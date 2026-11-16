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Rendkívüli látványosság az égen: tűzgömbök tűnhetnek fel Magyarország felett
Gazdaság

Rendkívüli látványosság az égen: tűzgömbök tűnhetnek fel Magyarország felett

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Hamarosan megérkezik a Leonidák meteorraj, és az Időkép írása szerint az érdeklődők szerencsével járhatnak.

A Leonidák meteorraj szerdán, a hajnali órákban lesz a leglátványosabb, a csillagászat iránt érdeklődőknek ezt az időpontot ajánlják a megfigyelésre. Ez egyébként a második legismertebb meteorraj a Perseidákat követően. A Leonidák jelenleg egy kevésbé aktív időszakában van, ami azt jelenti, hogy néhány, korábban tapasztalt aktivitástól most elmaradva vélhetően jóval kevesebb meteor fog felizzani a légkörben. Mindez azt jelenti, hogy a várakozások szerint óránként 10-12 villanásra lehet számítani az égbolton.

A jelenség maximum szerdán a hajnali órákban várható, a radiáns november 17-én 23 óra körül kel fel, ezt követően kerül 65 fokos magasságba, ekkor van a legtöbb esély hullócsillagok megfigyelésére. A várakozások szerint akár egy-egy tűzgömb is látható lesz.

Az időjárás adhat aggodalomra okot a megfigyelők számára, mivel a héten az időjárás határozottan felhősen indult az országban. Kedd este a hold már 23 órakor nyugovóra tér, így a fénye nem fogja zavarni a jelenség megfigyelését. Az előrejelzések szerint kedden eleinte felhős lesz az ég, sokáig borongós időjárásra lehet számítani, ám

a szerda hajnali órákra többfelé kitisztul az ég, többfelé felszakadozik a felhőzet, így lehetőség nyílik megtekinteni a Leonidákat.

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