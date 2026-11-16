6°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Távozik a Sándor-palota főigazgatója, akit még Sulyok Tamás nevezett ki
Gazdaság

Távozik a Sándor-palota főigazgatója, akit még Sulyok Tamás nevezett ki

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közös megegyezéssel, hétfői hatállyal távozik posztjáról Timár István Szilveszter, a Sándor-palota főigazgatója. A Magyar Közlönyben közzétett határozat értelmében Baka András köztársasági elnök vonta vissza a hivatalvezető megbízatását, amelyet saját hivatalba lépésekor még ő maga erősített meg - írta a Telex.

A most leköszönő szakembert még az előző államfő, Sulyok Tamás nevezte ki a hivatal élére két évvel ezelőtt, 2024 decemberében. A Sándor-palotához 2024 szeptemberében csatlakozott külügyi igazgatóként, rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangban. Timár korábban a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi területén szolgált főhadnagyként, később pedig a diplomáciában tevékenykedett.

Főigazgatóként az elmúlt időszakban ő felelt a Köztársasági Elnöki Hivatal jogszerű és hatékony működéséért.

Ellátta továbbá az intézmény hivatalos képviseletét, valamint gyakorolta az alapvető munkáltatói jogköröket. Munkáját a Főigazgatói Kabinet támogatta, amely elsősorban szakpolitikai elemzések készítésével, illetve az államfői tevékenységgel kapcsolatos visszajelzések kiértékelésével segítette a vezetés munkáját.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: a parlament a 2027-es költségvetésről vitázik, Magyar Péter lemondásra szólította fel a fideszeseket

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Alphabet A - kereskedés

Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tiltást vezet be a Tisza-kormány a magyar határon: nem lehet többé titokban nagy mennyiségű készpénzt rejtegetni
Kimondta Zsiday Viktor: olyan gazdasági pánik közelít, amiben az állampapír lesz a legjobb befektetés
Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility