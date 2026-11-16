Tény vagy városi legenda? Az árak elszállását kockáztatjuk, ha bevezetjük az eurót?

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Ha egy ország az euróbevezetés útjára lép, akkor az elsődleges félelem arra szokott vonatkozni, hogy emelkednek majd a fogyasztói árak. A felmérésekben rendre megjelenik ez ellenérvként a társadalom részéről. A korábbi csatlakozások azonban nem igazolják ezt, legfeljebb átmeneti és nagyon mérsékelt inflációs többletet okoz az euróra váltás. Tartósan sokkal inkább a gazdasági fejlődés tudja emelni az általános árszínvonalat is. Ráadásul Magyarországon már most is magas az árszínvonal az uniós átlaghoz viszonyítva, más országok sokkal nagyobb lemaradás mellett váltottak euróra.

Sokan félnek az infláció megugrásától

Amikor szóba kerül az euró bevezetése, akkor jellemzően két téma köré szoktak csoportosulni az esetleges kritikák és félelmek. Az egyik leginkább stabilitási és versenyképességi: készen áll-e a magyar gazdaság a forint leváltására és mennyit veszítenénk ezzel az önállóságunkból? A másik közvetlenebbül zsebre megy:

mennyivel emelkednének az árak az euró bevezetésével?

Elsőre nem tűnik logikusnak a félelem, hiszen egyszerű megoldás, hogy minden forintban kifejezett árat elosztunk a leváltási (konverziós) árfolyammal, és megkapjuk az új, eurós árat. Az esetleges többletinflációtól való félelem ennek ellenére érezhető, és két tényező táplálja:

A devizacserével sokan attól tartanak, hogy az átváltáskor a kereskedők és szolgáltatók hajlamosak felfelé kerekíteni az euróban meghatározott áraikat. Ez egy átmeneti inflációs hatást okozhat, de hosszútávon nem okoz áremelkedési többletet a gazdaságban.

Ez egy átmeneti inflációs hatást okozhat, de hosszútávon nem okoz áremelkedési többletet a gazdaságban. Van egy olyan félelem az emberekben, hogy a saját deviza leváltásával az árak felzárkóznának az uniós átlag szintjére, ami komolyabb és tartósabb áremelkedéssel járhat.

Ezek a félelmek szinte minden euróbevezetéssel kapcsolatos felmérésben megjelennek. Legutóbb szeptember végén a Portfolio megbízásából a Mildred Digital készített közvéleménykutatást, melyben az volt az egyik legnagyobb aggály, hogy a kereskedők esetleg felfelé kerekítik majd az árakat.

A Portfolio által megrendelt felmérés eredményei szerint az emberek többsége fél attól, hogy az euró bevezetésével felfelé kerekítenék az árakat (Forrás: Mildred Digital)

Az Európai Bizottság által évente készített Eurobarométer felmérésben is felteszik azt a kérdést, mit okozhat az euró bevezetése a fogyasztói árakban. Érdekesség, hogy a 2026-os közvéleménykutatás szerint

a magyarok sokkal kevésbé aggódnak az árak megugrása miatt, mint a régió többi országának válaszadói.

Mindössze a magyarok 25%-a gondolja azt, hogy emelkednének az árak az euró bevezetésével, miközben Lengyelországban ugyanez az arány 71%, Csehországban pedig 67%.

A korábbi hasonló kutatásokat megnézve az látszik, hogy 2025-höz képest jelentősen visszaesett az áremelkedést várók aránya Magyarországon, tavaly még 37% válaszolta azt, hogy az infláció emelkedésére számítana. Sőt, 2020-ban még a magyarok többsége is attól tartott, hogy a forint lecserélésével emelkednek majd az árak. Vagyis az idei meredek visszaesés inkább a válaszadók vágyait tükrözheti, azzal függhet össze, hogy a magyarok egyre nagyobb része támogatja az euró bevezetését.

Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok?

Amellett, hogy az emberekben van egy félelem az árak emelkedésével kapcsolatban, már rendelkezésre állnak adatok a korábbi euróbevezetésekkel kapcsolatban, vagyis egyértelműen meg lehet mondani, hogy valóban az infláció fokozódásával járt-e a devizacsere. Az elmúlt közel húsz évben eurót bevezető országokban az alábbiak szerint alakult a háztartások árszínvonala az uniós átlag arányában:

Látható, hogy minden ország árai kisebb-nagyobb mértékben közelítettek az EU átlagához, már csak az a kérdés, hogy ez az eurónak köszönhető-e. Ha ugyanis megvizsgáljuk az egyes országok fejlettségét (egy főre eső GDP), akkor nagyon hasonló mintázat rajzolódik ki:

Érdemes tehát megvizsgálni, hol tartottak az eurózónához csatlakozó országok árszínvonalban és fejlettségben öt évvel az euró bevezetése előtt, a közös deviza átvételekor, illetve most.

Látható, hogy minden ország árszínvonala nőtt az euró bevezetését követően, azonban ez a gazdasági felzárkózással párosult. Ez alapján pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy

nem az euró bevezetése, hanem a gazdasági fejlettség dönti el az árak alakulását.

Egy másik ábrára érdemes feltenni az eurózónán kívüli országok hasonló adatait ötéves periódusokban:

Ezen is az látszik, hogy az árszínvonal emelkedése és az euró nem feltétlenül járnak kéz a kézben, az elmúlt húsz évben az eurózónán kívül is minden országnak nőtt az árszínvonala a reálgazdasági konvergenciával párosulva.

Mire számíthat Magyarország?

A fentiekből kiindulva a következő időszakban is az döntheti el az áremelkedési ütemet, hogy folytatódik-e a reálgazdasági konvergencia Magyarországon. Ha a magyar euróbevezetés szempontjából vizsgáljuk, akkor még egy tényezőt érdemes figyelembe venni:

nem mindegy a kiindulási pont akkor, amikor az euróbevezetés hatásait vizsgáljuk.

Éppen ezért érdemes megnézni, hogy az egyes országok milyen árszínvonal mellett futottak neki a közös deviza bevezetésének. Az alábbi ábrán az látszik, hogy az egyes országok árszínvonala hol tartott az euró bevezetése előtt öt évvel és a közös deviza átvételekor.

A tanulság, hogy

korábban egyetlen ország sem vezette be az eurót a mostani magyarhoz hasonlóan magas árszínvonal-konvergencia mellett.

A jelenlegi 78 százalékos magyar árszint már magasabb, mint a korábban csatlakozó országoké a belépéskor. Ha öt évvel az euró bevezetése előtti állapotot nézünk, akkor pedig csak a lettek és a horvátok esetében volt 70 százalék felett az árszínvonal az európai átlaghoz képest. Persze az sem mindegy, mikor vezeti be egy ország a közös devizát, épp a lettek esetében látszott, hogy 2009 és 2014 között még csökkent is az árszínvonal az Unió átlagához viszonyítva, de nagyjából ugyanebben az időszakban a litvánoknál is minimális csökkenés volt. Ennek oka az alacsony globális inflációs környezet, illetve a pénzügyi válság miatt visszaeső kereslet.

A jelenlegi magas magyar relatív árszint azt is jelenti, hogy

kisebb lehet a tere egy esetleges jövőbeli emelkedésnek, mint a vizsgált országokban.

Összefoglalva tehát nincs olyan törvényszerűség, hogy egy országban az euró bevezetésével párhozamosan meg kellene lódulni az áraknak. Sokkal fontosabb a reálgazdasági konvergencia és a bevezetés időpontja. Amennyiben Magyarország úgy tudja bevezetni az eurót, hogy közben új lendületet kap az elmúlt években lelassult gazdasági felzárkózás, akkor az extra inflációs teher sem okoz majd gondot. Emellett egy szerencsés nemzetközi környezetben lenne érdemes a közös devizára váltani, de ezt persze nehéz évekre előre kiszámítani, mikor éri például egy jelentősebb energiaár-sokk a világot. Ezek ugyanis sokkal inkább befolyásolják az inflációs folyamatokat, mint az, hogy a bevezetés adott időpillanatában a kereskedők felfelé kerekítik az áraikat, ami néhány tized százalékpontos átmeneti inflációs többletet okozhat.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images