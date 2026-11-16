Önéletrajz alapján dönteni egyre nagyobb kockázat – sok cég azt sem tudja, pontosan kit keres

Látszólag stabil a munkaerőpiac, a felszín alatt viszont komoly átrendeződés zajlik: az AI hatása már a fehérgalléros, tudásalapú munkakörökben is érződik, a cégek óvatosabban vesznek fel új embereket, a hagyományos önéletrajz-alapú kiválasztás pedig egyre kevésbé működik jól. A jelöltek készségei és tanulási képessége ugyanis sokszor rejtve marad, miközben a cégek sem mindig tudják pontosan megfogalmazni, milyen kompetenciákra van valóban szükségük. Horváth Tamás munkaerőpiaci és szervezetfejlesztési szakemberrel, a HUN-TER-APP Kft. ügyvezetőjével többek között arról beszélgettünk, miért értékelődik fel a végzettség helyett a kompetencia és hogyan veszhetnek el a CV-k rengetegében alkalmas jelöltek a rosszul felmért elvárások miatt. Kitértünk arra is, hogy milyen rejtett tartalékok vannak a munkaerőpiacon, és hogyan alakíthatja át az AI a HR-esek és fejvadászok munkáját.

A KSH adatai alapján nem látszik drámai romlás a munkaerőpiacon, de kevesebben dolgoznak, mint két éve, és nőtt a tartósan állást keresők aránya. Ön szerint mi változott meg? Nehezebb ma elhelyezkedni, vagy inkább a munkáltatók és a jelöltek találnak nehezebben egymásra?

A statisztikák alapján valóban nincs munkaerőpiaci sokk, ettől még a felszín alatt komoly átalakulás zajlik. A makroadatok sokszor elfedik a mélyebb folyamatokat, miközben egyes szakmákban nő a bizonytalanság, más területeken továbbra is erős a kereslet. Ezek a hatások összességében kiolthatják egymást, ezért kívülről stagnálásnak tűnhet az, ami valójában szerkezeti átrendeződés. A változást részben az AI, részben a kedvezőtlenebb gazdasági környezet hozza.

A mesterséges intelligencia hatása főleg a fehérgalléros, tudásalapú munkakörökben kezd érződni, miközben az európai gazdaság lassulása, az autóipari nehézségek és a bizonytalanabb üzleti környezet a magyar munkaerőpiacra is hat. A cégek óvatosabbak, a kiválasztási folyamatok hosszabbak, és sok helyen csak a biztosan szükséges pozíciókat töltik be.

Van egy ennél mélyebb változás is. Korábban egy végzettség vagy egy korábbi munkakör sokszor elég erős belépő volt egy pozícióhoz. Ma egyre inkább a készségek, a kompetenciák és az alkalmazkodóképesség számítanak. Egy diploma vagy egy korábbi pozíció önmagában egyre kevesebbet mond arról, hogyan fog valaki működni egy gyorsan változó környezetben. Ezért nehezebb ma a jelöltek és a munkáltatók egymásra találása is. Sok jó jelölt azért tűnik el a folyamatban, mert a hagyományos kiválasztási eszközök kevéssé mutatják meg a személyes jellemzőket.

Horváth Tamás Hun-Ter App, ügyvezető Horváth Tamás a HUN-TER-APP Kft. ügyvezetője, több mint húszéves vezetői és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik az oktatás, a foglalkoztatás és a szervezetfejlesztés területén. Szociológusként és co … Tovább

És hogyan lehet a kiválasztási folyamatot úgy fejleszteni, hogy a cégek a látható tapasztalatokon túl a jelöltekben rejlő lehetőségeket is felismerjék?

Én azt látom, hogy a probléma sokszor már ott kezdődik, hogy a cégek maguk is nehezen fogalmazzák meg, kit keresnek valójában. Gyakran keveredik, mi az, ami egy pozíció betöltéséhez már az első naptól nélkülözhetetlen, és mi az, ami tanulható, fejleszthető a munkavégzés során. Emiatt két irányba is elcsúszhat a kiválasztás.

Ha túl tágra nyitják a jelentkezési tölcsért, rengeteg olyan pályázó érkezik be, aki valójában nem illeszkedik a pozícióhoz. Ha túl szűkre szabják a feltételeket, olyan emberek is kieshetnek, akikben meglenne a szükséges potenciál, csak éppen nem a megszokott pályáról érkeznek.

A másik oldalon a jelölteknek is nehéz dolguk van. Egy önéletrajzból vagy egy hagyományos jelentkezési folyamatból sokszor alig derül ki, mire képesek valójában, hogyan gondolkodnak, milyen gyorsan tanulnak, milyen helyzetekben teljesítenek jól, vagy milyen közegben tudnának igazán kibontakozni. Pedig ma már ezek legalább annyira fontos kérdések, mint az, hogy valaki pontosan milyen pozícióban dolgozott korábban.

A kiválasztás sokáig abból indult ki, hogy van egy munkakör, és ahhoz keresünk embert. Ma már érdemes a munkavégzés körülményeit is világosan megfogalmazni: mekkora önállóságot kíván a feladat, hogyan működik a csapat, milyen vezetői támogatásra van szükség, és milyen együttműködési elvárások kapcsolódnak a pozícióhoz. Az illeszkedés nem pusztán szimpátia kérdése, hanem annak megértése, hogy az adott ember az adott feladatot és munkakörnyezetben milyen feltételekkel tudja eredményesen végezni

Mi most a HUN-TER platform fejlesztésén dolgozunk, amely ezt a problémát nemcsak a jelöltek, hanem a munkáltatók oldaláról is szeretné kezelni. A kiindulópont az, hogy a cégek pontosabban fogalmazhassák meg a betöltendő munkakör valódi feladatait és a szükséges kompetenciákat, a jelöltek pedig részletesebb, strukturált szakmai profillal mutathassák be a tapasztalataikat, a meglévő tudásukat és a fejlődési lehetőségeiket. Az AI feladata ebben a megközelítésben nem a kiválasztási döntés átvétele, hanem az összefüggések, a hiányzó információk és a további tisztázásra szoruló kérdések láthatóvá tétele.

Horváth Tamás munkaerőpiaci és szervezetfejlesztési szakember.

A piacon már ma is számos álláskereső, szakmai közösségi és fejvadászati megoldás működik. Mitől lenne más egy új HR-platform, és hogyan lehet elkerülni, hogy ez is csak egy újabb adatlap vagy önéletrajz-adatbázis legyen?

Az önéletrajz továbbra is fontos, de önmagában ma már kevés. Aki kizárólag CV alapján dönt egy jelöltről, jelentős kockázatot vállal, mert a jól megírt önéletrajz nem feltétlenül azonos a valós kompetenciákkal.

A HUN-TER éppen ezért nem egy újabb állásportál vagy önéletrajz-adatbázis szeretne lenni, hanem

egy olyan AI-támogatott HR-platform, amely mindkét oldalt segíti: a jelöltet abban, hogy pontosabban és strukturáltabban mutassa meg a tudását, a munkáltatót pedig abban, hogy világosabban fogalmazza meg, milyen kompetenciákra van valóban szüksége.

A jelölti oldalon a rendszer képes lehet megmutatni, mi hiányzik az önéletrajzból, mely tapasztalatok relevánsak egy adott pozícióhoz, és hol vannak olyan erősségek, amelyek nincsenek eléggé láthatóvá téve. Gyakran nem az a probléma, hogy a jelöltben nincs meg a tudás, hanem az, hogy ez nem kapcsolódik össze egyértelműen a munkáltatói elvárásokkal.

Az AI ebben azért tud többet adni a hagyományos kulcsszavas keresésnél, mert összefüggéseket is felismerhet. Előfordulhat, hogy a jelölt másként nevezi meg ugyanazt a tapasztalatot, mint ahogy a munkáltató keresi. Egy intelligensebb rendszer ezt az illeszkedést is képes lehet észrevenni. Ugyanakkor fontos, hogy az AI nem helyettesíti a hitelesítést.

A generatív mesterséges intelligencia korában bárki készíthet meggyőző önéletrajzot, ezért egyre fontosabb megkülönböztetni az önbevalláson alapuló állításokat azoktól, amelyeket konkrét tapasztalat, projekt, képesítés vagy más ellenőrizhető adat támaszt alá. A HUN-TER célja tehát nem pusztán az, hogy adatlapokat gyűjtsön, hanem hogy értelmezhető digitális szakmai profilokat építsen. Ezekből nemcsak az derülhet ki, hogy valaki milyen állásra alkalmas, hanem az is, milyen képzés, új kompetencia vagy karrierirány segítheti a továbblépésben.

A munkáltatói oldalon ugyanez a logika érvényes: a jó kiválasztás a pontos igénymeghatározással kezdődik. Ha a cég jobban látja, milyen kompetenciákra van szüksége, a jelölt pedig jobban meg tudja mutatni, mire képes, akkor nem egyszerűen több jelentkezés, hanem jobb illeszkedések jöhetnek létre..

A munkaerő-kiválasztásban használt AI-rendszerek az uniós szabályozás szerint is magas kockázatú területhez tartoznak. Mekkora kockázatot jelent, ha egy rendszer százalékokkal jelzi, ki mennyire illeszkedik egy álláshoz?

Önmagában egy százalékos illeszkedési mutató nagyon kevés, sőt félrevezető is lehet.

Ha egy rendszer azt mondja, hogy egy jelölt 74 vagy 82 százalékban illeszkedik egy pozícióhoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanekkora valószínűséggel be is fog válni. A szám egy adott szempontrendszer és a rendelkezésre álló adatok alapján előállított illeszkedési értéket fejezhet ki, amelynek jelentése a számítás módjától függ. A kérdés ezért mindig az, hogy milyen követelmények és súlyozások állnak mögötte, mely egyezéseket támasztják alá valódi információk, hol vannak eltérések, és mely pontokról nem rendelkezünk elegendő adattal. A hiányzó adatot ugyanis nem szabad automatikusan hiányzó kompetenciaként értelmezni.

Számomra ezért az a fontos, hogy az AI átláthatóan működjön. Adjon indoklást, mutassa meg, milyen logika mentén jutott egy javaslatra, és jelezze a bizonytalan pontokat is. Ha ezt látom, akkor eszközként tudom használni, és el tudom dönteni, elfogadom-e a javaslatát, vagy más szempontokat is figyelembe veszek.

A kiválasztásban emberek karrierjéről, megélhetéséről és szakmai jövőjéről van szó. Ezért a végső döntést embernek kell meghoznia. A technológia akkor használható felelősen, ha meghagyja az emberi mérlegelés lehetőségét, és megmutatja, milyen kérdéseket érdemes még feltenni, mik azok az információk, melyeket még ellenőrizni kell.

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Mennyire vannak ma felkészülve a cégek arra, hogy a végzettség és a korábbi munkakörök mellett kompetenciákban, tanulási képességben is gondolkodjanak?

Nagyon vegyes a kép. A nagyobb vállalatoknál, ahol van tudatos HR-stratégia, már sokkal inkább megjelenik az igény arra, hogy az önéletrajz mögött lévő kompetenciákat, motivációt, tanulási képességet is figyeljék. A kisebb cégeknél viszont sokszor egyszerűen nincs erre kapacitás. Ott a vezető egyszerre viszi az üzletet, a munkaügyet, a kiválasztást, és természetes módon azokhoz az eszközökhöz nyúl, amelyeket ismer: önéletrajz, interjú, benyomások.

A gond az, hogy ezek önmagukban nem mindig mutatják meg jól, ki, mire képes. Egy jelölt például leblokkolhat egy interjún egy lexikális kérdésnél, miközben egyébként gyorsan tanul, kreatív, jól alkalmazkodik, és a munkában kiválóan teljesítene. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy a kiválasztási helyzet nem az alkalmasságát méri, sokkal inkább azt, hogyan reagál egy adott stresszhelyzetben.

Ez is lehet fontos szempont, de tudni kell, hogy éppen mit mérünk. Ha a munkakörben valóban fontos a gyors reakció stressz alatt, akkor ez releváns. Ha más készségeken múlik a sikeres munkavégzés, könnyen elveszíthetünk egy jó jelöltet.

Kik azok a munkavállalók, akiket ma a hagyományos önéletrajz-alapú kiválasztás kevésbé tud megmutatni a munkaerőpiacon?

A magyar munkaerőpiacon vannak olyan rejtett tartalékok, olyan emberek, akik dolgoznak, van tapasztalatuk, van tudásuk, csak nem feltétlenül ott vannak, ahol a leghatékonyabbak lehetnének.

Ez különösen igaz lehet a 40-es, 50-es korosztályra. Sokuknak rengeteg tapasztalata van, de nehezen fordítják le ezt a mai munkaerőpiac nyelvére.

Lehet, hogy valaki egész életében ügyfelekkel foglalkozott, problémákat oldott meg, kapcsolatokat kezelt, de ha meglát egy modernül megfogalmazott pozíciót, nem ismeri fel, hogy valójában alkalmas lenne rá. Egy részletesebb szakmai profil legalább esélyt adhat arra, hogy ezek a tapasztalatok ne vesszenek el pusztán azért, mert a jelölt nem a megszokott kulcsszavakkal írja le magát.

A munkaerőpiacon sok olyan pályakezdő, pályaváltó vagy hosszabb kihagyás után visszatérő jelölt is van, akinek a valódi erősségei nem mindig látszanak a hagyományos önéletrajzokból és kiválasztási folyamatokból. A Hun-Ter abban segíthet, hogy ne csak a korábbi munkakörök és formális tapasztalatok alapján értékelje a jelölteket, hanem figyelembe vegye a készségeiket, tanulási képességüket, tanulmányaikat, gyakorlati tapasztalataikat és fejlődési potenciáljukat is, így pontosabban azonosíthatók azok a munkakörök és karrierirányok, amelyek valóban illeszkednek hozzájuk.

Az AI már a HR-ben is átvesz vagy támogat bizonyos ismétlődő feladatokat. Ez inkább tehermentesíti a HR-szakembereket és fejvadászokat, vagy hosszabb távon a szerepüket is átírhatja?

Nagyon sok olyan feladat van a kiválasztásban, ami ismétlődő, adminisztratív vagy előszűrés jellegű. Száz önéletrajz áttekintése, információk összevetése, alapvető illeszkedések keresése, ezekben az AI valóban tud segíteni.

A kiválasztás lényegi része viszont továbbra is emberi folyamat. A személyes beszélgetés, a bizalom, a motiváció megértése, a szervezeti illeszkedés megítélése, a vezetői benyomás nem váltható ki teljesen.

Ha az AI elvégzi a gépiesebb feladatok egy részét, akkor a HR-esnek több ideje marad arra, ami ebben a munkában igazán emberi: az emberekre, a fejlesztésre, a szervezet építésére, a jó döntések előkészítésére. Az AI valódi értékét ugyanakkor nemcsak abban kell majd mérnünk, hogy mennyivel gyorsabbá vagy egyszerűbbé teszi az adminisztrációt. Sokkal fontosabb kérdés, hogy segít-e több releváns jelöltet felismerni, javul-e a kiválasztási döntések minősége, és hosszabb távon hogyan alakul a munkavállalók beválása, elégedettsége és megtartása. Ezekre a kérdésekre nem technológiai ígéretek, hanem a pilotok, a valós működési tapasztalatok és a következetes mérések adhatnak választ. A célunk nem az, hogy a technológia döntsön az emberekről, hanem hogy az emberek jobb információk alapján hozhassanak döntéseket egymásról és a közös munkáról.

A cikk megjelenését a Hun-Ter App Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio/Kaiser Ákos