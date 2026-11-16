Tisza-kormány: a parlament a 2027-es költségvetésről vitázik, Magyar Péter lemondásra szólította fel a fideszeseket

A 2027-es költségvetés a társadalmi igazságtételt és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését szolgálja Kármán András pénzügyminiszter szerint. A tárcavezető arról beszélt, hogy a jövő évi büdzsével olyan társadalmi csoportok kaphatnak kompenzációt, amelyekről szerinte az előző kormány szisztematikusan megfeledkezett. Ide sorolta a kisnyugdíjasokat, a bruttó 680 ezer forintnál kevesebbet keresőket, a közszférában dolgozókat és a családokat. A tervek szerint csökken az alacsonyabb jövedelműek személyi jövedelemadója, megduplázódik a családi pótlék, emelkedik a nyugdíjminimum, és jelentős béremelésekre is sor kerül az állami szektorban. Kármán elismerte, hogy a közszférában dolgozóknak szívesen biztosított volna nagyobb emelést, de erre a költségvetés jelenlegi helyzetében nincs lehetőség.

A kormány a költségvetési hiány jelentős csökkentését is célul tűzte ki: a GDP-arányos deficitet az idei 7,5 százalékról 2027-ben 4,9 százalékra szorítanák le, hosszabb távon pedig 2030-ra 3 százalék alatti hiányt szeretnének elérni. Kármán szerint a hiány mérséklését elsősorban az állami kiadások visszafogásával, a korábbi kormány által kötött előnytelennek tartott szerződések felülvizsgálatával és a pazarló költések megszüntetésével érnék el. A pénzügyminiszter a korábbi állami koncessziókat, a túlárazottnak tartott közbeszerzéseket és a politikai célú állami kiadásokat is a lehetséges megtakarítások között említette. Az alacsonyabb keresetűek adócsökkentésének fedezetét ugyanakkor nagyrészt a milliárdos vagyonokra kivetett új adó biztosíthatja, amelyből 200 milliárd forintos bevételt várnak.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban Kármán elmondta, hogy a kormány 2027-re 2,4 százalékos GDP-növekedéssel számol, amelynek legfontosabb hajtóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehet. A béremelések, az adócsökkentések és a családi támogatások növelése mellett a beruházások élénkülésében is bíznak, részben az uniós források várható nagyobb mértékű felhasználásának köszönhetően. A pénzügyminiszter szerint a költségvetés összeállításakor valamennyi tárca több forrást szeretett volna elérni, de a rendelkezésre álló keretek miatt kompromisszumokra volt szükség. Kármán úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány első teljes évre szóló költségvetését a szakmaiság, a realitás, az igazságosság és a fejlődés határozza meg.