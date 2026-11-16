Seszták Miklós nem a politikából akart élni, most madáretetőkből és erdőkből ássák elő a pénzét

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Tizenkét ember, nyolc óra, öt pénzszámláló gép – Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint ez mind kellett ahhoz, hogy megszámolják a Seszták Miklós ügyében folytatott nyomozás során lefoglalt készpénzt. A korábbi fejlesztési miniszter szeptember vége óta letartóztatásban van, a nyomozók pedig novemberben erdőkben elásva, gazdasági épületekben, raktárakban, lakóingatlanban és egy eldugott széfben találtak pénzt. A politikus neve sok botránnyal egy mondatban hangzott el, miközben a sporttámogatási tao-rendszer egyik kitalálója, a vizes vébé végrehajtója, de még a felszámolói és végrehajtói piac átalakításában is részt vett. Portré arról a Seszták Miklósról, akiből már a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz sem kér.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteki közleménye forintra, euróra és dollárra pontosan felsorolta, mennyi készpént találtak, amikor Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter ügyében tartottak házkutatásokat:

valamivel több mint 5 milliárd forint, 2,66 millió euró és 1,26 millió dollár, együtt nagyjából 6,5 milliárd forint.

Azt az új korrupcióellenes szuperhatóság nem állította, hogy minden bankjegy a volt miniszteré, vagy hogy a helyszínek mindegyike az ő tulajdona, de saját politikai közössége is Sesztákhoz kötte a lefoglalt vagyontá: Bóka János fideszes frakcióvezető is őt emlegette az Orbán Viktor miniszterelnök által megosztott „le kéne mondani” felütésű videójában.

A most látott összegek, mémalapanyagnak számító madáretetős és erdőben ellásott rejtekhelyeken megtalált pénz fényében különös ízt kap, ahogy a letartóztatásban ülő politikus korábban magyarázta a pénzhez és a közhatalomhoz fűződő viszonyát:

Professzionális politikusnak tartom magam, aki nem a politikából él.

Crédóját akkor a KDNP Hazánk című lapjának 2012-ben mondta el, és az interjúban arról beszélt, hogy két évtized munkájával megteremtette a családja anyagi biztonságát, ezért megengedheti magának, hogy a lelkiismerete szerint politizáljon. A sikeres ügyvéd vállalkozik, keres, aztán a megszerzett függetlenség birtokában szolgálja a közösséget. Legalábbis így mutatta be saját pályájának logikáját.

Seszták felemelkedését sokáig valóban könnyebb volt megérteni egy ügyvédi iroda felől, mint egy választási nagygyűlés színpadáról. Nem ő volt az, akinek minden napra jutott egy országos politikai megfejtése, helyette ügyeket intézett, kapcsolatokat épített, jogszabályokban igazodott el, befektetésekről döntött. Aztán egyszer csak olyan minisztérium élén találta magát, amelyhez az állam legértékesebb vállalatai és legnagyobb megrendelései tartoztak.

A műfüves pálya előtt is labdába rúgott a politikában

Az 1968-ban született Seszták görögkatolikus papi családból érkezett. Édesanyja védőnőként dolgozott, a családban a vallás és a közélet sem számított különleges foglalkozásnak: nagybátyja, Seszták László a rendszerváltás után a KDNP országgyűlési képviselője lett. A későbbi miniszter tehát nem akkor látott először közelről politikust, amikor eldöntötte, hogy maga is az lesz.

Az esztergomi ferences gimnáziumban 1983 és 1987 között tanult, és későbbi visszaemlékezésében a rendszerváltás előtti egyházi iskolát politikai eszmélésének fontos helyszíneként írta le. Így jutott el oda, hogy 1990-ben már segített nagybátyja választási kampányában, egyetemistaként a parlament világába is bejárása lett. A jogi diplomát 1994-ben szerezte meg az ELTE-n, két év ügyvédjelölti munka után önálló ügyvédként folytatta.

A helyi politika nem sokkal később állás helyett inkább második foglalkozássá vált:

hivatalos életrajza szerint 1994-től külsős bizottsági tagként dolgozott Kisvárdán, 1998-ban bekerült a képviselő-testületbe, ahol 2014-ig maradt.

A megyei közgyűlésnek 2002 és 2010 között volt tagja, gazdasági és vagyonügyekkel foglalkozó bizottságot is vezetett. Mire országos politikus lett, már hosszú ideje ugyanazokkal az önkormányzati, ingatlanos és vállalkozói ügyekkel találkozott, amelyekből később a befolyása jelentős része összeállt.

A kereszténydemokrata családi háttér közben nem akadályozta abban, hogy a Fidesz helyi szervezésében is fontos szerepet kapjon. 2008. novemberi számában a kisvárdai újság a Fidesz választókerületi elnökeként, városi és megyei képviselőként mutatta be, amikor Bibliáról szóló rendezvényt szervezett. A vendégek között ott volt a később miniszterré váló Balog Zoltán református mellett Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök is ott volt. Seszták ekkorra a helyi politika, az egyházi kapcsolatok és az országos jobboldali hálózat között egyaránt otthonosan mozgott.

Egy évvel később már sokkal kézzelfoghatóbb dolgot adott a városnak: a később a Fidesz-KDNP kormányzásának emblematikus jelképévé váló műfüves pályát.

A Somogyi Rezső Általános Iskola többmilliós ajándékáról a helyi lap címlapon számolt be. Sesztákot szülőként és adományozóként mutatták be, az avatáson pedig Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság akkori elnöke is megjelent. A szalag körül ott volt az iskola, a városvezetés, a sportvezetés és az üzletember-politikus.

A politikai fordulat 2010-ben jött el, amikor Seszták bekerült az Országgyűlésbe, Kisvárdán pedig az addigi polgármestert, Oláh Albertet az a Leleszi Tibor váltotta, akit a most letartózásba került exminiszter közeli embereként emlegettek. Oláh később az Indexnek arról beszélt, hogy Seszták elárulta őt. A most letartóztatásban ülő politikus akkor azt mondta, hogy egyszerűbb volt a történet: a párt más jelölt mellett döntött, ő pedig ezt a jelöltet támogatta. A sértett előd és a fegyelmezett pártpolitikus magyarázata ugyanarra a helyi hatalomváltásra vonatkozott.

A Magyar Narancs későbbi portréjában megszólaló egykori városházi szereplők szerint a valódi döntési központ nem feltétlenül a polgármester irodájában volt. Sesztákhoz futottak be ügyek, vállalkozók, fejlesztési elképzelések, ezért aztán előfordult, hogy a polgármesternek küldött kérdésekre is ő válaszolt. A kisvárdai erős ember szerepe tehát hamarabb kialakult, mint hogy a miniszteri kinevezés országosan is ismertté tette volna.

Budapesten közben gyorsan lépett előre: 2010 decemberében a KDNP alelnökévé választották, Rétvári Bencével együtt a pártvezetés új, fiatalabb szereplői közé került. A parlamentben a jogi és gazdasági háttérmunkában találta meg a helyét, és már korán a sporttámogatások rendszerét alapjaiban átalakító, 2011-es tao-szabályozás egyik előterjesztője volt. Országos ismertséghez nem kellett minden este a televízióban szerepelni, ha az ember olyan jogszabályhoz nyúlt hozzá, amely később milliárdokat mozgatott.

A sporthoz személyes bejáratot is épített, amikor 2011-ben a Magyar Sakkszövetség elnöki posztjára jelentkezett. Az Origónak adott interjújában nem próbálta sakkzseninek eladni magát: arról beszélt, hogyan lehetne láthatóbbá tenni a sportágat, támogatókat bevonni, az iskolákhoz közelebb vinni a sakkot. Már a megválasztása előtt egyeztetett Borkai Zsolttal, a MOB elnökével. A sportvezetői ajánlat lényege ugyanaz volt, mint a helyi politikában: ismerem az embereket, tudom, hol kell kopogtatni, megpróbálok forrást szerezni.

Sinka Brigitta sakkmester sakkozik Schmitt Pál köztársasági elnökkel (b), miután átvette a Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetést a Sándor-palotában. Középen Seszták Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke, a Magyar Sakkszövetség elnöke. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos.

A botrányok nem állították meg a kinevezését

Seszták neve 2013 elején került be igazán az országos gazdasági hírekbe, amikor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szélessávú internetes pályázatán öt, feltűnően hasonló hátterű cég összesen 12,5 milliárd forintot nyert. A vállalkozásokat ugyanazon a napon alapították, azonos, félmillió forintos jegyzett tőkével, ugyanarra a címre, részben átfedő tulajdonosi körrel. A sajtó által akkor bemutatott kapcsolati lánc két nyertese az Enternethez vezetett, amelynek felügyelőbizottságában Seszták korábban helyet foglalt.

A politikus tagadta, hogy offshore ügyletei lennének, és azt is, hogy közbenjárt volna a pályázaton, míg a fejlesztési ügynökség szintén visszautasította az offshore hátterű pályázókról szóló állításokat.

Seszták magyarázata szerint az Enternethez ügyvédi munka kötötte, a felügyelőbizottsági tisztségéről pedig már lemondott. A közpénzre pályázó vállalkozások és a kormánypárti képviselő közötti kapcsolat ettől még hír maradt, de ahhoz mindez kevés volt, hogy tartósan kiessen a magas politikai pozíciókból.

Kisvárdán egy másik történet azt mutatta meg, milyen nehéz elválasztani a közösségi szerepet a családi üzleti környezetétől: az Index 2013 márciusában arról írt, hogy Seszták felesége és egyik ismerőse megvásárolta a korábbi Tigáz-irodát, amelyben helyet kapott az új járási hivatal. A politikus a hivatal elhelyezésének előkészítésében is részt vett, majd a hivatalos magyarázat szerint az állam nem fizetett bérleti díjat. A kérdés mégis adta magát: amikor a miniszter a köz érdekében helyet keres az államnak, tényleg nincs olyan iroda, ami nem a családjához köthető?

Orbán Viktor akkori miniszterelnök mindenesetre nem úgy értékelte a helyzetet, hogy Sesztákot jobb volna távol tartani az állami gazdaságtól vagy a rivaldafénytől.

2014. június 6-án nemzeti fejlesztési miniszter lett.

Ekkor Simicska Lajos – éppen a holdudvarból kiszoruló Fidesz-alapító és -fenntartó oligarcha – emberét, Németh Lászlónét váltotta, és egyből az állami vállalatok, a közlekedés, az energetika és az állami vagyon körüli döntések közelébe került.

A kinevezés politikai jelentőségét a korabeli sajtó éppen Németh Lászlóné eltávolítása miatt az Orbán–Simicska-viszony átalakulásában is kereste, de az időrend itt lényeges: 2014 nyarán még nem történt meg a 2015. februári G-napként hírhedtté vált nyílt szakítás. Seszták a feszültség növekedése közben a Figyelőnek azt mondta a kinevezése után, hogy nem tárgyal Simicskával, nem ez a feladata.

A miniszterként adott első interjúiban üzleti szemléletű vezetőként mutatta be magát: vezetőcserékről, szerződések felülvizsgálatáról, állami tulajdonszerzésről beszélt, míg a Főgáz átszervezése, az energetikai érdekeltségek és az állami cégek működése szerepelt a feladatlistán. Noha ahogy fent bemutattuk, gyakorlatilag egész felnőtt életében a politikai közegben mozgott, a Magyar Hírlapnak azt hangsúlyozta

a piacról érkezik, és nem egyszerűen államosításban, hanem tulajdonosi döntésekben gondolkodik.

Alig telt el néhány hét, és a korábbi ügyvédi munkája utolérte: az Index 2014 júniusában arról írt, hogy a kétezres évek elején kisvárdai címekre százszámra jegyeztek be később eltűnt vagy problémássá vált vállalkozásokat, sokszor orosz és ukrán tulajdonosokkal. Az átnézett cégiratokban Seszták ügyvédként szerepelt. Bár a történet „cégtemetőként” került be a nyilvánosságba, a miniszterelnök kitartott mellette, „elvitte Bicskéig.”

Seszták a 168 Órának adott interjúban azt mondta,

a külföldi ügyfeleknek egy hálózatos értékesítési rendszerhez kellett magyar cég. Ügyvédként a bejegyzést intézte, a vállalkozások későbbi működésére nem volt rálátása.

Bár az érvelése annyiban megállt, hogy ha valaki ügyvédként létrehoz egy társaságot, még nem felel minden későbbi döntéséért, de hamar kiderült, hogy jelentős pénzügyi kapcsolata is volt a külföldi cégek temetőjével: az Átlátszó 2015 februárjában dokumentumokkal igazolva feltárta, hogy az ügyben érintett Ramiris cégcsoport 2010 és 2013 között mintegy 200 millió forintnyi kölcsönt folyósított a politikushoz, illetve feleségéhez kapcsolódó vállalkozásoknak.

Élmény szegénynegyedből tanulta meg Kisvárda, mit jelent, ha van egy minisztere

A miniszteri évek alatt Kisvárda országos figyelmet kapott nem pusztán Seszták botrányai miatt, hanem az egészen szürreális fejlesztések, sportlétesítmények, turisztikai tervek miatt. Ekkoriban már egyre nehezebb lett úgy beszélni a városról, hogy a politikus neve ne hangozzon el, így kezdtek el Seszták-cityként hivatkozni rá. 2015 végén a miniszter külön biztost is kinevezett a Záhony–Kisvárda térség fejlesztésével összefüggő feladatokra, így ezzel a helyi ügyeknek ekkor már nem csupán parlamenti képviselőjük volt, hanem minisztériumi szervezeti hátterük is.

A támogatásokhoz közben ingatlanügyek társultak: az Átlátszó 2016-ban a kisvárdai Bagolyvár történetét tárta fel, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 374 millió forintért vett meg egy önkormányzati ingatlant, de az összegből 350 milliót meghatározott felújításra kellett volna fordítani. A vételárat ezért félrevezető volna egyszerűen az épület szabadon elkölthető ellenértékének tekinteni. A lap a határidők, a teljesítés és a pénz visszakövetelésének elmaradása körüli kérdéseket vizsgálta, valamint a környékbeli üzleti érdekeltségeket.

A történetben az állami vásárló az ő miniszteri felügyelete alatt állt, a helyszín pedig Seszták helyi politikai kiskirályságának központja volt.

A futball ennél látványosabban mutatta meg a város új helyzetét, mive a kisvárdai stadion fejlesztésének eredeti kerete és végső léptéke között nagyságrendi különbség alakult ki: a kezdeti 120 milliós elképzelésből többszöri bővítéssel közel 2,5 milliárdos beruházás lett. A 2018-as nyitómérkőzésen a Ferencváros ellen játszottak, szolíd harmadház előtt. Eközben az építkezés lezárása egyáltalán nem ment ünnepélyesen: a műszaki átadás körüli problémák után az önkormányzat felmondta a kivitelező szerződését.

A Kisvárda FC labdarúgócsapatának stadionja, a kisvárdai Várkert Stadion az avatás napján, 2018. augusztus 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt.

Seszták országos sportfeladatot is kapott: a 2017-es vizes világbajnokság szervezőbizottságának elnöke és kormánybiztosa lett. A beruházásokat azzal védte, hogy a létesítmények a versenyek után is az országot szolgálják. De a sikerkommunikációnak hamar betett, hogy a számlák és elszámolások körül évekig tartó jogi huzavona lett. A rendezvény több mint százmilliárd forintba került, a Seszták minisztériuma által felügyelt Bp2017 Nonprofit Kft. pénzügyeit pedig Balogh Sándor irányította. A Magyar Afrika Társaság vezetőjeként és Bártfai-Mager Andrea korábbi férjeként is ismert üzletember saját ismerőseinek és érdekeltségeinek is juttatott megbízásokat, de Seszták környezetének is jutott üzlet: a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, ahol a miniszter lánya akkoriban gyakornokoskodott, mintegy 140 millió forintot kereshetett a közbeszerzésekhez kapcsolódó munkákon kifejezetten magas százalékokért.

Baloghot 2019 vége óta körözik költségvetési csalás és befolyás vásárlása miatt, 2025 decemberében pedig pénzmosás miatt is elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Saját cégeinek működésével összefüggésben több mint 587 millió forintos költségvetési kárral gyanúsították, egy másik ügyben pedig azzal vádolták, hogy pénzért szerzett hatósági információkat az ellene folyó vizsgálatokról. Utóbbi eljárásban három vádlott-társát már elítélték, ő azonban addigra Dubajba távozott. A büntetőügyei nem azonosak a vébé elszámolásával vagy Seszták mostani gyanúsításával. A miniszter által felügyelt szervezőcég pénzügyeit mindenesetre olyan emberre bízták, akit azóta is keresnek a hatóságok.

A nem olyan vékonyan fogó tollal írt vagyonnyilatkozatok

Az anyagi függetlenségről szóló korábbi önjellemzés mellé a vagyonnyilatkozatok is adtak számokat: a 2017-ben Seszták az előző évre közel 61 millió forint ügyvédi jövedelmet tüntetett fel, banki megtakarítása pedig megközelítette a 265 milliót. A nyilatkozatában ügyvédi irodai és autókereskedő céges érdekeltség is szerepelt, vagyis a miniszteri fizetés mellett tehát jelentős üzleti háttér maradt látható, amivel az egyik leggazdagabb politikusnak számított.

2018-ban Seszták kimaradt az új Orbán-kormányból, és nem egyszerűen más ült a székébe: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot megszüntették, feladatainak fontos részei Palkovics László innovációs és technológiai tárcájához, illetve Bártfai-Mager Andrea állami vagyonért felelős miniszterhez kerültek.

A távozásból nem lett politikai nyugdíj, mert 2018 májusától a határon átnyúló, Kárpát-medencei gazdasági és turisztikai fejlesztések kormánybiztosa lett, megbízatását 2020-ban újabb két évre meghosszabbították.

Hiába szorult ezzel kissé háttérbe, a vagyonosodása, üzleti ügyei újra és újra felbukkantak a sajtóban: 2019-ben a felesége kisvárdai turisztikai vállalkozásáról, a Bab-Lakhoz kapcsolódó érdekeltségekről írt a sajtó. Különösen visszásnak állították be, hogy a turizmus fejlesztéséért dolgozó kormánybiztos családja turisztikai üzletet működtetett.

Miniszterség ment, Kisvárda maradt

A Direkt36 2021-ben írt aztán arról, hogy a felszámolói piac újraosztásában is szerepe volt, miután a 2020-as pályázat nyertesei között számos kormányközeli kapcsolatú szereplőt azonosítottak.

Egy pályázó a lapnak azt állította, hogy a minisztériumban Seszták interjúztatta.

A volt miniszter neve tehát egy olyan piacon bukkant fel, ahol a belépés állami döntésen múlt, a megbízások pedig értékes vállalati vagyonok sorsát befolyásolhatták.

De a várdai fejlesztéseknek se eleje, se vége, mind közül kiemelkedik a Cinemaqua névre keresztelt élménypark, ahol mozis díszleteket építettek fel, de filmeket nem forgattak. Közülük is a legemblematikusabb az élményszegénynegyed nevű műváros.

A választók előtt sokáig nem látszott kifáradni: 2022-ben a kisvárdai központú választókerületben 65,31 százalékkal nyert, több mint 31 ezer szavazatot kapott. Ellenfele, Tóth Viktor 26,13 százalékon végzett. Seszták már négy éve nem volt miniszter, botrányok sorjáztak körülötte, Kisvárda egy-egy ügy miatt rendszeresen bekerült a sajtóban, de a helyi politikai fölényéből ez keveset vett el. A város futballcsapata ugyanebben az évben bajnoki ezüstérmet szerzett.

A nyilvánosságban néha nem összeférhetetlennek tűnő pályázatok, támogatások miatt, hanem egészen másféle történettel jelent meg: 2023-ban például azért került a hírekbe, mert egy családi rendezvényen gyerekeknek átadott ajándékcsomagokban vodka is volt. A védekezés szerint a csomagokat a támogató állította össze, ő csak átadta őket.

A ferenceseknek adott 2024-es interjújában még a régi iskola, a személyes kötődés és a segítségnyújtás volt a története narratívája. Ugyanakkor egykori gimnáziuma új szárnyának átadásakor arról is szót ejtett, hogy miniszterként maga egyengette az állami támogatás útját.

A 2024 végi állapotot rögzítő vagyonnyilatkozatában már 592 millió forint állampapír, 150 milliós befektetés és 19 millió forint készpénz szerepelt, további megtakarítások mellett, tehát a nyilvánosan bevallott vagyona önmagában is jelentős volt.

A most lefoglalt erdei és széfben rejtegetett készpénzt ugyanakkor nem lehet egyszerűen ezen összeg mellé tenni, és a különbségből bűnügyi következtetést levonni: a nyomozásnak kell tisztáznia a pénz tulajdonosát, eredetét és útját.

Élete első választási vereségét 2026. április 12-én szenvedte el: Dicső Viktória 50,31 százalékkal megnyerte a választókerületet, Seszták 43,91 százalékon végzett. Közel 24 és fél ezer szavazó így is rá voksolt, de a korábbi biztos egyéni mandátum elveszett. Az Országgyűlésbe végül listáról jutott be.

Seszták Miklós, a KDNP képviselője felszólal a Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 7-én. A fotó forrása: MTI/Purger Tamás.

Most nem a régi újságcikkeket vizsgálják

Azt ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi büntetőeljárás nem a Seszták neve mellett korábban megjelent történetek közös gyűjtőhelye. A cégbejegyzések, az internetes pályázatok, a kisvárdai ingatlanügyek vagy a felszámolói piac körüli feltárások nem tekinthetők automatikusan a mostani gyanúsítás részeinek.

A Központi Nyomozó Főügyészség idén május 15-én egy egészen másik ügyben rendelt el önálló korrupciós nyomozást: a Volánbusz gyanús beszerzései miatt. A tájékoztatás szerint hűtlen kezelés, pénzmosás és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés történt, amikor 2015 és 2018 között több száz használt busz és egy kecskeméti székház túlárazott megvásárlásával mintegy 10 milliárd forintos kárt okoztak az állami Volán-társaságoknak. A hatóságok állítása szerint az így megszerzett illegális hasznot közvetítő cégeken és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül ingatlanberuházásokba, luxusautókba és milliárdos készpénzfelvételekbe forgatták vissza, miközben egyes döntéshozókat korrupciós pénzekkel vesztegettek meg.

Az ügyészség így összesen három ügyben nyomoz Seszták után:

A gyanú szerint Seszták és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől. A közlekedési vállalat felett az MNV gyakorolta a tulajdonosi jogokat, az MNV pedig a miniszter felügyelete alá tartozott.

Egy építőipari cégcsoport az ügyészség szerint az állami megrendelésekért cserébe a szerződéses díjak tíz százalékát ígérte vissza Sesztáknak. A közlés szerint több mint egymilliárd forint jutott el hozzá.

A harmadik állítás uszoda- és tornaterem-beruházásokhoz kapcsolódik: a Nemzeti Sportközpontok projektjeiben érdekelt cég képviselőjétől mintegy 270 millió forintot kaphatott. A nyomozás hivatali vesztegetés elfogadása és más vesztegetési bűncselekmények gyanújáról szól; ezek az ügyészség állításai, nem bíróság által megállapított tények.

Seszták tagadta a bűncselekmények elkövetését, a gyanút teljesen alaptalannak nevezte. A 24.hu-nak szeptember végén adott interjújában arról beszélt, hogy nem tudja, milyen bizonyítékokra építik az ügyet, jogászként arra gondol, hogy valakivel vádalkut köthettek. Képviselői mandátumáról akkor nem akart lemondani. A korábbi botrányokhoz hasonlóan ezúttal is azt állította, hogy a róla kialakított történet nem felel meg a valóságnak.

De végül az interjúja napján felfüggesztették a mentelmi jogát, majd őrizetbe vették, amiről akkor elterelte a figyelmet, hogy Hankó Balázs kulturális exminisztert is ekkor gyűjtötték be a hatóságok, aki sokkal nagyobb showt csinált maga körül, mint a csendben bevonuló Seszták.

A bíróság szeptember 30-án elrendelte a letartóztatását, október végén pedig 2027. január 30-ig meghosszabbította azt. A döntéseknél az eljárás befolyásolásának veszélye, később a szökés és elrejtőzés kockázata is szerepet kapott, az óvadék melletti szabadlábra helyezést nem engedélyezték.

Ekkor egy egészen szürreális történet kezdett el keringeni arról, hogy a Sesztákhoz tartozó helyszíneken 9 milliárd forintot találtak sporttáskákban és széfekben. Később aztán arról volt szó, hogy üres páncélszekrények mellett jeleztek a keresőkutyák, amit ügyvédje kizáratott volna a bizonyítékok közül, míg az NVHH kitartott amellett, hogy az igenis felhasználható.

Így jutottunk el oda a b-kategóriás maffiafilmeket idéző valóságig: november 12-én és 13-án megjelentek a nyomozók a budapesti, Pest, Békés és Nógrád megyei helyszíneken, hogy erdőkben elásott, raktárakban, széfekben, lakóingatlanokban, valamint egy madáretetőben elrejtett 6,5 milliárdos készpénzekről számoljanak be.

A honlapján Sesztákot a mai napig politikai fogolyként felsoroló Fidesz viszont ezután már elengedte a kezét és megtagadta. November 14-én Latorcai Csaba fegyelmi eljárást és a párttagság felfüggesztését kezdeményezte, Rétvári Bence KDNP-s és Bóka János fideszes frakcióvezetők a mandátuma visszaadását kérték tőle.

A 2012-es önjellemzés szerint az anyagi függetlenség tette lehetővé, hogy a lelkiismerete szerint politizáljon. Tizennégy évvel később a nyomozóknak pénzmozgásokból, közvetítői kapcsolatokból és lefoglalt készpénzből kell megállapítaniuk, milyen és honnan származó anyagiak adták meg neki a szabadság szárnyait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila