Tisza-kormány: Magyar Péter felszólalásával indul a hét, terítéken a költségvetés és Seszták

Reagált az NVVH elnöke Orbán Viktor szavaira: kiderült, mi a vagyonvisszaszerzés valódi célja
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Seszták Miklós korábbi miniszterhez köthető büntetőeljárás során. A múlt heti akciókban előkerült, korrupcióra utaló összeget a Magyar Államkincstárban őrzik a jogerős ítéletig - szemlézte Unger Anna interjúját az MTI.
Magyar Péter a parlamentben: "Odahamisították a pártunk nevét egy soha nem létezett programra"
Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés háromnapos rendkívüli ülése, amelyen a képviselők megkezdik a 2027-es költségvetés általános vitáját. A kormányfő beszédében élesen bírálta a korábbi kormányzatot a Seszták Miklóshoz köthető nyomozás során lefoglalt 6,5 milliárd forint miatt, és beszámolt a kormányváltás óta indított átvilágítások eredményeiről is: elmondása szerint a minisztériumok eddig 64 ügyben tettek feljelentést, amelyek közül 24-ben már nyomozás indult. Magyar Péter a korábban nyilvánosságra került, általa hamisítványnak nevezett "Tisza-adócsomag" miatt is bocsánatkérést követelt az ellenzéktől. A parlamenti felszólalásról élőben tudósítottunk.
Bóka Jánost megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint Seszták Miklósnak le kell mondania országgyűlési mandátumáról, miután a hatóságok több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglaltak le az ellene folyó büntetőügyben. A politikus hétfőn a Kossuth rádióban azt mondta, hogy aki visszaél a közbizalommal és a közvagyonnal, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez.
A KDNP megadta az alaphangot a mai költségvetési vitához
A középosztály lehet a 2027-es költségvetés legnagyobb vesztese a KDNP-frakció szerint. A kereszténydemokraták hétfői, MTI-hez eljuttatot közleményükben azt írták, hogy miközben a Tisza-kormány valamelyest támogatja a leszakadó társadalmi csoportokat, a gazdaság motorját jelentő középrétegektől forrásokat von el, ami visszafoghatja a fogyasztást, a megtakarításokat és a gazdasági növekedést. A párt szerint a bankokat, biztosítókat és energiacégeket sújtó növekvő közterheket végső soron a lakosság fizetheti meg, az intézkedések pedig elbocsátásokhoz és a munkanélküliség emelkedéséhez vezethetnek.
Ez utóbbi érvelés meglehetősen furcsa a KDNP-től, tekintve, hogy a különadók elburjánzása épp a kormányzási időszakára esik.
A KDNP úgy véli, hogy a korábbi családtámogatási intézkedések kivezetése elszegényedést és társadalmi elégedetlenséget okozhat, és a tervezett vagyonadó a 30 hektárnál nagyobb területen gazdálkodókat is hátrányosan érintheti. A frakció azt is kifogásolja, hogy a költségvetési tervezetből nem derül ki egyértelműen, mire alapozza a kormány a gazdasági növekedést. „Ez nem az igazságosság költségvetése, sokkal inkább egy klasszikus baloldali költségvetés” – írták, majd hozzátették:
Nem ezt ígérték! Ezt a tervezetet nem tudjuk támogatni.
A Tisza Párt erősödött, a Fidesz gyengült
A 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint ismét nő a különbség a kormányzó Tisza és a Fidesz között, ami a Medián múlt heti eredményeit is megerősíti. A biztos szavazó pártválasztók körében a kormánypárt szeptember óta 62-ről 68 százalékra erősödött, míg a Fidesz 26-ról 24 százalékra gyengült, a Mi Hazánk pedig 6 százalékra esett vissza. A friss felmérés trendfordulót jelez, hiszen a Tisza óriási előnye májustól lassan apadt, november elején viszont újra nőni kezdett. Róna Dániel, a kutatóközpont vezetője úgy látja, hogy a volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet középpontjában maradhat.
Tisza-kormány: Magyar Péter felszólalásával indul a hét, terítéken a költségvetés és Seszták
Hétfőn reggel 8 órakor az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésével indul a parlamenti munka. A testület a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2026-os költségvetésének módosításáról és a hatóság 2027-es költségvetéséről szóló törvényjavaslatok benyújtásáról dönthet.
A parlament plenáris ülése 9 órakor kezdődik, Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. A kormányfő beszédére az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak, így már a költségvetési vita előtt politikai összecsapásokra lehet számítani.
A tervezett napirend szerint a képviselők ezt követően két kérdésben hozhatnak döntést:
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Magyar-amerikai atomenergetikai együttműködés: zárószavazást tarthatnak a két ország polgári célú atomenergia-programokkal kapcsolatos együttműködését elősegítő megállapodás kihirdetéséről.
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Magyar katonai szerepvállalás a Balkánon: szavazhatnak az Európai Unió bosznia-hercegovinai ALTHEA békefenntartó műveletében való magyar részvételt érintő kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.
A határozathozatalokat interpellációk, azonnali kérdések és szóbeli kérdések követik, majd
várhatóan a kora délutáni órákban megkezdődik a 2027-es központi költségvetés általános vitája.
A jövő évi büdzsé tárgyalása a hét egyik legfontosabb belpolitikai eseménye lehet. A képviselők hétfőtől szerdáig összesen 30 órás időkeretben vitatják meg a tervezetet, amelyre a kormánypárti és az ellenzéki oldal egyaránt 900 percet kap.
A hétfői vitában a kormány mellett az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke is felszólalhat. A költségvetés végszavazása ugyanakkor nem hétfőn várható, arra a jelenlegi tervek szerint decemberben kerülhet sor.
Ezek voltak a hétvége legfontosabb belpolitikai fejleményei:
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Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglaltak le a Seszták-ügyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a korábbi miniszterhez kapcsolódó büntetőeljárásban, egyebek mellett erdőben elásva és rejtett széfekben talált nagy mennyiségű, különböző devizákban tartott készpénzt. A pénz tulajdonosának kiléte egyelőre nem tisztázott.
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Seszták Miklós lemondását kéri a Fidesz és a KDNP. A volt miniszter ügyében Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is a parlamenti mandátum visszaadását sürgette. A KDNP-ben Seszták párttagságának felfüggesztését is kezdeményezték.
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Újabb lefoglalások jöhetnek a vagyonvisszaszerzési eljárásokban. Unger Anna, az NVVH elnöke vasárnap arról beszélt, hogy a lefoglalt 6,5 milliárd forintnál nem állnak meg, és további kiemelt ügyekben is folynak vizsgálatok. A Seszták-ügyben megtalált pénz jelenleg bűnügyi letétben van.
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Magyar Péter ismertette a következő napok politikai menetrendjét. A miniszterelnök vasárnap közölte, hogy a költségvetési vita mellett fontos kormányzati döntések és a Tisza választások óta első kétnapos kihelyezett frakcióülése is napirenden lesz.
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Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon Start Program kivezetése miatt. Az ellenzéki párt szerint a program megszüntetése súlyos nehézségeket okozott az érintett családoknak, ezért alkotmányossági vizsgálatot kezdeményeztek.
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Újabb kormányzati tervek láttak napvilágot. A kabinet jelentősen átalakítaná a fővárosi és megyei kormányhivatalok működését, az egészségügyi tárca pedig 176 új mentőautó beszerzését és a mentőállomások felújítását jelentette be.
A hétfői politikai eseményeket így a jövő évi költségvetés körüli vita és a hétvégén kirobbant Seszták-ügy folytatása határozhatja meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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