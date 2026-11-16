Vége a fagyos reggeleknek: életmentő csapadék érkezik a legszárazabb országrészekre

A hétvégi napsütéses, fagyos reggeleket egyelőre magunk mögött hagytuk. Az Atlanti-óceán felől érkező enyhe, nedves légtömegek hatására ismét borongósra fordult az időjárás, a csapadék java azonban csak most következik. Nyugat felől kisebb megszakításokkal folyamatosan érkeznek az esőfelhők, a csapadék területi eloszlása azonban meglehetősen egyenetlen lesz.

Szerda estig a déli és a délkeleti tájak kapják a legtöbb esőt, ami kiváló hír az Alföld számára.

Bár az elmúlt időszak hozott némi csapadékot, a talajból még mindig rengeteg nedvesség hiányzik.

Most minden csepp számít, hiszen a jelenlegi és a következő hónapok esőzésein múlik, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt mélyebb talajrétegek, és mekkora vízhiánnyal kell szembenéznünk a jövő nyáron.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio