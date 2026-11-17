Átmenetinek és célzottnak kell lenniük a jegybanki piaci beavatkozásoknak Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke szerint. A jegybankár egyetért azzal a javaslattal, hogy a rendkívüli likviditásnyújtást szolgáló eszközvásárlásokat egy elkülönített portfólióban kezeljék. A kamatpolitikában a fokozatos szigorítás híve, ám az inflációs nyomás erősödése esetén a nagyobb léptékű emeléseket sem zárja ki.

Hammack a Bloombergnek adott interjújában támogatásáról biztosította Lorie Logan dallasi Fed-elnök múlt heti felvetését. Ennek lényege, hogy a pénzügyi stabilitást és a piaci működést segítő eszközvásárlásokat különítsék el a gazdaságélénkítést szolgáló állománytól. A clevelandi jegybankár szerint ez egyértelművé tenné a nyilvánosság és a befektetők számára a Fed szándékait, különösen olyan időszakokban, amikor a jegybank az infláció letörése érdekében kamatot emel, de közben a piaci zavarok elhárítása miatt kötvényvásárlásra kényszerül.

A Fed 6800 milliárd dolláros mérlegének leépítésével kapcsolatban – amelyet Kevin Warsh Fed-elnök is szorgalmaz – Hammack egy keresletvezérelt mechanizmus bevezetését javasolta. Ahelyett, hogy a jegybank eszközvásárlásokon keresztül biztosítaná a bankrendszer számára szükséges bőséges tartalékszintet, a brit jegybank gyakorlatához hasonlóan repoügyletekkel is kiszolgálhatná a kereskedelmi bankok tényleges igényeit. Így nem a Fednek kellene megbecsülnie a szükséges likviditás mértékét, hanem maguk a bankok jeleznék azt, ami segítené a mérlegfőösszeg csökkentését.

A monetáris politikát illetően a clevelandi Fed vezetője alapvetően a kisebb, egyenletes kamatemeléseket részesíti előnyben, hogy a kamatszint fokozatosan újra restriktív tartományba kerüljön. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy egyre több jel utal a vállalatok és a fogyasztók változó magatartására, akik már a pénzromlás gyorsulására számítva hozzák meg döntéseiket. Ha ezek az inflációs várakozások tartósan beépülnek a gazdasági szereplők gondolkodásába, a jegybank lépéshátrányba kerülhet, ami gyorsabb és nagyobb léptékű kamatemeléseket, valamint a tervezettnél magasabb kamatpályát tehet szükségessé.

Az amerikai jegybank szeptemberben 25 bázisponttal emelte az irányadó rátát, ami 2023 óta az első szigorítás volt, miután az infláció több mint öt éve a 2 százalékos cél felett tartózkodik, a dezinfláció pedig az elmúlt hónapokban visszájára fordult. Míg egyes döntéshozók, például Christopher Waller Fed-kormányzó, már egy 50 bázispontos emelés lehetőségét is felvetették, a határidős piacok jelenleg decemberre és januárra is kamatemelést áraznak.

Hammack szerint az áremelkedést számos tényező fűti, köztük a vámok elhúzódó hatásai, az energiaellátási problémák, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális beruházások és az egyéb gazdasági területek által generált kereslet.

A jegybankár úgy látja, az erős gazdasági növekedés elbírja a szigorítást, a vállalatok ugyanis – különösen a más cégeknek értékesítő B2B-szektorokban – továbbra is képesek áthárítani a növekvő költségeket. Emellett a munkaerőpiacon is mutatkoznak a feszesség jelei, mivel a cégek az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban béreket emelnek, és egyre nehezebben találnak szakképzett, illetve szakképzetlen munkaerőt. Ennek ellenére a clevelandi Fed elnöke úgy véli, a beruházási aktivitás mérsékléséhez szükséges kamatemelések végrehajthatók anélkül, hogy azoknak jelentős negatív hatásuk lenne a foglalkoztatásra.

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