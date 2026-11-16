7°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében
Rejtélyes gravitációs kötélhúzás az űrben: olyat láttak a csillagászok, amire nem volt még példa
Gazdaság

Rejtélyes gravitációs kötélhúzás az űrben: olyat láttak a csillagászok, amire nem volt még példa

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A csillagászok először figyeltek meg egy eltűnő exobolygót, ami a jó időzítésnek köszönhető – közölte a Science Alert.

A The Astrophysical Journal Letters című folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány a TOI-2535 exobolygó esetét írja le. A csillagászok megfigyelték, hogy az égitestnek van egy rejtett kísérője, amivel gravitációs hatást gyakorolnak egymásra. Ez egyébként egy mintegy 9,7 milliárd éves törpecsillag, ami kicsit kisebb, mint a Nap, és mintegy 100 fényévnyire található a Földtől. Kering körülötte a TOI-2535b, ami a naprendszeri Jupiterhez nagyon hasonló súlyú, ám nagyon közel van a „csillagközi szülőhöz”, mindössze nyolc nap alatt kerüli meg. A megfigyelések alapján vélhetően van legalább egy kísérőbolygója, ezt a kutatók a Szaturnuszhoz hasonlítják a tulajdonságai alapján. A bolygópárosnál imbolygó pályát figyeltek meg, amit a „gravitációs kötélhúzásnak” tulajdonítanak.

Samuel Yee asztrofizikus, az UCLA 51 Pegasi b ösztöndíjasa a ScienceAlertnek jellemezte a látottakat:

Egy lapos rendszerre számítunk, mivel a bolygók egy hasonlóan lapos protoplanetáris korongból alakulnak ki. A TOI-2535 körüli két bolygó kölcsönös dőlésszöge legalább 5 fok, ami nagyobb, mint a legtöbb más, több bolygót tartalmazó bolygórendszeré

– mondta.

Még több Gazdaság

Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében

„Az euró jó kényszerzubbony lehet” - Magyarországnak is fontos útravalót adott a szlovák euró atyja

Áttörés a agykutatásban: egy különleges hang segíthet korunk népbetegségeinél

A tapasztalt eltűnést így az űrben elfoglalt helyzetüknek és a megfigyelés módjának tudják be. A TOI-2535b jelenlétére először 2019-ben találtak bizonyítékokat. Az elv azon alapul, hogy amikor egy exobolygó vagy más égitest elhalad (tranzitol) a szülőcsillaga előtt, egy kicsit blokkolja a csillag fényét, ami árulkodó fénycsökkenést okoz. A folyamatos megfigyelések során azt szúrták ki, hogy az exobolygó teljesen eltűnt a látómezőből. A kutatók a kapott eredmények alapján 1 millió évre előrejelzést készítettek a várható pályáról, és megállapították, hogy a pályarezonancia megvédi őket attól, hogy elpusztítsák, vagy az űrbe lökjék egymást. A kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy

a jövőben lehetnek olyan égitestek, amik eltűnnek vagy felbukkannak.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli látványosság az égen: tűzgömbök tűnhetnek fel Magyarország felett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Évtizedek óta nem látott jelenség terjed a munkaerőpiacon – A fiatalok és a karrierépítők járhatnak a legrosszabbul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility