Új sajtótámogatási rendszer indulhat Magyarországon – a kormány asztalán a csomag

Már 2027-től új pénzelosztási rendszer lehet a közmédiában: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) teljesen lemond a követlen állami támogatásokról, pártsemleges Nemzeti Sajtóalapot hoznának létre.

Az Országgyűlés szakbizottsága jóváhagyta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) módosított idei, illetve 2027-es költségvetését, amely már az MTVA megszűnése utáni új finanszírozási modellt tükrözi.

Polyák Gábor elnök bejelentette, hogy a hatóság a jövő évtől teljesen lemond a közvetlen állami támogatásról, az újonnan felálló, pártsemleges Nemzeti Sajtóalap első pályázatai pedig már 2027 elején elindulhatnak - írta meg a HVG.

Polyák Gábor egy közösségi médiás bejegyzésben ismertette a büdzsé elfogadásának részleteit, valamint a pontos pénzügyi kereteket. Hangsúlyozta, hogy

az MTVA felszámolásával a hatóság 2027-től teljesen új gazdálkodási rendre tér át, így a jövőben semmilyen formában nem kap, és nem is igényel közvetlen központi költségvetési forrást.

A rendszer átalakítása szorosan illeszkedik a Tisza Párt választási programjához, amely egy független Nemzeti Sajtóalap felállítását ígérte a nyomtatott és a digitális sajtó támogatására.

A megújuló finanszírozás fedezetét immár a frekvenciapályázati bevételek, a Médiatanácshoz befizetett médiaszolgáltatási díjak és az egyéb saját források biztosítják.

Az elnök tájékoztatása szerint az új struktúra hamarosan a gyakorlatban is működésbe lép, így az alap várhatóan már a jövő év első negyedévében közzéteszi legelső támogatási pályázatait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán