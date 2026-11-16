Távozik a Sándor-palota főigazgatója, akit még Sulyok Tamás nevezett ki

A most leköszönő szakembert még az előző államfő, Sulyok Tamás nevezte ki a hivatal élére két évvel ezelőtt, 2024 decemberében. A Sándor-palotához 2024 szeptemberében csatlakozott külügyi igazgatóként, rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangban. Timár korábban a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi területén szolgált főhadnagyként, később pedig a diplomáciában tevékenykedett.

Főigazgatóként az elmúlt időszakban ő felelt a Köztársasági Elnöki Hivatal jogszerű és hatékony működéséért.

Ellátta továbbá az intézmény hivatalos képviseletét, valamint gyakorolta az alapvető munkáltatói jogköröket. Munkáját a Főigazgatói Kabinet támogatta, amely elsősorban szakpolitikai elemzések készítésével, illetve az államfői tevékenységgel kapcsolatos visszajelzések kiértékelésével segítette a vezetés munkáját.

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