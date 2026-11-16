Tisza-kormány: Magyar Péter felszólalásával indul a hét, terítéken a költségvetés és Seszták

A középosztály lehet a 2027-es költségvetés legnagyobb vesztese a KDNP-frakció szerint. A kereszténydemokraták hétfői, MTI-hez eljuttatot közleményükben azt írták, hogy miközben a Tisza-kormány valamelyest támogatja a leszakadó társadalmi csoportokat, a gazdaság motorját jelentő középrétegektől forrásokat von el, ami visszafoghatja a fogyasztást, a megtakarításokat és a gazdasági növekedést. A párt szerint a bankokat, biztosítókat és energiacégeket sújtó növekvő közterheket végső soron a lakosság fizetheti meg, az intézkedések pedig elbocsátásokhoz és a munkanélküliség emelkedéséhez vezethetnek.

Ez utóbbi érvelés meglehetősen furcsa a KDNP-től, tekintve, hogy a különadók elburjánzása épp a kormányzási időszakára esik.

A KDNP úgy véli, hogy a korábbi családtámogatási intézkedések kivezetése elszegényedést és társadalmi elégedetlenséget okozhat, és a tervezett vagyonadó a 30 hektárnál nagyobb területen gazdálkodókat is hátrányosan érintheti. A frakció azt is kifogásolja, hogy a költségvetési tervezetből nem derül ki egyértelműen, mire alapozza a kormány a gazdasági növekedést. „Ez nem az igazságosság költségvetése, sokkal inkább egy klasszikus baloldali költségvetés” – írták, majd hozzátették:

Nem ezt ígérték! Ezt a tervezetet nem tudjuk támogatni.