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Rossz hír érkezett Magyarországról: egyre több képzett dolgozót tesznek utcára
Gazdaság

Rossz hír érkezett Magyarországról: egyre több képzett dolgozót tesznek utcára

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Bár Magyarországon évek óta nagyjából 220 ezer fő körül alakul a munkanélküliek száma, a felszín alatt látványos szerkezeti átalakulás zajlik. Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza szerint ma már a tudásintenzív munkakörökből érkező álláskeresők adják a munkanélküliek több mint egyharmadát, míg 2019-ben még csak az ötödét. A szakértő úgy látja, hogy a fizikai munkakörökben kimerültek a tartalékok, az SSC/BSC-szektor növekedése megállt, a vállalati funkciók központosítása pedig csökkenti a fehérgalléros munkaerő iránti igényt. A mesterséges intelligencia hatása egyelőre nem mutatható ki egyértelműen az adatokban, hiszen a kedvezőtlen folyamatok már legalább két éve tartanak. A legfontosabb kérdés szerinte az, hogyan tud alkalmazkodni az oktatás, ha a diplomások száma gyorsabban nő, mint a tudásintenzív állásoké.
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Magyarországon évek óta nagyjából stabil, 220 ezer fő körül mozog a munkanélküliek száma. A felszín alatt azonban látványos szerkezeti átalakulás zajlik, írja Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza.

A tudásintenzív munkakörökből kikerülő álláskeresők ma már a munkanélküliek több mint egyharmadát adják, emeli ki a közgazdász, aki szerint 2019-ben még csak az ötödét adták.

A LinkedInre feltöltött elemzésében hangsúlyozza: a legérdekesebb nem is a szint, hanem a trend: a vezetői és szakértői munkakörökből érkező munkanélküliek aránya az elmúlt években meredeken emelkedett.

Becsey Zsolt szerint

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  • a fizikai munkakörökben kimerültek a munkaerő-tartalékok, miközben a gyártóipar és a kereskedelem hosszú ideig támaszt adott az alacsonyabb képzettségűeknek.
  • Az SSC/BSC-szektor növekedése gyakorlatilag megállt.

  • A regionalizáció, a szervezetek laposodása és a funkciók központosítása csökkenti a helyi fehérgalléros igényt.

  • Gyengébb konjunktúrában és munkaerőhiányos környezetben jellemzően a HR-, marketing-, projekt- és középvezetői pozíciók kerülnek először nyomás alá és csak utána a gyártás.
  • Magyarországon a választás utáni átalakulások érinthették a pénzügyi szektort, illetve az oktatást is.
  • Logikus következtetés lenne, de az AI még nem látszik: az irodai/adminisztrációs állásoknál lehetne leginkább hatása, de ez még nem igazolható az adatokban. A többi munkakörben pedig a kedvezőtlen folyamatok már legalább 2 éve tartanak, tehát nem AI jelenség lehet mögötte, habár az elmúlt 1 évben látott gyorsulásban már ez is szerepet játszhatott.

Talán ez a legfontosabb kérdés Becsey szerint: mi történik, ha a diplomás munkaerő kínálata strukturálisan is gyorsabban nő, mint a tudásintenzív állások száma? Hogyan tud ehhez alkalmazkodni az oktatás és a szakképzés mind minőségében mind kapacitásokban?

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