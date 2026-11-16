Rejtélyes gravitációs kötélhúzás az űrben: olyat láttak a csillagászok, amire nem volt még példa

A The Astrophysical Journal Letters című folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány a TOI-2535 exobolygó esetét írja le. A csillagászok megfigyelték, hogy az égitestnek van egy rejtett kísérője, amivel gravitációs hatást gyakorolnak egymásra. Ez egyébként egy mintegy 9,7 milliárd éves törpecsillag, ami kicsit kisebb, mint a Nap, és mintegy 100 fényévnyire található a Földtől. Kering körülötte a TOI-2535b, ami a naprendszeri Jupiterhez nagyon hasonló súlyú, ám nagyon közel van a „csillagközi szülőhöz”, mindössze nyolc nap alatt kerüli meg. A megfigyelések alapján vélhetően van legalább egy kísérőbolygója, ezt a kutatók a Szaturnuszhoz hasonlítják a tulajdonságai alapján. A bolygópárosnál imbolygó pályát figyeltek meg, amit a „gravitációs kötélhúzásnak” tulajdonítanak.

Samuel Yee asztrofizikus, az UCLA 51 Pegasi b ösztöndíjasa a ScienceAlertnek jellemezte a látottakat:

Egy lapos rendszerre számítunk, mivel a bolygók egy hasonlóan lapos protoplanetáris korongból alakulnak ki. A TOI-2535 körüli két bolygó kölcsönös dőlésszöge legalább 5 fok, ami nagyobb, mint a legtöbb más, több bolygót tartalmazó bolygórendszeré

– mondta.

A tapasztalt eltűnést így az űrben elfoglalt helyzetüknek és a megfigyelés módjának tudják be. A TOI-2535b jelenlétére először 2019-ben találtak bizonyítékokat. Az elv azon alapul, hogy amikor egy exobolygó vagy más égitest elhalad (tranzitol) a szülőcsillaga előtt, egy kicsit blokkolja a csillag fényét, ami árulkodó fénycsökkenést okoz. A folyamatos megfigyelések során azt szúrták ki, hogy az exobolygó teljesen eltűnt a látómezőből. A kutatók a kapott eredmények alapján 1 millió évre előrejelzést készítettek a várható pályáról, és megállapították, hogy a pályarezonancia megvédi őket attól, hogy elpusztítsák, vagy az űrbe lökjék egymást. A kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy

a jövőben lehetnek olyan égitestek, amik eltűnnek vagy felbukkannak.

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