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Tisza-kormány: a parlament a 2027-es költségvetésről vitázik, Magyar Péter lemondásra szólította fel a fideszeseket
Gazdaság

Tisza-kormány: a parlament a 2027-es költségvetésről vitázik, Magyar Péter lemondásra szólította fel a fideszeseket

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A hétvégén előkerült készpénzmilliárdok ügye hétfőn is a magyar belpolitika legfontosabb témája maradt. Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában kitért a Seszták Miklóshoz kapcsolódó eljárás során lefoglalt 6,5 milliárd forintra, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője ismét a volt miniszter országgyűlési képviselői mandátumáról való lemondását sürgette. A kormányfő a korábbi kabinetek tevékenységének átvilágításáról szintén beszélt, és közölte, hogy eddig 64 ügyben tettek feljelentést. Mindeközben az Országgyűlésben a 2027-es költségvetés vitája is megkezdődik, amelyet a KDNP azzal támadt, hogy a középosztály lesz a vesztese. Cikkünkben követjük a legfontosabb fejleményeket.
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ÁSZ: megalapozott a költségvetés

Megalapozottnak tartja a 2027-es költségvetési tervezetet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) – jelentette ki Windisch László, a szervezet elnöke a jövő évi büdzsé hétfői parlamenti vitájában. Windisch hangsúlyozta, hogy az ÁSZ független intézményként kizárólag szakmai szempontok alapján vizsgálja a költségvetést, nem feladata a kormány költségvetési politikájának politikai értékelése. A számvevőszéki vizsgálat szerint a törvényjavaslat előirányzatai és számításai megalapozottak, a bevételi tervezés pedig alapvetően összhangban áll a kormány makrogazdasági előrejelzésével.

Az ÁSZ elnöke szerint a költségvetésben szereplő bevételi célok teljesíthetők, ehhez azonban szükség van a kormány által korábban bejelentett, de még el nem fogadott jogszabályi változtatások parlamenti jóváhagyására is. Windisch kiemelte, hogy a tervezés megalapozottsága különösen fontos, mivel a korábbi kormányok idején gyakran túlságosan optimista gazdasági előrejelzésekre épültek a költségvetések. Az ÁSZ mostani értékelése ezzel szemben megfelelő összhangot talált a bevételi előirányzatok és a tervezetben bemutatott gazdasági kilátások között.

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A pénzügyminiszter megkezdte a költségvetés vitáját

A 2027-es költségvetés a társadalmi igazságtételt és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését szolgálja Kármán András pénzügyminiszter szerint. A tárcavezető arról beszélt, hogy a jövő évi büdzsével olyan társadalmi csoportok kaphatnak kompenzációt, amelyekről szerinte az előző kormány szisztematikusan megfeledkezett. Ide sorolta a kisnyugdíjasokat, a bruttó 680 ezer forintnál kevesebbet keresőket, a közszférában dolgozókat és a családokat. A tervek szerint csökken az alacsonyabb jövedelműek személyi jövedelemadója, megduplázódik a családi pótlék, emelkedik a nyugdíjminimum, és jelentős béremelésekre is sor kerül az állami szektorban. Kármán elismerte, hogy a közszférában dolgozóknak szívesen biztosított volna nagyobb emelést, de erre a költségvetés jelenlegi helyzetében nincs lehetőség.

A kormány a költségvetési hiány jelentős csökkentését is célul tűzte ki: a GDP-arányos deficitet az idei 7,5 százalékról 2027-ben 4,9 százalékra szorítanák le, hosszabb távon pedig 2030-ra 3 százalék alatti hiányt szeretnének elérni. Kármán szerint a hiány mérséklését elsősorban az állami kiadások visszafogásával, a korábbi kormány által kötött előnytelennek tartott szerződések felülvizsgálatával és a pazarló költések megszüntetésével érnék el. A pénzügyminiszter a korábbi állami koncessziókat, a túlárazottnak tartott közbeszerzéseket és a politikai célú állami kiadásokat is a lehetséges megtakarítások között említette. Az alacsonyabb keresetűek adócsökkentésének fedezetét ugyanakkor nagyrészt a milliárdos vagyonokra kivetett új adó biztosíthatja, amelyből 200 milliárd forintos bevételt várnak.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban Kármán elmondta, hogy a kormány 2027-re 2,4 százalékos GDP-növekedéssel számol, amelynek legfontosabb hajtóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehet. A béremelések, az adócsökkentések és a családi támogatások növelése mellett a beruházások élénkülésében is bíznak, részben az uniós források várható nagyobb mértékű felhasználásának köszönhetően. A pénzügyminiszter szerint a költségvetés összeállításakor valamennyi tárca több forrást szeretett volna elérni, de a rendelkezésre álló keretek miatt kompromisszumokra volt szükség. Kármán úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány első teljes évre szóló költségvetését a szakmaiság, a realitás, az igazságosság és a fejlődés határozza meg.

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Kilép a KDNP-ből a mátészalkai polgármester, mert a választások után "azt éltük meg, hogy magunkra hagytak bennünket"

Október végén megszűnt a KDNP mátészalkai alapszervezete, ezzel együtt Hanusi Péter polgármester párttagsága és helyi elnöki tisztsége is véget ért – jelentette be a városvezető hétfőn Facebook-oldalán. Hanusi szerint a választások után számos kérdésükre nem kaptak választ a párton belül, és úgy érezték, magukra hagyták őket. A polgármester hangsúlyozta, hogy csapatával továbbra is együtt dolgoznak Mátészalkáért.

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Kilép a KDNP-ből a mátészalkai polgármester, mert a választások után
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Tiltást vezet be a Tisza-kormány a magyar határon: nem lehet többé titokban nagy mennyiségű készpénzt rejtegetni

2027. január 1-jétől új bejelentési kötelezettség lép életbe Magyarországon a nagy összegű készpénz határon átvitelére. A friss törvénymódosítás lényege, hogy nemcsak az Európai Unió külső határainál, hanem Magyarország és más EU-tagállam közötti határátlépéskor is be kell jelenteni a 10 ezer eurót elérő vagy meghaladó készpénzmozgást. A módosítás a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályokat tartalmazó Pmt.-be kerül be.

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Tiltást vezet be a Tisza-kormány a magyar határon: nem lehet többé titokban nagy mennyiségű készpénzt rejtegetni
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Jön az ország legnagyobb szülői értekezlete

Országos szülői értekezletet szervez november 24-re az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM), hogy közvetlen párbeszédet kezdeményezzen a szülőkkel, pedagógusokkal és diákokkal az iskolai mindennapok problémáiról. Az esemény házigazdája Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár lesz, aki személyesen válaszol az érdeklődők kérdéseire. A tárca közlése szerint a rendezvény célja, hogy az érintettek közösen azonosítsák azokat a problémákat, amelyekben akár rövid távon is érdemi előrelépést lehet elérni. A programon hagyományos előadások helyett kiscsoportos beszélgetéseket és interaktív panelbeszélgetést tartanak, a megvitatandó témákat pedig a résztvevők javaslatai és szavazatai alapján választják ki.

A november 24-én 17 és 20 óra között megrendezett budapesti eseményen személyesen 80-an vehetnek részt, akiket alapvetően sorsolással választanak ki a jelentkezők közül, ügyelve a résztvevők sokszínűségére. A panelbeszélgetést ugyanakkor élőben közvetítik a minisztérium Facebook-oldalán, így az online nézők is szavazhatnak a megvitatandó kérdésekről, illetve saját kérdéseket küldhetnek be. A minisztérium hangsúlyozta, hogy nem kívánja előre meghatározni a beszélgetések témáit, hanem a szülők, diákok és pedagógusok tapasztalataira építene. A rendezvényre november 20-ig lehet jelentkezni az OGYM Facebook-oldalán.

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Zajlik az állami médiaszerv korábbi költéseinek átvilágítása

Támogatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027-es költségvetéséről, valamint az idei büdzsé módosításáról szóló törvényjavaslatok benyújtását az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága hétfőn – számolt be az MTI. Polyák Gábor, a hatóság elnöke elmondta, hogy az idei költségvetés módosítására a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) megszüntetése miatt van szükség, az így felszabaduló 600 millió forint ugyanis a sajtóalapba kerül. A jövő évi költségvetésben már új gazdálkodási rend érvényesül: az NMHH nem kap közvetlen állami támogatást, a sajtóalap 4,6 milliárd forintos keretét pedig frekvenciapályázati bevételekből, médiaszolgáltatási díjakból és egyéb forrásokból biztosítják.

Az ülésen szóba kerültek az NMHH korábbi alapítványi támogatásai is, amelyek kapcsán Polyák Gábor közölte, hogy jelenleg is zajlik a hatóság korábbi költéseinek átvilágítása. Az elnök arról is beszélt, hogy a sajtóalapból idén már nem várhatók jelentősebb kifizetések. A médiatanács létszámát és a tagok törvényben meghatározott tiszteletdíját a 2027-es költségvetési tervezet teljes egészében tartalmazza. A bizottság végül mindkét előterjesztést 8 igen és 4 nem szavazattal támogatta.

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Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán terében 2026. november 16-án. Forrás: MTI/Balogh Zoltán
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Reagált az NVVH elnöke Orbán Viktor szavaira: kiderült, mi a vagyonvisszaszerzés valódi célja

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Seszták Miklós korábbi miniszterhez köthető büntetőeljárás során. A múlt heti akciókban előkerült, korrupcióra utaló összeget a Magyar Államkincstárban őrzik a jogerős ítéletig - szemlézte Unger Anna interjúját az MTI.

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Reagált az NVVH elnöke Orbán Viktor szavaira: kiderült, mi a vagyonvisszaszerzés valódi célja
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Magyar Péter a parlamentben: "Odahamisították a pártunk nevét egy soha nem létezett programra"

Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés háromnapos rendkívüli ülése, amelyen a képviselők megkezdik a 2027-es költségvetés általános vitáját. A kormányfő beszédében élesen bírálta a korábbi kormányzatot a Seszták Miklóshoz köthető nyomozás során lefoglalt 6,5 milliárd forint miatt, és beszámolt a kormányváltás óta indított átvilágítások eredményeiről is: elmondása szerint a minisztériumok eddig 64 ügyben tettek feljelentést, amelyek közül 24-ben már nyomozás indult. Magyar Péter a korábban nyilvánosságra került, általa hamisítványnak nevezett "Tisza-adócsomag" miatt is bocsánatkérést követelt az ellenzéktől. A parlamenti felszólalásról élőben tudósítottunk.

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Magyar Péter a parlamentben:
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Bóka Jánost megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint Seszták Miklósnak le kell mondania országgyűlési mandátumáról, miután a hatóságok több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglaltak le az ellene folyó büntetőügyben. A politikus hétfőn a Kossuth rádióban azt mondta, hogy aki visszaél a közbizalommal és a közvagyonnal, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez.

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Bóka Jánost megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek
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A KDNP megadta az alaphangot a mai költségvetési vitához

A középosztály lehet a 2027-es költségvetés legnagyobb vesztese a KDNP-frakció szerint. A kereszténydemokraták hétfői, MTI-hez eljuttatot közleményükben azt írták, hogy miközben a Tisza-kormány valamelyest támogatja a leszakadó társadalmi csoportokat, a gazdaság motorját jelentő középrétegektől forrásokat von el, ami visszafoghatja a fogyasztást, a megtakarításokat és a gazdasági növekedést. A párt szerint a bankokat, biztosítókat és energiacégeket sújtó növekvő közterheket végső soron a lakosság fizetheti meg, az intézkedések pedig elbocsátásokhoz és a munkanélküliség emelkedéséhez vezethetnek.

Ez utóbbi érvelés meglehetősen furcsa a KDNP-től, tekintve, hogy a különadók elburjánzása épp a kormányzási időszakára esik.

A KDNP úgy véli, hogy a korábbi családtámogatási intézkedések kivezetése elszegényedést és társadalmi elégedetlenséget okozhat, és a tervezett vagyonadó a 30 hektárnál nagyobb területen gazdálkodókat is hátrányosan érintheti. A frakció azt is kifogásolja, hogy a költségvetési tervezetből nem derül ki egyértelműen, mire alapozza a kormány a gazdasági növekedést. „Ez nem az igazságosság költségvetése, sokkal inkább egy klasszikus baloldali költségvetés” – írták, majd hozzátették:

Nem ezt ígérték! Ezt a tervezetet nem tudjuk támogatni.

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A Tisza Párt erősödött, a Fidesz gyengült

A 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint ismét nő a különbség a kormányzó Tisza és a Fidesz között, ami a Medián múlt heti eredményeit is megerősíti.  A biztos szavazó pártválasztók körében a kormánypárt szeptember óta 62-ről 68 százalékra erősödött, míg a Fidesz 26-ról 24 százalékra gyengült, a Mi Hazánk pedig 6 százalékra esett vissza. A friss felmérés trendfordulót jelez, hiszen a Tisza óriási előnye májustól lassan apadt, november elején viszont újra nőni kezdett. Róna Dániel, a kutatóközpont vezetője úgy látja, hogy a volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet középpontjában maradhat.

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A Tisza Párt erősödött, a Fidesz gyengült
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Tisza-kormány: Magyar Péter felszólalásával indul a hét, terítéken a költségvetés és Seszták

Hétfőn reggel 8 órakor az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésével indul a parlamenti munka. A testület a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2026-os költségvetésének módosításáról és a hatóság 2027-es költségvetéséről szóló törvényjavaslatok benyújtásáról dönthet.

A parlament plenáris ülése 9 órakor kezdődik, Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. A kormányfő beszédére az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak, így már a költségvetési vita előtt politikai összecsapásokra lehet számítani.

A tervezett napirend szerint a képviselők ezt követően két kérdésben hozhatnak döntést:

  • Magyar-amerikai atomenergetikai együttműködés: zárószavazást tarthatnak a két ország polgári célú atomenergia-programokkal kapcsolatos együttműködését elősegítő megállapodás kihirdetéséről.

  • Magyar katonai szerepvállalás a Balkánon: szavazhatnak az Európai Unió bosznia-hercegovinai ALTHEA békefenntartó műveletében való magyar részvételt érintő kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A határozathozatalokat interpellációk, azonnali kérdések és szóbeli kérdések követik, majd

várhatóan a kora délutáni órákban megkezdődik a 2027-es központi költségvetés általános vitája.

A jövő évi büdzsé tárgyalása a hét egyik legfontosabb belpolitikai eseménye lehet. A képviselők hétfőtől szerdáig összesen 30 órás időkeretben vitatják meg a tervezetet, amelyre a kormánypárti és az ellenzéki oldal egyaránt 900 percet kap.

A hétfői vitában a kormány mellett az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke is felszólalhat. A költségvetés végszavazása ugyanakkor nem hétfőn várható, arra a jelenlegi tervek szerint decemberben kerülhet sor.

Ezek voltak a hétvége legfontosabb belpolitikai fejleményei:

  • Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglaltak le a Seszták-ügyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a korábbi miniszterhez kapcsolódó büntetőeljárásban, egyebek mellett erdőben elásva és rejtett széfekben talált nagy mennyiségű, különböző devizákban tartott készpénzt. A pénz tulajdonosának kiléte egyelőre nem tisztázott.

  • Seszták Miklós lemondását kéri a Fidesz és a KDNP. A volt miniszter ügyében Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is a parlamenti mandátum visszaadását sürgette. A KDNP-ben Seszták párttagságának felfüggesztését is kezdeményezték.

  • Újabb lefoglalások jöhetnek a vagyonvisszaszerzési eljárásokban. Unger Anna, az NVVH elnöke vasárnap arról beszélt, hogy a lefoglalt 6,5 milliárd forintnál nem állnak meg, és további kiemelt ügyekben is folynak vizsgálatok. A Seszták-ügyben megtalált pénz jelenleg bűnügyi letétben van.

  • Magyar Péter ismertette a következő napok politikai menetrendjét. A miniszterelnök vasárnap közölte, hogy a költségvetési vita mellett fontos kormányzati döntések és a Tisza választások óta első kétnapos kihelyezett frakcióülése is napirenden lesz.

  • Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon Start Program kivezetése miatt. Az ellenzéki párt szerint a program megszüntetése súlyos nehézségeket okozott az érintett családoknak, ezért alkotmányossági vizsgálatot kezdeményeztek.

  • Újabb kormányzati tervek láttak napvilágot. A kabinet jelentősen átalakítaná a fővárosi és megyei kormányhivatalok működését, az egészségügyi tárca pedig 176 új mentőautó beszerzését és a mentőállomások felújítását jelentette be.

A hétfői politikai eseményeket így a jövő évi költségvetés körüli vita és a hétvégén kirobbant Seszták-ügy folytatása határozhatja meg.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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