Új menetrend lép életbe a magyar vasútvonalakon: bővülnek az esti és hajnali járatok

Kiemelte, hogy december 13-tól a GYSEV által üzemeltetett dunántúli vonalakon is életbe lép a 2026-2027-es menetrend.

A bevált járatok többségét megtartják, de több helyen javítják a késő esti hazajutás lehetőségét.

A legfontosabb változások között kiemelte, hogy Szombathely-Kőszeg között hétköznapokon új esti vonatpárt indítanak, Kőszegről 19:32-kor indul vonat Szombathelyre (érkezés 19:55), visszafelé 20:06-kor indul, és 20:29-re ér Kőszegre. Szombathely-Zalaegerszeg között a 21:08-kor induló, 22:14-kor érkező esti vonat már nemcsak bizonyos napokon, hanem mindennap jár.

Hegyeshalom-Szombathely között a 19:34-kor induló esti vonat Vépen is megáll, javítva a település esti elérhetőségét

- írta.

A Celldömölk-Zalaegerszeg között a hajnali 3:37-kor induló, 4:44-re érkező vonat Nemeskocs, Kemenespálfa, Nemeskeresztúr és Rigács megállóhelyeket is kiszolgálja.

A Fertőszentmiklós-Pamhagen, a Győr-Celldömölk, a Pápa-Csorna és több nyugat-dunántúli vonalon érdemi menetrendi átrendezés nem lesz. A részletes új menetrend a GYSEV honlapján érhető el - közölte a miniszter.

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