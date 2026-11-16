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Reagált az NVVH elnöke Orbán Viktor szavaira: kiderült, mi a vagyonvisszaszerzés valódi célja
Gazdaság

Reagált az NVVH elnöke Orbán Viktor szavaira: kiderült, mi a vagyonvisszaszerzés valódi célja

Portfolio
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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Seszták Miklós korábbi miniszterhez köthető büntetőeljárás során. A múlt heti akciókban előkerült, korrupcióra utaló összeget a Magyar Államkincstárban őrzik a jogerős ítéletig - szemlézte Unger Anna interjúját az MTI.

Unger Anna, az NVVH elnöke a Kossuth rádió hétfő reggeli műsorában erősítette meg, hogy a november 12-én és 13-án tartott összehangolt házkutatások során bukkantak a jelentős vagyonra. A nyomozók a legkülönfélébb helyekről – többek között a föld alól, széfekből, raktárakból, sőt még madáretetőből is – gyűjtötték be a bankjegyeket. Mivel az összeg

vélhetően korrupciós bűncselekményből származik, a szakemberek a helyszínen azonnal rögzítették a DNS- és egyéb biológiai nyomokat.

A lefoglalt készpénzt átszámolták, a címleteket és a sorszámokat jegyzőkönyvezték, majd bűnügyi letétként a Magyar Államkincstárba szállították, ahol a sorsát rendező jogerős bírósági ítéletig marad. Unger Anna hangsúlyozta, hogy ez a vagyon nem hagyományos fizikai bűnjel, esetében ugyanis maga a kirívóan nagy összeg és a rejtegetés ténye utal a korrupcióra. A hivatalvezető arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a mostani fejlemények miatt tervezik-e Seszták Miklós vagy más érintettek ismételt kihallgatását.

Reagálva Orbán Viktor korábbi miniszterelnök szavaira – aki szerint a hatósági eljárások végső célpontja ő maga –, az NVVH elnöke egyértelműsítette, hogy a hivatal feladata kizárólag az elmúlt másfél-két évtizedben eltűnt hatalmas közvagyon felkutatása és visszaszerzése az állam számára.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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