztetik. A megszűnő várakozóhelyeket egy új parkolóház építésével pótolják, emellett bővítik a már most is telített kerékpártárolókat. A pályaudvar főbejárata előtt pedig a jelenlegi leromlott aszfaltburkolat és a keskeny peronok helyén egy korszerű, zöld állomási előteret alakítanak ki. A projektet korábban már előkészítették, ám a megvalósítást az előző vezetés leállította.

Lázár Jánosék nemcsak nem építették ezt meg, hanem hagyták lejárni az építési engedélyeket, úgyhogy ennek is neki kell állnunk újra. Ma az országgyűlési képviselő úrral és polgármester úrral is megállapodtunk a munka menetében, és szeretnénk még a következő évben, 2027-ben kiírni a kivitelezési tendert, addig eljutni oda, hogy az előkészítési munkákat be tudjuk fejezni

– ismertette az ütemtervet Vitézy Dávid.

A miniszter arra is kitért, hogy a 2027-es központi költségvetésben évek kihagyása után újra szerepel állami támogatás a vidéki nagyvárosok helyi közösségi közlekedésének működtetésére, amelyre 10 milliárd forintot különítettek el. A kormány emellett növeli Budapest közlekedési támogatását is, valamint regionális közlekedésszervezőket – úgynevezett regionális BKK-kat – hoz létre a szolgáltatások hatékonyabb összehangolása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images