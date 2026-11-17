Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) arról értesítette a tárcát, hogy

meghosszabbította a MOL számára a Lukoilt és a Litascót érintő iránymutatását.

Ez a Barátság kőolajvezetéken keresztül szállított kőolaj azonnali piaci vásárlásaihoz, illetve a meglévő szerződések teljesítéséhez szükséges tranzakciókra vonatkozik. Egyúttal az OFAC az MVM számára is meghosszabbította az iránymutatást, a Török Áramlat vezetéken érkező orosz földgázszállításokhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciókra.

A közlemény tartalmaz még egy fontos mondatot, miszerint

az iránymutatás a márciusi határidő lejárta után megújítható.

A Mol a hét elején jelezte, hogy 2027 végére felkészül az orosz kőolajimport fokozatos kivezetésére, de ehhez uniós forrást kér. Bacsa György ügyvezető ugyanott arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajról való leválás jelentősen megdrágíthatja az energiaköltségeket Magyarországon és Szlovákiában: egy IMF-tanulmányra hivatkozva azt mondta, az azonnali leállás 2030-ig nagyjából 15 százalékkal növelné a magyar energiakiadásokat.

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