Súlyos figyelmeztetést adtak ki: veszélybe kerülhet az európai élelmiszerellátás

A világ népessége 2050-re várhatóan megközelíti a 9,7 milliárd főt, ami soha nem látott nyomást helyez a globális élelmiszer-ellátásra. A legfrissebb, 2026-os OECD- és FAO-jelentések rámutatnak, hogy a húsfogyasztás továbbra is emelkedik, a növekedés motorja pedig egyértelműen a baromfihús - írja az AVEC elnöke. Az iparág az elmúlt években sikeresen alkalmazkodott a kihívásokhoz, így a helyi ellátási láncok globális piacokká nőtték ki magukat, a termelésben pedig mindennapossá vált az automatizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása.

Oplaat hozzáteszi: miközben a világgazdaság szinte minden szektorától – az autóipartól kezdve az építőiparig – a hatékonyság növelését várják el, az európai baromfiágazat paradox helyzetbe került.

A brüsszeli döntéshozatal és a különböző civil szervezetek nyomása miatt a kontinens termelőinek éppen vissza kellene fogniuk a kapacitásaikat.

Pedig Európában adott a kereslet, a szakértelem és a technológia is, a kérdés csupán az, hogy a jelenlegi szabályozási környezet engedi-e ezeket érvényesülni.

Komoly problémát jelent az egyenlőtlen piaci verseny is. Bár az Európai Unió teljes baromfihús-fogyasztásának csupán a 9 százalékát teszi ki az import, a legértékesebb húsrésznek számító mellfilé esetében ez az arány már eléri a 25-30 százalékot. Ezek a harmadik országokból származó termékek gyakran az uniósnál jóval enyhébb előírások mellett készülnek. Az elnök leszögezte:

Az európai termelők védelmében elengedhetetlen a kölcsönösség elvének szigorú alkalmazása.

Erre jó példa volt, amikor az Európai Bizottság korábban felfüggesztette a brazil baromfihús behozatalát az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó szabályok megsértése miatt.

A 2050-es kihívásokra tekintve nem az a kérdés, hogy Európának szüksége van-e erős baromfiágazatra, hiszen ez egyértelmű - véli az elnök. A valódi dilemma inkább az, hogy a döntéshozók hajlandóak-e megteremteni ehhez a megfelelő feltételeket. Nem lehet ugyanis az európai gazdáktól egyszerre elvárni az élelmezésbiztonság garantálását, a fenntarthatóságot, az állatjólét javítását és a közegészségügy védelmét, ha közben adminisztratív és piaci akadályokkal lehetetlenítik el a beruházásaikat és a mindennapi termelésüket - áll a véleménycikkben.

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