A tárca eredetileg januárra tervezte az új konstrukció bevezetését, ám a piaci kereslet gyengülése miatt várhatóan csak a júniusi féléves felülvizsgálatkor veszi újra napirendre a kérdést. Bár a kibocsátáshoz szükséges technikai fejlesztések már lezárultak, a tényleges indulás a 2027-es pénzügyi évre vagy még későbbre csúszhat.

A változó kamatozású kötvények kuponja a piaci kamatokhoz igazodik, így védelmet nyújt a hozamemelkedés ellen. A minisztérium azt remélte, hogy a konstrukció vonzó lesz a kereskedelmi bankok számára most, amikor a japán jegybank (BOJ) fokozatosan visszafogja állampapír-vásárlásait. Az ilyen típusú értékpapírok iránti mérsékelt érdeklődés azonban azt jelzi, hogy a piaci szereplők szerint az irányadó kamat már közelít a tetőponthoz.

A kötvénykibocsátás ötlete először 2024 júniusában merült fel, nem sokkal azután, hogy a BOJ kivezette a negatív kamatokat és a hozamgörbe-kontrollt. A jegybank azóta 1,25 százalékra emelte az alapkamatot. A közgazdászok medián várakozása szerint a kamatpálya 1,75 százalékon tetőzhet – ami még két szigorító lépést jelentene –, bár egyes elemzők a 2,5 százalékos szintet sem tartják kizártnak.

Kuroda Haruhiko, a jegybank korábbi elnöke ugyanakkor rámutatott, hogy a tartós inflációs nyomás miatt az irányadó ráta akár a gazdaságot sem nem élénkítő, sem nem fékező, úgynevezett semleges szint fölé is emelkedhet.

A volt jegybankvezér szerint az árak emelkedését jelenleg elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti háború fűti, amely jelentősen megdrágítja a nyersanyag-, olaj- és élelmiszerimportra szoruló Japán beszerzéseit. Kuroda átmenetinek minősítette a szeptemberrel zárult negyedévben mért gazdasági visszaesést, és hangsúlyozta, hogy az alaphangulatot továbbra is az infláció alakulása határozza meg.

A monetáris politika dolgát a kormányzati tervek is nehezíthetik. A törvényhozók jelenleg egy áprilistól induló, kétéves adócsökkentésről vitatkoznak, amely az élelmiszerek forgalmi adójának mérséklésével mintegy 10 ezer milliárd jennel (62,7 milliárd dollárral) élénkítené a gazdaságot. Kuroda élesen bírálta a javaslatot, mivel a japán gazdaság a mindössze 2,4 százalékos munkanélküliség mellett már így is a kapacitásai határán pörög. Szerinte a fiskális lazítás ebben a helyzetben nem a növekedést serkenti majd, hanem az árakat hajtja fel, ami további kamatemelésekre kényszerítheti a jegybankot.

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