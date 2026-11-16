Reagált a KSH a szegénységi adatok kritikájára: "az adatbázis megbízható, szorzószámokat nem alkalmaztunk"

Előző hétfőn jelent meg egy cikkünk, amely a KSH jövedelmi szegénységi mutatójának alapjául szolgáló adatbázis furcsaságaira hívta fel a figyelmet. Ebben három jelenséget mutattunk be:
- a családtámogatásban részesülők aránya egyetlen évben drasztikusan visszaesett,
- a vállalkozói jövedelemmel rendelkezők számának alakulása nagy mértékben elvált a működő vállalkozások számától,
- a háztartások egyes jövedelmei fix mértékben változtak a revízió hatására; a munkanélküliségi ellátása például mindenkinek ugyanannyival nőtt.
Az anomáliákat jelző egyik kutató, Tátrai Annamária ezt úgy kommentálta: "A KSH apróbb hibákat ismert csak el, és azzal érveltek, hogy ezek a hibák nem befolyásolják a szegénységi ráta értékét. Meglátásunk szerint azonban az egész adatbázis megbízhatatlan."
Minderről kérdéseket küldtünk a hivatalnak, akik részletes válasszal szolgáltak a jelenségek keletkezésének okairól. Azt is fenntartják, hogy az adatbázis megbízható és alkalmas az életszínvonal kutatására.
Nézzük az indoklásokat!
1. Családtámogatások: kevesebben válaszoltak 2022-ben, de ennek a hatása elhanyagolható
A KSH a családtámogatásban részesülők arányának egy évben történő visszaeséséről azt írta:
A jelenség az adott évre vonatkozó magasabb adathiánnyal magyarázható, 2022-ben a családi pótlékot a szokásosnál jóval alacsonyabb arányban jeleztek a válaszadók az adott évi jövedelmeik megadásakor. A revízió során a hiányzó adatokat ebben az évben a KSH nem pótolta becsléssel.
"Mivel a családi pótlék összege a háztartások teljes jövedelméhez képest viszonylag alacsony, a hiányzó adatok a teljes jövedelem nagyságát kevésbé befolyásolták, ugyanakkor érdemben hatottak a támogatásban részesülőként azonosított háztartások arányára ebben az egy évben." Ehhez azt is hozzátették, hogy ha kipótolták volna a hiányzó adatokat, akkor az előzetes kalkulációik szerint kb. 12 háztartás besorolása változott volna összesen, és ők a jövedelmi szegénységi küszöb felé kerültek volna. "Ugyanakkor a KSH vizsgálja az esetleges adatrevízió lehetőségét" – zárták a fenti ábrán látható törésre adott válaszukat.
A válasz arra nem igazán jelent magyarázatot, hogy még ha 2022-ben be is zuhant a válaszadási hajlandóság, akkor a revízió előtt miért nem esett vissza a családtámogatásban részesülők aránya, miért csak a felülvizsgálat után jelentkezett a törés az idősorban.
A revízió előtti adatsor ráadásul sokkal konzisztensebbnek tűnik a valósággal, hiszen a kérdéses évben nem hozott az előző kormány olyan változást a családtámogatási rendszerben, ami egy ilyen drasztikus visszaesést indokolna. Ezért sokkal inkább kiugró érték (outlier) a felülvizsgálat utáni adat, mint az azelőtti – így valóban kifejezetten indokolt egy újabb revízió.
2. Vállalkozói jövedelmek: almát körtével?
A vállalkozói jövedelemmel rendelkezők és a magukat vállalkozónak vallók száma azért térhet el, mert a két mutató másból indul ki és mást mér: előbbi jövedelemforráson, utóbbi önbesoroláson alapul
– indokolta a lenti ábrán kék és zöld vonallal jelölt számsor eltérését a hivatal. "Vállalkozói jövedelemmel olyan személyek is rendelkezhetnek, akik saját megítélésük szerint nem vállalkozók. A vállalkozói jövedelem megléte ugyanis önmagában nem jelent aktív vállalkozói státuszt, és nem feltétlenül kapcsolódik egy működő vállalkozás folyamatos tevékenységéhez. A két adat között ezért nem várható szoros egyezés. A kérdéses adatok közvetlenül az adatszolgáltatóktól származnak, a KSH azokat a válaszadók által megadott információk alapján dolgozza fel. 2014–2017 között e téren nem történt módszertani változás."
3. Szorzószámok: nem alkalmaztak ilyet
Arról is érdeklődtünk a hivatalnál, hogy hogyan lehetséges, hogy a felülvizsgálat előtti állapothoz képest az adatbázis szerint mindenkinek 30,7 százalékkal nőtt a munkanélküliségi ellátása (már aki kapott ilyet). Olyan jövedelemtípus is volt, ami nem minden felmérésben résztvevőnél, de jelentős részüknél változott azonos mértékben: 2021-ben például az alkalmazottak 14 százaléka egységesen 14,2 százalékkal kevesebbet, másik 14 százaléka 25 százalékkal kevesebbet keresett a revízió után.
"A felülvizsgálat nem a korábban publikált, végleges adatállományok utólagos módosítását jelentette, hanem a nyers adatok korszerűsített módszertan szerinti újbóli feldolgozását" – írta a KSH.
A kutatók által azonosított ismétlődő szorzók és matematikai mintázatok a jövedelmi adatok feldolgozásának egymásra épülő lépései során alakulhattak ki, a KSH nem alkalmazott ilyen szorzószámokat.
Első példaként a munkanélküli ellátások bruttósításának pontatlanságát említették, amit korrigáltak. Ennek következtében "egységesen 1,307306 értékű eltérés jelent meg, anélkül, hogy direkt szorzószámot alkalmaztunk volna." A kérdőívben ugyanis nettóra kérdeznek rá, és a hivatal számítja a bruttó jövedelmet, állításuk szerint ezen a számítási módon változtattak. Hangsúlyozták, hogy "ugyanakkor a nettó munkanélküli ellátások esetében nem történt változás, az értékek megegyeznek a revízió előtti értékekkel. Mivel a relatív jövedelmi szegénységi mutató számítása a nettó jövedelmen alapul, a bruttósítási eljárás korrekciója a mutató értékét nem befolyásolta."
Második példaként a lenti ábrán is látható folyamatot említették, vagyis hogy "a revízió során a hiányzó jövedelmi adatokat a korábbinál kisebb, homogénebb háztartási csoportok alapján pótoltuk."
- Az ábra szerint tehát az történt, hogy a revízió előtt, ha például a nyugdíjasok nem válaszoltak arra az adatfelvétel során, mennyi nyugdíjban részesülnek, akkor az adat pótlásaként egységesen az országos nyugdíjmediánt írta be a hivatal.
- A revízió után ehelyett több, kisebb csoportra bontották a nem válaszolókat, és ezeknek a csoportoknak más-más bért írtak be – így alakult ki, hogy egyes csoportoknál egységesen módosultak a nyugdíjból származó jövedelmek.
Ezek a módszerek valóban alkalmasak arra, hogy hatásukra egységes arányban változzon egy-egy csoport bére, az ilyen változások kiterjedtségét figyelembe véve azonban a fenti 2 példa még nem tűnik elegendő magyarázatnak. A kutatók által szemléltetésként használt 2021-es adatok esetében ugyanis az alkalmazotti jövedelmet keresők 65, az öregségi nyugdíjban részesülők 68, a családtámogatásokban részesülők 65 százalékánál lehetett megkapni szorzással a revízió utáni értéket – meglepő lenne, ha ilyen nagyságrendben nem válaszoltak volna az adatfelvétel során megkérdezettek.
Bizalmi válság
A KSH válaszai tehát több, a kutatók által jelzett furcsaságra legalább részben magyarázatot adnak, ugyanakkor nem oszlatnak el minden kételyt az adatbázis megbízhatóságával kapcsolatban. A kutatók szerint a probléma már túlmutat az egyes adathibákon: bizalmi válság alakult ki.
"Transzparens szakmai párbeszédet szeretnénk, a bizalom ugyanis csak akkor állítható helyre, ha a hivatal a Nyugat-Európában több országban bevett gyakorlatként működő rendszert vezet be" – írták még a KSH által szervezett háttérbeszélgetés után a kutatók. Szerintük ehhez hozzáférhetővé kellene tenni az adatjavítások és a hiányzó értékek pótlásának részletes dokumentációját, illetve a javítási fájlokat, hogy a külső szakértők is ellenőrizhessék, milyen módosítások történtek, és azok miként hatottak az eredményekre. Mint írták, rálátást szeretnének kapni azokra a folyamatokra – köztük a fájljavításra és az imputációra –, amelyek eddig a színfalak mögött zajlottak.
A KSH ezzel szemben kitart amellett, hogy
A felülvizsgálat célja a jövedelmi adatok minőségének javítása és az adatforrások közötti összhang erősítése volt. Az EU-SILC-adatbázis továbbra is megbízható és megfelelő alapot biztosít a különböző társadalmi csoportok jövedelmi helyzetének, valamint a szociális transzferek jövedelmi egyenlőtlenségekre és szegénységi helyzetre gyakorolt hatásának elemzéséhez.
Címlapkép forrása: Portfolio
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