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Új riválist kap Budapest a 2036-os olimpia megrendezéséért zajló versenyfutásban
Gazdaság

Új riválist kap Budapest a 2036-os olimpia megrendezéséért zajló versenyfutásban

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Szöul kiesése után sem marad Dél-Korea jelentkező nélkül a 2036-os nyári olimpia megrendezésére – írja a Korea Times.

Bejelentette a pályázását a dél-koreai Észak-Jeolla tartomány a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezésére. Azt követően döntöttek az önálló jelentkezés mellett, hogy az ország fővárosával, Szöullal zátonyra futottak a tárgyalások. A metropolisz korábban még a tartománnyal közösen gondolkodott a szervezésben, de végül elálltak attól.

Mostantól közös erőfeszítéseket fogunk tenni az olimpia megrendezésére

– jelentette ki a tartomány vezetése.

A fővárosban arra a következtetésre jutottak, hogy nincs elegendő infrastruktúra a rendezvény megszervezéséhez. Különösen a szállások, közlekedés és helyszínek tekintetében érzékeltek hiányosságokat.

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November 3-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) felvette Koreát a 2036-os olimpia megrendezésére pályázó hét ország listájára, ezen Magyarország is szerepel Budapesttel. Várhatóan 2027-ben indul meg a párbeszéd a pályázókkal.

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