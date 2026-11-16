Végre megjött a segítség az esőzésekkel: jelentősen megváltozott a helyzet a legfontosabb magyar vizeknél

A rendkívül aszályos 2026-os évben hatalmas szükség volt a kiadós esőre, novemberben országszerte jelentős csapadékot regisztráltak a mérőműszerek, ami a vízállásokat is befolyásolta.

Idén szinte minden magyarországi folyó és tó vízszintjében negatív rekordot mértek, az ország szinte minden területén szélsőséges aszály volt. Az őszi esők emiatt nagyon sokat segítenek a földeken, és a felszíni vizek szintjének emelésében is. A Balaton 32 centiméterig apadt Siófoknál, ez az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint jelenleg 40 centiméter. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a mérsékelt emelkedés után még mindig extrém alacsonynak számít a vízszint. 2025 azonos időszakában még 70 centiméter volt a vízszint, ettől most jelentős az elmaradás. A valaha mért legalacsonyabb vízszint rekordja a legnagyobb magyar tónál nem dőlt meg, 2003-ban 16 centiméterig apadt.

Nagyobb mértékű emelkedést regisztráltak a Velencei-tónál is, ott viszont még mindig jóval a korábban mért legalacsonyabb szint alatt van a vízszint. Korábban 53 centiméter volt a negatív rekord, idén október 8-án mindössze 2 centimétert mutatott a mérce. Az elmúlt időszak esősebb időjárásának köszönhetően jelenleg 14 centimétert regisztrálnak. Nagy segítséget jelentett a Charles ciklon csapadéka, a tó környékén 57 millimétert mutattak a műszerek.

Hasonló a helyzet a legnagyobb folyóknál is: a Tisza Szolnoknál már közel egy métert emelkedett, és a következő napokban további áradásra van kilátás.

A Duna vízállása Budapestnél szintén sokat növekedett, az október 8-i negatív rekordot jelentő -2 centiméterhez képest most 104 centimétert mutat a mérce. A következő napokban egy átmeneti csökkenést követően további emelkedésre van kilátás. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az átmeneti emelkedés még nem állítja helyre a mérleget, de a következő napok esőzései jelentős segítséget jelentenek a vízhiány enyhítésében a földeken.

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