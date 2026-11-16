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Vége a fagyos reggeleknek: életmentő csapadék érkezik a legszárazabb országrészekre
Gazdaság

Vége a fagyos reggeleknek: életmentő csapadék érkezik a legszárazabb országrészekre

Portfolio
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Szerdáig több hullámban kiadós esőzés várható, amely leginkább a déli és a délkeleti országrészt érinti majd. A helyenként akár 30-40 milliméternyi csapadék különösen az Alföld aszályos területeinek hoz elengedhetetlen enyhülést - számolt be az Időkép.

A hétvégi napsütéses, fagyos reggeleket egyelőre magunk mögött hagytuk. Az Atlanti-óceán felől érkező enyhe, nedves légtömegek hatására ismét borongósra fordult az időjárás, a csapadék java azonban csak most következik. Nyugat felől kisebb megszakításokkal folyamatosan érkeznek az esőfelhők, a csapadék területi eloszlása azonban meglehetősen egyenetlen lesz.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
16
hétfő
Borult
7°C
3°C
0.5 mm
17
kedd
Erősen fátyolfelhős
12°C
2°C
1.2 mm
18
szerda
Eső
12°C
6°C
2.3 mm
19
csütörtök
Eső
12°C
4°C
2.5 mm
20
péntek
Kissé felhős
14°C
7°C
0 mm
21
szombat
Fátyolfelhős
7°C
4°C
0 mm
22
vasárnap
Kissé felhős
8°C
1°C
0 mm
23
hétfő
Derült
6°C
-1°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Szerda estig a déli és a délkeleti tájak kapják a legtöbb esőt, ami kiváló hír az Alföld számára.

Bár az elmúlt időszak hozott némi csapadékot, a talajból még mindig rengeteg nedvesség hiányzik.

Most minden csepp számít, hiszen a jelenlegi és a következő hónapok esőzésein múlik, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt mélyebb talajrétegek, és mekkora vízhiánnyal kell szembenéznünk a jövő nyáron.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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