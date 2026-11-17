A szeptemberben őrizetbe vett Mikucza Tamást nemrég kiengedték, így a büntetőeljárás során már szabadlábon védekezhet.
- írta a 24.hu. A férfit a Volánbusz körüli visszaéléseket is feltáró Galgóczy Ferenc korábban egyenesen "Seszták kisvárdai strómanjának" nevezte. Mikucza és családja számos, a politikushoz köthető helyi projektben vállalt kulcsszerepet, így az alapítványuk szervezte a LeszFesztet, de részt vettek az ökofilmpark, a szabolcsveresmarti teniszakadémia és a Rétközi-tó körüli beruházások megvalósításában is.
Az ügyben azonban nem ő az egyetlen érintett üzletember. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) október végi bejelentése szerint a hálózat egy másik tagja is rács mögé került, aki a gyanú szerint pénzfutárként segédkezett a korrupciós összegek átvételében és szállításában. Ő a Seszták családdal évtizedes baráti és szoros üzleti kapcsolatot ápoló Kruppa Zsolt, akit az Egyesült Államokból való hazatérése után azonnal elfogtak. Kruppa – aki a miniszterség idején a győri kaszinót üzemeltető, milliárdos nyereséget termelő cég ügyvezetője is volt, és posztjáról mindössze egy hónapja távozott – továbbra is letartóztatásban van.
Seszták Miklóst az Országgyűlés őszi döntése nyomán, mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe és tartóztatták le. A KDNP-s politikust azzal gyanúsítják, hogy több mint 12 milliárd forintnyi jogtalan előnyt fogadott el, nagyrészt készpénzben, amelyen az ugyancsak letartóztatott Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) akkori vezérigazgatójával osztozott.
Seszták letartóztatását a bíróság nemrég meghosszabbította, miután októberben a nyomozók két kiürített páncélszekrényt találtak egy hozzá köthető ingatlanban. A hatóságok feltételezése szerint ezekben korábban mintegy 9 milliárd forintot tarthattak. Ezt a gyanút egy vallomás is erősíti, amely szerint a politikus segítséget kért az összeg kimenekítéséhez, Seszták ügyvédje ugyanakkor tagadja, hogy a széfekben valaha is pénz lett volna.
A hétvégén robbant a hír, hogy az NVVH 2026. november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre összehangolt nyomozási cselekményeket a Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szembeni eljárás részeként.
A kutatás során a hivatal munkatársai nagy mennyiségű készpénzt találtak erdőkben elásva, ratárépületekben illetve lakóingatlanokban elrejtve, valamint eldugott helyeken nagy értékű széfben tárolva.
Az NVVH az esetről képeket és videókat is megosztott, amelyeken látható a forintban, dollárban és euróban tartott összeg, hatalmas stócokba rendezve. A hírekre a nemzetközi sajtó is felfigyelt és tegnap éjjel, valamint ma eset olyan, nagy külföldi lapok cikkeztek az esetről, mint a Reuters, a Bloomberg, a BBC, vagy az Al Dzazíra.
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